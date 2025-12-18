 Aller au contenu principal
Les actions se remettent de l'impact de l'IA ; les banques centrales sont au centre de l'attention
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 10:46

    Les actions mondiales ont progressé jeudi, après que le
secteur technologique ait été touché par les inquiétudes
renouvelées concernant les dépenses en matière d'intelligence
artificielle, et que les investisseurs se soient préparés à une
série de réunions des banques centrales qui refléteront
probablement la divergence des politiques monétaires au niveau
mondial.
  
Les tensions géopolitiques ébranlent les marchés des matières
premières. Les prix du pétrole  ont prolongé un rebond à
partir de leurs plus bas niveaux depuis cinq ans après que le
président Donald Trump a ordonné un "blocus" de tous les
pétroliers sanctionnés entrant et sortant du Venezuela. L'argent
a atteint un nouveau record qui a contribué à tirer l'or vers le
haut.
    La livre sterling  GBP=  a chuté pour la deuxième journée,
après  une baisse inattendue   de l'inflation britannique
mercredi qui a presque garanti une réduction des taux de la
Banque d'Angleterre plus tard dans la journée de jeudi. 
    La Banque centrale européenne rend également sa décision de
politique monétaire jeudi et devrait laisser ses taux inchangés,
tandis que les traders s'attendent à ce que le Japon augmente
ses taux vendredi, mais sont moins sûrs du rythme de
resserrement de l'année prochaine. 
  
    Les actions en Europe ont augmenté de manière générale,
augmentant le STOXX 600  .STOXX  de 0,1%, tandis que les
contrats à terme sur les actions américaines  ESc1   NQc1  ont
augmenté de 0,3-0,6%, suggérant qu'il pourrait y avoir un
certain répit pour les indices de référence après l'effondrement
de mercredi.
  
    Les inquiétudes concernant les dépenses record en matière
d'intelligence artificielle ont refait surface après qu'Oracle
 ORCL.N   a annoncé   qu'un accord d'investissement pour
soutenir un projet de centre de données n'inclurait pas un
partenaire clé, Blue Owl Capital  OWL.N . Ses actions ont chuté
de 5,4 %, ce qui signifie qu'elles ont perdu 50 % de leur valeur
depuis la mi-septembre, lorsqu'un accord avec OpenAI avait
entraîné une hausse de 35 % en une journée. 
    "Oracle est resté la principale source d'inquiétude  ... .
Ce dernier revers a renforcé le scepticisme des investisseurs à
l'égard du développement agressif de l'infrastructure d'IA
d'Oracle", a déclaré Tony Sycamore, analyste chez IG, ajoutant
qu'il avait maintenant adopté une position plus neutre sur le
Nasdaq 100.
    "Les inquiétudes concernant l'explosion des dépenses
d'investissement, la lourdeur de la dette, les retards de
construction, la consommation massive de liquidités d'OpenAI et
les résultats mitigés du deuxième trimestre ont érodé la
confiance, faisant d'Oracle le symbole de l'engouement pour
l'infrastructure d'IA qui s'estompe." 
    
    LA SURPRISE DE L'INFLATION RENFORCE LES ARGUMENTS EN FAVEUR
D'UNE RÉDUCTION DES TAUX D'INTÉRÊT DE LA BANQUE D'ANGLETERRE
Sur le front de la politique monétaire, le gouverneur de la
Réserve fédérale, Christopher Waller, qui devrait être
interviewé par M. Trump en tant que candidat à la prochaine
présidence, a déclaré que la banque centrale  disposait
d'une marge de manœuvre pour réduire les taux d'intérêt, compte
tenu des signes de faiblesse du marché de l'emploi.
    M. Trump a déclaré mercredi en fin de journée  que le
prochain président de la Fed serait quelqu'un qui croirait en
une baisse des taux d'intérêt "de beaucoup". La Fed n'a annoncé
qu'une seule baisse des taux l'année prochaine.
    Les investisseurs attendent également le  rapport sur
l'inflation américaine   pour le mois de novembre plus
tard ce jeudi, qui devrait montrer une inflation de base de 3 %.
    La Fed se concentrant sur le marché de l'emploi, le rapport
sur l'inflation pourrait avoir moins d'impact sur les prévisions
de taux qu'il n'en aurait eu autrement.
  
    "L'IPC, franchement, n'a pas beaucoup d'importance, la
fonction de réaction de la Fed étant entièrement axée sur le
soutien d'un marché du travail au point mort à ce stade, tandis
que les demandes d'indemnisation du chômage ne feront
probablement pas bouger l'aiguille non plus, même si
l'impression initiale coïncide avec la semaine d'enquête sur les
emplois non agricoles de décembre", a déclaré Michael Brown,
stratège chez Pepperstone.
  
    Sur le marché des devises, la livre sterling  GBP=  a chuté
pour la deuxième journée, perdant 0,16% à 1,3353 $, après avoir
atteint un plus bas de 1,3313 $ dans la nuit, après que les
données aient montré que l'inflation britannique a ralenti plus
que prévu à 3,2% en novembre, le plus bas depuis mars. Cela a
renforcé les arguments en faveur d'une réduction des taux
d'intérêt de la part de la BoE. 
  
    L'euro  EUR=  a reculé de 0,14% à 1,1724 dollar, non loin
d'un sommet de trois mois à 1,18 dollar, avant la décision de la
BCE. 
    Les bons du Trésor ont légèrement gagné en prix, ce qui a
fait baisser les rendements à deux ans  US2YT=RR  de 2 points de
base à 3,464%, tandis que les rendements de référence à 10 ans
 US10YT=RR  ont baissé de 1,8 point de base à 4,133%. 
  
    Les prix du pétrole ont augmenté pour la deuxième journée
alors que le blocus de Trump sur les exportations d'énergie
vénézuélienne est resté en place. Les rapports selon lesquels
les États-Unis préparent de nouvelles sanctions sur le pétrole
russe si Moscou n'accepte pas un accord de paix en Ukraine ont
également alimenté les inquiétudes concernant l'offre à court
terme.  O/R 
    Le pétrole brut américain  LCOc1  a augmenté de 0,6 % à
56,13 dollars le baril, tandis que le pétrole brut Brent  LCOc1 
a augmenté de 0,5 % à 60 dollars le baril.  O/R
Banque mondiale

Valeurs associées

BLUE OWL CAP RG-A
15,390 USD NYSE -2,84%
EUR/USD SPOT
1,1723 USD Six - Forex 1 -0,15%
GBP/USD SPOT
1,3347 Six - Forex 1 -0,24%
HONG KONG HANG SENG INDIC
25 498,13 Pts Six - Forex 1 +0,12%
HSCEI
13 613,22 Pts Six - Forex 1 0,00%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
Nikkei 225
49 001,50 Pts Six - Forex 1 -1,03%
ORACLE
178,450 USD NYSE -5,36%
Or
4 325,34 USD Six - Forex 1 -0,31%
Pétrole Brent
59,83 USD Ice Europ -1,37%
Pétrole WTI
56,12 USD Ice Europ -1,42%
STOXX Europe 600
581,42 Pts DJ STOXX +0,28%
USA BENCHMARK 10A
4,169 Rates -0,17%
USA BENCHMARK 2A
3,506 Rates -0,43%
USD/JPY SPOT
155,9260 Six - Forex 1 +0,20%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
