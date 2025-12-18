Les actions se remettent de l'impact de l'IA ; les banques centrales sont au centre de l'attention

Les actions mondiales ont progressé jeudi, après que le secteur technologique ait été touché par les inquiétudes renouvelées concernant les dépenses en matière d'intelligence artificielle, et que les investisseurs se soient préparés à une série de réunions des banques centrales qui refléteront probablement la divergence des politiques monétaires au niveau mondial. Les tensions géopolitiques ébranlent les marchés des matières premières. Les prix du pétrole ont prolongé un rebond à partir de leurs plus bas niveaux depuis cinq ans après que le président Donald Trump a ordonné un "blocus" de tous les pétroliers sanctionnés entrant et sortant du Venezuela. L'argent a atteint un nouveau record qui a contribué à tirer l'or vers le haut. La livre sterling GBP= a chuté pour la deuxième journée, après une baisse inattendue de l'inflation britannique mercredi qui a presque garanti une réduction des taux de la Banque d'Angleterre plus tard dans la journée de jeudi. La Banque centrale européenne rend également sa décision de politique monétaire jeudi et devrait laisser ses taux inchangés, tandis que les traders s'attendent à ce que le Japon augmente ses taux vendredi, mais sont moins sûrs du rythme de resserrement de l'année prochaine. Les actions en Europe ont augmenté de manière générale, augmentant le STOXX 600 .STOXX de 0,1%, tandis que les contrats à terme sur les actions américaines ESc1 NQc1 ont augmenté de 0,3-0,6%, suggérant qu'il pourrait y avoir un certain répit pour les indices de référence après l'effondrement de mercredi. Les inquiétudes concernant les dépenses record en matière d'intelligence artificielle ont refait surface après qu'Oracle ORCL.N a annoncé qu'un accord d'investissement pour soutenir un projet de centre de données n'inclurait pas un partenaire clé, Blue Owl Capital OWL.N . Ses actions ont chuté de 5,4 %, ce qui signifie qu'elles ont perdu 50 % de leur valeur depuis la mi-septembre, lorsqu'un accord avec OpenAI avait entraîné une hausse de 35 % en une journée. "Oracle est resté la principale source d'inquiétude ... . Ce dernier revers a renforcé le scepticisme des investisseurs à l'égard du développement agressif de l'infrastructure d'IA d'Oracle", a déclaré Tony Sycamore, analyste chez IG, ajoutant qu'il avait maintenant adopté une position plus neutre sur le Nasdaq 100. "Les inquiétudes concernant l'explosion des dépenses d'investissement, la lourdeur de la dette, les retards de construction, la consommation massive de liquidités d'OpenAI et les résultats mitigés du deuxième trimestre ont érodé la confiance, faisant d'Oracle le symbole de l'engouement pour l'infrastructure d'IA qui s'estompe." LA SURPRISE DE L'INFLATION RENFORCE LES ARGUMENTS EN FAVEUR D'UNE RÉDUCTION DES TAUX D'INTÉRÊT DE LA BANQUE D'ANGLETERRE Sur le front de la politique monétaire, le gouverneur de la Réserve fédérale, Christopher Waller, qui devrait être interviewé par M. Trump en tant que candidat à la prochaine présidence, a déclaré que la banque centrale disposait d'une marge de manœuvre pour réduire les taux d'intérêt, compte tenu des signes de faiblesse du marché de l'emploi. M. Trump a déclaré mercredi en fin de journée que le prochain président de la Fed serait quelqu'un qui croirait en une baisse des taux d'intérêt "de beaucoup". La Fed n'a annoncé qu'une seule baisse des taux l'année prochaine. Les investisseurs attendent également le rapport sur l'inflation américaine pour le mois de novembre plus tard ce jeudi, qui devrait montrer une inflation de base de 3 %. La Fed se concentrant sur le marché de l'emploi, le rapport sur l'inflation pourrait avoir moins d'impact sur les prévisions de taux qu'il n'en aurait eu autrement. "L'IPC, franchement, n'a pas beaucoup d'importance, la fonction de réaction de la Fed étant entièrement axée sur le soutien d'un marché du travail au point mort à ce stade, tandis que les demandes d'indemnisation du chômage ne feront probablement pas bouger l'aiguille non plus, même si l'impression initiale coïncide avec la semaine d'enquête sur les emplois non agricoles de décembre", a déclaré Michael Brown, stratège chez Pepperstone. Sur le marché des devises, la livre sterling GBP= a chuté pour la deuxième journée, perdant 0,16% à 1,3353 $, après avoir atteint un plus bas de 1,3313 $ dans la nuit, après que les données aient montré que l'inflation britannique a ralenti plus que prévu à 3,2% en novembre, le plus bas depuis mars. Cela a renforcé les arguments en faveur d'une réduction des taux d'intérêt de la part de la BoE. L'euro EUR= a reculé de 0,14% à 1,1724 dollar, non loin d'un sommet de trois mois à 1,18 dollar, avant la décision de la BCE. Les bons du Trésor ont légèrement gagné en prix, ce qui a fait baisser les rendements à deux ans US2YT=RR de 2 points de base à 3,464%, tandis que les rendements de référence à 10 ans US10YT=RR ont baissé de 1,8 point de base à 4,133%. Les prix du pétrole ont augmenté pour la deuxième journée alors que le blocus de Trump sur les exportations d'énergie vénézuélienne est resté en place. Les rapports selon lesquels les États-Unis préparent de nouvelles sanctions sur le pétrole russe si Moscou n'accepte pas un accord de paix en Ukraine ont également alimenté les inquiétudes concernant l'offre à court terme. O/R Le pétrole brut américain LCOc1 a augmenté de 0,6 % à 56,13 dollars le baril, tandis que le pétrole brut Brent LCOc1 a augmenté de 0,5 % à 60 dollars le baril. O/R