Les actions se remettent de l'impact de l'IA ; l'inflation américaine ralentit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions sont en hausse dans un marché prudent, l'accent étant mis sur la technologie

La BoE réduit ses taux, la BCE ne bouge pas

L'indice des prix à la consommation (IPC) américain pour novembre est plus faible que prévu

(Mises à jour continues) par Amanda Cooper

Les actions mondiales ont augmenté jeudi après des données bénignes sur l'inflation aux États-Unis, à la suite d'un repli du secteur technologique sur des préoccupations renouvelées concernant les dépenses d'IA, alors que les investisseurs digèrent une série de décisions des banques centrales soulignant des politiques monétaires divergentes dans le monde entier. Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté moins que prévu au cours de l'année qui s'est achevée en novembre, ce qui a d'abord fait chuter le dollar, mais a fait grimper les actions à terme dans l'espoir d'une réduction des taux d'intérêt américains l'année prochaine.

La livre sterling GBP= a rebondi après que la Banque d'Angleterre a réduit ses taux d'intérêt, mais a indiqué que la marge de manœuvre pour un nouvel assouplissement était limitée.

La Banque centrale européenne a maintenu les taux de la zone euro inchangés, comme prévu, et a adopté un ton plus optimiste sur l'économie, qui s'est avérée résistante malgré les chocs tarifaires.

La Banque du Japon devrait relever ses taux vendredi, bien que les opérateurs restent incertains quant au rythme du resserrement en 2026.

LES ACTIONS SONT STIMULÉES PAR LES DONNÉES

Les actions européennes ont augmenté de manière générale, poussant le STOXX 600 .STOXX en hausse de 0,3 %, tandis que les contrats à terme sur les actions américaines ESc1 NQc1 ont gagné 0,7 %-1,4 %, ce qui laisse présager un répit après la chute de mercredi due à la technologie.

L'indice américain des prix à la consommation a augmenté de 2,7 % en glissement annuel en novembre, selon le département du travail, ce qui est inférieur aux prévisions des économistes qui tablaient sur une hausse de 3,1 %.

Toutefois, la modération pourrait être technique, et les préoccupations concernant l'accessibilité financière persistent, en partie à cause des droits de douane à l'importation.

"Certaines personnes rejetteront ce rapport comme étant moins fiable que d'habitude, mais l'ignorer est à vos risques et périls. D'autres indicateurs tels que le coût des loyers et les prix des voitures d'occasion confirment que les anciens moteurs de l'inflation ne sont pas les sources de l'inflation actuelle", a déclaré Brian Jacobsen, stratège économique en chef chez Annex Wealth Management. Le gouverneur de la Réserve fédérale Christopher Waller, considéré comme un candidat à la présidence de la Fed, a déclaré que la banque centrale disposait d'une marge de manœuvre pour réduire les taux compte tenu des signes de faiblesse du marché du travail. Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi en fin de journée que le prochain président de la Fed serait quelqu'un qui croit en une baisse des taux "de beaucoup". La Fed n'a annoncé qu'une seule baisse de taux l'année prochaine.

BOE RÉDUIT, ECB MAINTIENT

La livre sterling GBP= a augmenté de 0,4 % à 1,343 $ après que la BoE a réduit ses taux de 25 points de base lors d'un vote plus étroit que prévu.

"Il est clair qu'il y a suffisamment de personnes (au sein du comité de fixation des taux) qui se disent: "En fait, je ne veux pas sauter sur l'occasion trop tôt. Je préfère attendre de voir si cela se transforme en tendance", a déclaré Chris Beauchamp, analyste en chef des marchés chez IG Markets.

"Je pense que le raisonnement est probablement là, mais qu'il faut un peu de patience pour donner le feu vert. Et je suppose que vous n'avez que le feu orange pour le moment", a-t-il ajouté.

L'euro EUR= était en hausse de 0,12 % à 1,1752 $, alors que la présidente de la BCE, Christine Lagarde, commençait sa conférence de presse.

Les bons du Trésor se sont raffermis, avec des rendements à deux ans US2YT=RR en baisse de 2 points de base à 3,464% et des rendements à 10 ans US10YT=RR en baisse de 1,8 point de base à 4,133%.

Les prix du pétrole ont augmenté pour la deuxième journée alors que le blocus de Trump sur les exportations vénézuéliennes est resté en place et que des rapports ont émergé sur d'éventuelles nouvelles sanctions américaines sur le pétrole russe. O/R Le brut américain CLc1 a augmenté de 0,6% à 56,12 dollars le baril, tandis que le brut Brent LCOc1 a augmenté de 0,4% à 59,93 dollars le baril. O/R