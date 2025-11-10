 Aller au contenu principal
Les actions se redressent, les rendements du Trésor américain progressent sur l'espoir d'une réouverture du gouvernement américain
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 21:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La fin potentielle de la fermeture du gouvernement américain stimule le marché

*

Le Nasdaq progresse de plus de 2 %, le S&P 500 de plus de 1 % et le Dow Jones de moins de 1 %

*

Les rendements américains augmentent, les devises plus risquées gagnent du terrain par rapport au dollar américain

(Mise à jour des prix après le règlement du pétrole) par Sinéad Carew et Nell Mackenzie

L'indice mondial des actions MSCI s'est redressé de plus de 1 % lundi, tandis que les rendements des obligations d'État ont augmenté en raison des paris sur la fin prochaine de la fermeture record du gouvernement américain , ce qui permettra de reprendre la publication des données officielles et d'obtenir plus de clarté sur l'état de l'économie.

Le Sénat américain a avancé dimanche sur une mesure visant à mettre fin à la fermeture, qui en est à son 41e jour et qui a mis sur la touche les travailleurs fédéraux, retardé l'aide alimentaire, entravé le transport aérien et interrompu la publication des données économiques du gouvernement. Plus tôt dans la journée, le conseiller économique de la Maison Blanche, Kevin Hassett , a déclaré dans une interview que le produit intérieur brut du quatrième trimestre pourrait être négatif si la fermeture se poursuivait.

Si le Sénat adopte le projet de loi, qui financerait le gouvernement jusqu'au 30 janvier et comprendrait un ensemble de trois projets de loi de crédits pour l'année entière, il devra ensuite être approuvé par la Chambre des représentants et envoyé au président Donald Trump, un processus qui pourrait prendre plusieurs jours.

Le S&P 500 a clôturé en légère hausse vendredi sur des signes de progrès à Washington. Il avait baissé plus tôt dans la journée à la suite d'un rapport selon lequel le sentiment des consommateurs américains s'est effondré pour atteindre son niveau le plus bas depuis près de trois ans et demi , en raison des inquiétudes suscitées par les retombées économiques.

"Il y a une volonté accrue de prendre des risques supplémentaires parce qu'il y a une possibilité que le gouvernement puisse rouvrir cette semaine", a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth à Fairfield, Connecticut. "Pour l'instant, c'est un peu un rallye de soulagement."

M. Pavlik a déclaré que les investisseurs ont été préoccupés par des preuves anecdotiques selon lesquelles "les gens restent à la maison et ne dépensent pas autant" et qu'ils attendent avec impatience la reprise des rapports économiques officiels pour obtenir des "preuves tangibles."

"Ce vide durait depuis si longtemps qu'il commençait à vraiment peser sur l'esprit des investisseurs, qui se concentraient de plus en plus sur les valorisations", a-t-il déclaré.

A 14h42 sur Wall Street , le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 362,79 points, soit 0,77%, à 47 349,89, le S&P 500 .SPX a grimpé de 100,99 points, soit 1,50%, à 6 829,79 et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 520,79 points, soit 2,26%, à 23 525,33.

L'indice MSCI des valeurs mondiales .MIWD00000PUS a progressé de 13,73 points, soit 1,39%, à 1 005,05, ce qui constituerait sa plus forte hausse en pourcentage sur une journée depuis le mois de juin. Plus tôt, l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a clôturé en hausse de 1,42%.

Alors que les données non gouvernementales de la semaine dernière ont alimenté les inquiétudes concernant l'affaiblissement du marché du travail américain , une série de responsables de la Réserve fédérale ont réitéré leur préférence pour la lenteur en ce qui concerne les nouvelles réductions de taux.

Selon l'outil FedWatch de CME Group, les opérateurs évaluent à environ 62 % la probabilité que la banque centrale réduise ses taux de 25 points de base le mois prochain.

Le gouverneur de la Fed, Stephen Miran , a déclaré lundi qu'une réduction des taux de 50 points de base serait appropriée pour le mois de décembre, notant que l'inflation est en baisse alors que le taux de chômage est en hausse.

Mais le président de la Réserve fédérale de Saint-Louis, Alberto Musalem , a déclaré qu'avec une inflation plus proche de 3 % que de l'objectif de 2 % de la Fed, une économie résiliente, des conditions financières accommodantes et une politique monétaire proche de la neutralité, la Fed devrait "faire preuve de prudence" en ce qui concerne toute nouvelle baisse des taux d'intérêt.

Les prix du Trésor américain ont chuté, entraînant une hausse des rendements, les investisseurs privilégiant les actifs plus risqués en raison de leur optimisme quant à la fin de la fermeture du gouvernement.

Le rendement de l'obligation américaine de référence à 10 ans US10YT=RR a augmenté de 1,5 point de base à 4,108%, contre 4,093% vendredi en fin de journée. Le rendement du billet à deux ans US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Fed, a augmenté de 3,2 points de base à 3,589%, contre 3,557% vendredi soir.

Les devises sensibles au risque , y compris le dollar australien, ont augmenté, tandis que les valeurs refuges ont baissé contre la monnaie américaine, le sentiment de risque étant stimulé par les signes que le gouvernement américain est proche de la réouverture.

Le dollar australien AUD= s'est renforcé de 0,71% par rapport au billet vert à 0,6538 dollar et le kiwi néo-zélandais

NZD= s'est raffermi de 0,34% par rapport au billet vert à 0,5645 dollar. Le peso mexicain MXN= a progressé de 0,48% contre le dollar à 18,379.

Mais face au yen japonais JPY= , le dollar s'est renforcé de 0,39% à 154 et l'euro EUR= a baissé de 0,03% à 1,1561$.

Dans les crypto-monnaies, le bitcoin BTC= a gagné 1,31% à 105 873,42 dollars.

L'or , valeur refuge, a atteint son plus haut niveau depuis plus de deux semaines, les investisseurs pariant sur des baisses de taux après les signes de ralentissement économique de la semaine dernière, tandis que le dollar plus faible a apporté son soutien.

L'or au comptant XAU= a augmenté de 2,86% à 4 113,09 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain GCc1 ont augmenté de 2,72% à 4 108,20 dollars l'once.

Les prix du pétrole ont progressé lundi après avoir oscillé entre gains et pertes au cours de la séance, les analystes s'en tenant aux prévisions selon lesquelles l'augmentation de l'offre l'emportera sur la demande dans les mois à venir, tandis que les espoirs de réouverture du gouvernement américain ont stimulé l'appétit des investisseurs pour le risque.

Le pétrole brut américain CLc1 s'est établi en hausse de 0,64%, soit 38 cents, à 60,13 dollars le baril et le Brent

LCOc1 s'est établi à 64,06 dollars le baril, en hausse de 0,68%, soit 43 cents.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

