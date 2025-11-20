 Aller au contenu principal
Nikkei 225
50 155,39
+3,33%
Indices
Chiffres-clés
Les actions se redressent fortement après que Nvidia a dépassé ses estimations, et les données sur l'emploi sont en vue
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 02:09

Un rallye de soulagement a
balayé les marchés asiatiques et a fait grimper les actions dans
les premiers échanges jeudi, les investisseurs ayant salué les
bénéfices de Nvidia, tandis que le dollar a augmenté, les
traders se préparant à la publication de données sur l'emploi
qui ont été retardées.
 L'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon
 .MIAPJ0000PUS  était en hausse de 0,6%, rebondissant d'un plus
bas d'un mois, après que Nvidia  NVDA.O  a prévu un revenu
trimestriel bien au-dessus des estimations de Wall Street 
mercredi. Le PDG Jensen Huang s'est félicité d'une demande
massive pour ses puces d'intelligence artificielle de la part
des fournisseurs de cloud géants et a écarté les inquiétudes
concernant une bulle d'intelligence artificielle. 
    Les contrats à terme du S&P 500 e-mini  .SPX  ont augmenté
de 1,1 %.
 Nvidia "a donné une nouvelle leçon de maîtrise en matière de
domination de l'IA", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché
chez IG à Sydney.
 Les actions à Wall Street ont mis fin à une série de quatre
jours de pertes mercredi avant la publication des résultats. Les
trois principaux indices ont rebondi après la chute, le rapport
sur les résultats de la société la plus valorisée au monde ayant
atténué les craintes liées à la valorisation de l'IA qui avaient
déclenché la débandade.
 L'indice du dollar américain  USD= , qui mesure la force du
billet vert par rapport à un panier de six grandes devises, a
progressé de 0,1 % pour atteindre 100,17, frôlant ainsi son plus
haut niveau depuis deux semaines.
 Le rendement des bons du Trésor à 10 ans  US10YT=RR  a augmenté
à 4,1444% par rapport à son niveau de clôture aux États-Unis de
4,131% mercredi.
 Les traders attendent la publication du rapport sur l'emploi de
septembre, qui doit être publié plus tard dans la journée, pour
donner des indices sur la prochaine décision de la Réserve
fédérale.
 Le procès-verbal de la réunion d'octobre de la Fed, publié
mercredi, a montré qu'elle a réduit les taux d'intérêt même si
les décideurs politiques ont mis en garde contre le risque d'une
inflation enracinée et d'une perte de confiance du public 
dans la banque centrale américaine. 
 Les contrats à terme sur les fonds fédéraux évaluent à 33 % la
probabilité implicite d'une réduction de 25 points de base lors
de la prochaine réunion du 10 décembre, contre 50 % un jour plus
tôt, selon l'outil FedWatch du CME Group.
 Une mise à jour du calendrier de publication du rapport sur
l'emploi de novembre, désormais reporté au 16 décembre ,
est à l'origine de ce mouvement, a déclaré Gavin Friend,
stratège principal des marchés à la National Australia Bank de
Londres.
 "C'est six jours après la réunion du FOMC de décembre, et c'est
pourquoi les 12 ou 13 points de base de réduction des taux qui
étaient prévus pour décembre, soit environ 50 %, se sont
immédiatement évaporés", a-t-il déclaré lors d'un podcast. Du
point de vue du marché, a-t-il ajouté, le brouillard de données
"joue en faveur du message de la Fed selon lequel 'nous devons
faire une pause'"
 Le dollar a baissé de 0,2% contre le yen à 156,92  JPY= , après
que la devise japonaise a atteint son niveau le plus faible en
dix mois pendant les heures de transactions aux États-Unis, et a
établi un record à la baisse contre l'euro  EURJPY= .
 Face au dollar, la monnaie unique européenne  EUR=  s'est
affaiblie de 0,1% à 1,1530 dollar.
 Le baril de Brent  LCOc1  est resté stable à 63,51 dollars par
baril.
 Les crypto-monnaies se sont redressées après leur récente
chute, le bitcoin BTC=  et l'éther  ETH=  étant tous deux en
hausse de 1,6 %.
 L'or  XAU=  a progressé de 0,7% à 4 108,22 dollars l'once.
 GOL/

Valeurs associées

BTC/USD
92 453,9801 USD CryptoCompare +2,24%
EUR/JPY SPOT
181,3445 Six - Forex 1 +0,05%
EUR/USD SPOT
1,1517 USD Six - Forex 1 -0,19%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NVIDIA
186,5200 USD NASDAQ +2,85%
Nikkei 225
50 106,55 Pts Six - Forex 1 +3,23%
Or
4 060,38 USD Six - Forex 1 -0,43%
Pétrole Brent
63,73 USD Ice Europ +0,11%
Pétrole WTI
59,48 USD Ice Europ -0,08%
S&P 500 INDEX
6 642,16 Pts CBOE +0,38%
USA BENCHMARK 10A
4,134 Rates +0,41%
USD/JPY SPOT
157,4505 Six - Forex 1 +0,23%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

