Les actions se redressent fortement après que Nvidia a dépassé ses estimations, et les données sur l'emploi sont en vue

Un rallye de soulagement a balayé les marchés asiatiques et a fait grimper les actions dans les premiers échanges jeudi, les investisseurs ayant salué les bénéfices de Nvidia, tandis que le dollar a augmenté, les traders se préparant à la publication de données sur l'emploi qui ont été retardées. L'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS était en hausse de 0,6%, rebondissant d'un plus bas d'un mois, après que Nvidia NVDA.O a prévu un revenu trimestriel bien au-dessus des estimations de Wall Street mercredi. Le PDG Jensen Huang s'est félicité d'une demande massive pour ses puces d'intelligence artificielle de la part des fournisseurs de cloud géants et a écarté les inquiétudes concernant une bulle d'intelligence artificielle. Les contrats à terme du S&P 500 e-mini .SPX ont augmenté de 1,1 %. Nvidia "a donné une nouvelle leçon de maîtrise en matière de domination de l'IA", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG à Sydney. Les actions à Wall Street ont mis fin à une série de quatre jours de pertes mercredi avant la publication des résultats. Les trois principaux indices ont rebondi après la chute, le rapport sur les résultats de la société la plus valorisée au monde ayant atténué les craintes liées à la valorisation de l'IA qui avaient déclenché la débandade. L'indice du dollar américain USD= , qui mesure la force du billet vert par rapport à un panier de six grandes devises, a progressé de 0,1 % pour atteindre 100,17, frôlant ainsi son plus haut niveau depuis deux semaines. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR a augmenté à 4,1444% par rapport à son niveau de clôture aux États-Unis de 4,131% mercredi. Les traders attendent la publication du rapport sur l'emploi de septembre, qui doit être publié plus tard dans la journée, pour donner des indices sur la prochaine décision de la Réserve fédérale. Le procès-verbal de la réunion d'octobre de la Fed, publié mercredi, a montré qu'elle a réduit les taux d'intérêt même si les décideurs politiques ont mis en garde contre le risque d'une inflation enracinée et d'une perte de confiance du public dans la banque centrale américaine. Les contrats à terme sur les fonds fédéraux évaluent à 33 % la probabilité implicite d'une réduction de 25 points de base lors de la prochaine réunion du 10 décembre, contre 50 % un jour plus tôt, selon l'outil FedWatch du CME Group. Une mise à jour du calendrier de publication du rapport sur l'emploi de novembre, désormais reporté au 16 décembre , est à l'origine de ce mouvement, a déclaré Gavin Friend, stratège principal des marchés à la National Australia Bank de Londres. "C'est six jours après la réunion du FOMC de décembre, et c'est pourquoi les 12 ou 13 points de base de réduction des taux qui étaient prévus pour décembre, soit environ 50 %, se sont immédiatement évaporés", a-t-il déclaré lors d'un podcast. Du point de vue du marché, a-t-il ajouté, le brouillard de données "joue en faveur du message de la Fed selon lequel 'nous devons faire une pause'" Le dollar a baissé de 0,2% contre le yen à 156,92 JPY= , après que la devise japonaise a atteint son niveau le plus faible en dix mois pendant les heures de transactions aux États-Unis, et a établi un record à la baisse contre l'euro EURJPY= . Face au dollar, la monnaie unique européenne EUR= s'est affaiblie de 0,1% à 1,1530 dollar. Le baril de Brent LCOc1 est resté stable à 63,51 dollars par baril. Les crypto-monnaies se sont redressées après leur récente chute, le bitcoin BTC= et l'éther ETH= étant tous deux en hausse de 1,6 %. L'or XAU= a progressé de 0,7% à 4 108,22 dollars l'once. GOL/