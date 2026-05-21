Les actions Samsung s'envolent après l'annulation de la grève, mais les primes de 416 000 dollars versées à certains suscitent des inquiétudes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le syndicat suspend la grève de 18 jours prévue par ses 48 000 membres

* L'accord prévoit des primes substantielles pour les employés du secteur des puces mémoire

* Samsung obtient des concessions mais devra supporter des coûts de main-d'œuvre nettement plus élevés

(Réécriture et mise à jour, changement de lieu de publication en PYEONGTAEK) par Kyu-seok Shim et Heekyong Yang

Les actions de Samsung Electronics 005930.KS ont bondi jeudi après la conclusion d'un accord de dernière minute avec son syndicat sud-coréen pour éviter une grève, bien que les conditions de l'accord, qui prévoient des primes d'environ 416 000 dollars pour certains travailleurs, aient suscité quelques inquiétudes.

La grève de 18 jours prévue par quelque 48 000 membres du syndicat a désormais été suspendue, tandis que l'accord, négocié avec l'aide du gouvernement, sera soumis au vote entre le 22 et le 27 mai. Le dirigeant du syndicat a déclaré qu'il s'attendait à ce qu'il soit ratifié.

Cet accord a suscité un sentiment de soulagement dans toute la Corée du Sud. Samsung représente environ un quart des exportations du pays et la grève prévue aurait pu causer des dommages importants à l'économie et perturber l'approvisionnement mondial en puces électroniques si elle avait eu lieu.

Les actions de Samsung et l'indice de référence KOSPI

.KS11 ont tous deux bondi de près de 8% en début de séance.

DES PRIMES SPÉCIALES PRINCIPALEMENT SOUS FORME D'ACTIONS

Ryu Young-ho, analyste senior chez NH Investment & Securities, a déclaré que si les investisseurs étaient soulagés que la grève semblait avoir été évitée, l'accord n'était pas entièrement positif car il avait entraîné une hausse substantielle des coûts de main-d'œuvre.

Du côté des avantages pour Samsung, le projet de verser les primes de performance en actions plutôt qu'en espèces pourrait alléger la charge financière immédiate pesant sur l'entreprise, a-t-il ajouté.

La revendication syndicale visant à allouer 15% du bénéfice d'exploitation aux primes a également été revue à la baisse.

Selon l'accord, Samsung devrait consacrer environ 10,5% de son bénéfice d'exploitation à des primes spéciales pour la division puces, qui regroupe ses activités de puces mémoire et logiques, selon le syndicat.

Un document a indiqué que ces primes seraient versées en actions de la société pendant au moins 10 ans et subordonnées à la condition que la division puces atteigne plus de 200 000 milliards de wons (135 milliards de dollars) de bénéfice d'exploitation annuel de 2026 à 2028 et 100 000 milliards de wons de 2029 à 2035.

Un employé de la division des puces mémoire dont le salaire de base est de 80 millions de wons, par exemple, devrait recevoir cette année une prime d'environ 626 millions de wons, soit 416 000 dollars, versée principalement en actions, a déclaré une source syndicale sous couvert d'anonymat.

Jun Young-hyun, directeur de la division puces de Samsung Electronics, a exhorté le personnel, dans une lettre consultée par Reuters, à “laisser derrière eux cette période de conflit” et à s'unir pour renforcer la compétitivité mondiale et la croissance à long terme de l'entreprise.

(1 $ = 1.500,8000 wons)