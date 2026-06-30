Les actions s'envolent après un trimestre exceptionnel ; le dollar fait chuter l'or et le yen

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'indice MSCI All-World a progressé de près de 14 % au cours du trimestre, enregistrant ainsi sa meilleure performance au deuxième trimestre depuis 2020

* Le dollar s'est apprécié de 1,4 % face aux principales devises ce trimestre

* Le yen a atteint 162,23 pour un dollar, son plus bas niveau depuis 40 ans

(Mises à jour tout au long de l'article) par Amanda Cooper

Mardi, les marchés boursiers mondiaux s'apprêtaient à enregistrer leur meilleure performance du deuxième trimestre depuis six ans, tandis que la remontée du dollar a poussé le yen à son plus bas niveau depuis quatre décennies et s'apprêtait à enregistrer une quatrième hausse trimestrielle consécutive.

Au cours des trois derniers mois, le détroit d’Ormuz s’est rouvert progressivement et de manière sporadique, les hostilités entre les États-Unis et l’Iran s’étant apaisées pour aboutir à un cessez-le-feu fragile, ce qui a fait chuter de 20 % le prix du pétrole LCOc1 . De plus, un revirement spectaculaire des anticipations concernant les taux d’intérêt américains s’est produit, dans un contexte d’essor apparemment imparable des valeurs liées à l’intelligence artificielle.

L'indice MSCI All-World .MIWD00000PUS a progressé de près de 14 % pour atteindre des niveaux records au cours des trois derniers mois, enregistrant ainsi sa meilleure performance au deuxième trimestre depuis 2020.

La plupart de ces gains ont été alimentés par une forte remontée de tout ce qui touche à l’IA, en particulier sur les marchés asiatiques, où les indices japonais .N225 , sud-coréens

.KS11 et taïwanais .TWI ont enregistré des hausses à deux chiffres. Le S&P 500 .SPX a également progressé de 14 % et le Nasdaq .IXIC , qui a accueilli en juin dans ses rangs SpaceX

.SPXC.O , dont la capitalisation boursière atteint 2 000 milliards de dollars, a gagné 20 %.

« Le seul thème qui a largement disparu est celui du soutien de la politique monétaire », a déclaré Guy Miller, stratège en chef des marchés chez Zurich Insurance Group. « Au début de l’année, le marché des contrats à terme anticipait de nouvelles baisses de taux. Aujourd’hui, la situation a changé. Et cela s’explique en grande partie par la situation avec l’Iran et la hausse des prix des matières premières. »

« Ce qu’il faut retenir pour nous, cependant, c’est que même si nous ne prévoyons pas de nouvelles baisses de la part des banques centrales, nous ne nous attendons pas non plus à ce qu’un cycle de hausse des taux commence à proprement parler. »

L’indice européen STOXX 600 .STOXX , qui compte bien moins d’entreprises tirant profit de l’IA que de nombreux indices asiatiques ou américains, a progressé de 0,65 %, se dirigeant vers une hausse trimestrielle de 10 % – après avoir enregistré une hausse chaque mois depuis mars.

Les contrats à terme sur les actions américaines progressaient de 0,2 %, laissant entrevoir une légère hausse à l’ouverture de la séance.

LE DOLLAR EN TÊTE

Le dollar a été le grand gagnant ce trimestre sur le marché des changes, gagnant 1,4 % =USD face à un panier de devises majeures.

Les investisseurs accumulent des positions haussières à un rythme record grâce à une réévaluation remarquable des perspectives de taux d’intérêt américains, qui sont passées de baisses à des hausses, en raison de la vigueur surprenante de l’économie américaine et des pressions inflationnistes persistantes au-delà des prix de l’énergie.

La hausse du dollar a entraîné l'or XAU= vers sa plus forte baisse trimestrielle depuis plus d’une décennie, tandis que le yen JPY= a atteint son plus bas niveau en 40 ans, s’échangeant mardi à environ 162,23 pour un dollar. Les opérateurs étaient déjà sur le qui-vive face à une éventuelle intervention japonaise, le ministre des Finances Satsuki Katayama ayant lancé un nouvel avertissement.

Les banquiers centraux les plus influents du monde se trouvent cette semaine dans la ville portugaise de Sintra pour la réunion annuelle de la Banque centrale européenne, et personne ne sera davantage sous les feux de la rampe que le nouveau président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, qui doit prendre la parole mercredi devant l'assemblée.

L’accent mis par Warsh sur l’inflation lors de sa première réunion à la tête de la Fed au début du mois a incité les opérateurs à intégrer presque entièrement dans leurs cours la perspective d’une hausse des taux d’ici octobre, mais certains économistes estiment que l’économie est suffisamment solide – et l’inflation suffisamment manifeste – pour qu’une hausse puisse intervenir dès juillet. « Parmi toutes les grandes banques centrales, (les responsables de la Fed) sont probablement les seuls pour lesquels il existe un scénario plausible selon lequel ils pourraient agir dès juillet, c’est-à-dire procéder à une hausse pour, en quelque sorte, en finir avec cette question », a déclaré Isabelle Mateos y Lago, économiste en chef du groupe BNP Paribas. « Ce n’est pas notre scénario de base, mais il existe une probabilité très significative qu’ils souhaitent agir ainsi, en quelque sorte pour en finir avec cette question et passer à autre chose. »

Mais avant l’intervention de Warsh, une série de rapports sur l’inflation en Europe sera publiée mardi, ainsi que les données sur la confiance des consommateurs américains pour le mois de juin et le rapport mensuel JOLTS sur les embauches et les licenciements, alors que le compte à rebours est lancé avant la publication, jeudi, du rapport mensuel sur l’emploi aux États-Unis.