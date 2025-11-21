Les actions s'effondrent, l'emploi américain n'ayant pas clarifié les perspectives de la Fed, et la technologie est mise à mal

Le Nikkei chute de 1,8%, la Corée du Sud plonge de plus de 3%

Le dollar atteint de nouveaux sommets face au yen, à l'australien et au kiwi

Les investisseurs se penchent sur le plan de relance japonais vendredi

(Mise à jour avec l'ouverture de la Chine) par Stella Qiu

Les actions asiatiques ont prolongé la déroute mondiale vendredi, alors que les données très attendues sur l'emploi américain n'ont pas permis de clarifier la trajectoire à court terme des taux d'intérêt. Les investisseurs ont recommencé à se débarrasser des actifs à risque, même après que les bénéfices de Nvidia ont ébloui.

Wall Street a plongé dans la nuit en raison des craintes suscitées par le gonflement des prix des actions technologiques, ce qui a entraîné la plus forte variation du Nasdaq en une journée depuis le 9 avril, date à laquelle les tarifs douaniers du président Donald Trump, dits "du jour de la libération", ont effrayé les marchés.

Les données ont montré que l'économie américaine a créé beaucoup plus d'emplois que prévu en septembre, mais une augmentation du taux de chômage et des révisions à la baisse des mois précédents ont peint une image ambiguë pour la Réserve fédérale alors qu'elle envisage de réduire ou non les taux d'intérêt le mois prochain.

Les rendements des bons du Trésor ont baissé alors que les contrats à terme impliquaient une probabilité de 40 % d'une réduction des taux américains en décembre, contre 30 % un jour plus tôt, mais avec les prochains chiffres de l'emploi disponibles seulement après la réunion de la Fed, les investisseurs ne sont toujours pas convaincus d'un assouplissement le mois prochain.

Vendredi, l'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a chuté de 1,8 %, portant sa perte hebdomadaire à 3 %, la plus importante depuis le début du mois d'avril. Le Nikkei japonais .N225 a chuté de 1,8% et a perdu 2,8% sur la semaine.

Les actions de Taïwan .TWII ont chuté de 2,7 %, tandis que le marché sud-coréen .KS11 a plongé de plus de 3 %.

Les actions chinoises ont également été malmenées, les valeurs vedettes .CSI300 ayant perdu 1,1 % et l'indice Hang Seng .HSI de Hong Kong ayant chuté de 1,7 %.

"Les marchés avaient de nombreuses raisons d'être positifs et, tout d'abord, les résultats trimestriels exceptionnels de Nvidia ont permis à Wall Street d'exploser. Les données sur l'emploi américain étaient probablement aussi bonnes que possible", a déclaré Kyle Rodda, analyste principal chez Capital.com.

"Cependant, l'élan n'était tout simplement pas là pour poursuivre le rallye, avec le passage de deux événements à risque critiques - tous deux avec des résultats positifs, pas moins - qui n'ont pas suffi à tuer la tendance baissière qui s'empare actuellement des marchés"

LA FED RESTE PRUDENTE

Les responsables de la Fed ont adopté un ton prudent sur l'inflation, alors que certains ont exprimé de nouvelles inquiétudes sur la stabilité des marchés financiers , y compris la possibilité d'une chute brutale des prix des actifs, alors qu'ils débattent du moment et même de l'opportunité d'une nouvelle baisse des taux d'intérêt.

Beth Hammack, présidente de la Fed de Cleveland, a averti qu'une nouvelle baisse des taux d'intérêt dans l'immédiat comportait un large éventail de risques pour l'économie. Lisa Cook, gouverneur de la Fed, estime qu'il existe un risque de baisse excessive des prix des actifs.

Sur les marchés des devises, le dollar a bondi sur les devises sensibles au risque, atteignant un plus haut de trois mois pour l'Aussie AUD= et un nouveau plus haut de sept mois pour le kiwi NZD , bien que les deux Antipodes se soient un peu stabilisés vendredi.

Le yen a brièvement augmenté après que la ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama , a déclaré qu'une intervention était possible pour faire face à des mouvements excessivement volatils et spéculatifs, dans une escalade de déclarations de Tokyo pour endiguer la dégringolade de la monnaie.

Il est resté stable à 157,40 pour un dollar JPY= , après avoir chuté à un nouveau creux de 10 mois de 157,9 dans la nuit, affaibli par les perspectives d'un énorme plan de relance économique du nouveau gouvernement japonais, d'une valeur de plus de 20 trillions de yens, qui sera dévoilé plus tard dans la journée de vendredi.

Le gouverneur de la Banque du Japon , Kazuo Ueda , a déclaré qu'un yen faible pourrait affecter l'inflation sous-jacente.

Plus tôt dans la journée, des données ont montré que les prix à la consommation de base au Japon ont augmenté de 3% en octobre, maintenant les attentes d'une augmentation des taux d'intérêt à court terme.

Les bons du Trésor se sont stabilisés après avoir progressé durant la nuit. Les rendements du Trésor à deux ans US2YT=RR sont restés stables à 3,554%, après avoir perdu 4 points de base au cours de la nuit, tandis que le rendement à 10 ans

US10YT=RR a peu varié à 4,098%, après avoir perdu 3 points de base au cours des heures de transactions aux États-Unis.

Les prix du pétrole ont prolongé la baisse de la nuit vendredi, alors que le gouvernement américain a fait pression pour que l'Ukraine accepte un accord de paix avec la Russie. Le brut américain West Texas Intermediate CLc1 a chuté de 1% à 58,38 dollars, et a perdu 2,8% cette semaine.

Le prix de l'or au comptant XAU= a baissé de 0,2% à 4 069 dollars l'once, après avoir peu bougé au cours de la nuit.