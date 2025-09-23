Les actions rompent avec le rallye initié par l'IA ; la prudence de Powell tempère les rendements américains

Les indices boursiers de Wall Street ont battu une série de trois jours de records alimentés par l'intelligence artificielle mardi, et les rendements du Trésor américain ont glissé après que le président de la Réserve fédérale Jerome Powell a indiqué une approche prudente pour la prochaine décision sur les taux d'intérêt américains. Le directeur de la banque centrale a donné peu d'indications sur la date à laquelle la Fed pourrait réitérer sa décision de la semaine dernière de réduire les taux d'intérêt , et a souligné à quel point l'équilibre est délicat entre la menace de l'inflation et les signes de faiblesse du marché du travail. Les valeurs technologiques ont clôturé en baisse après avoir enregistré des records de clôture lors de chacune des trois dernières séances. Les actions de Nvidia NVDA.O ont chuté de 2,8 % le lendemain du jour où le fabricant de puces a secoué les marchés et atteint son propre record de prix en bourse grâce à ses projets d'investissement dans l'OpenAI. Le Nasdaq Composite .IXIC a été en tête des baisses, avec un recul de 0,95%. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a baissé de 0,19%, le S&P 500 .SPX a baissé de 0,55%. Le marché digère le fait que l'économie a fait preuve de résilience mais que les données ont été incohérentes "et qu'elle est maintenant en train de ralentir", a déclaré Oliver Pursche, vice-président senior de Wealthspire Advisors à New York. "Alors que le S&P 500 en est à sa troisième année de rendement à deux chiffres, il faut un autre catalyseur fort pour faire grimper les actions de manière significative. Et pour l'instant, ce catalyseur n'apparaît pas clairement", a déclaré M. Pursche. Les actions d'Amazon AMZN.O , de Microsoft MSFT.O et d'Apple AAPL.O étaient également en baisse. L'indice MSCI des actions de 49 pays .MIWD00000PUS a baissé de 0,3 %. Les investisseurs étaient à l'affût de signaux de la part de Powell sur les futures baisses de taux. Après son discours de mardi, ils ont légèrement modifié leurs attentes d'une réduction de 25 points de base en octobre à 94 % de chances, contre 89,8 % lundi. L'outil Fedwatch du CME indique maintenant une probabilité de 5,9 % d'une pause. LES RENDEMENTS BAISSENT, L'OR MONTE EN FLÈCHE Les rendements des obligations du Trésor, qui influencent les coûts d'emprunt, ont baissé. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a baissé de 3,9 points de base à 4,106%, contre 4,145% lundi en fin de journée. Il avait atteint son niveau le plus élevé depuis le 5 septembre au cours de cette session. Le rendement de l'obligation à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des attentes de la Fed en matière de taux d'intérêt, a perdu 1,3 point de base à 3,588%, contre 3,601% lundi en fin de journée. L'or a profité de son statut de valeur refuge pour atteindre des records, avec un prix au comptant XAU= en hausse de 0,47% à 3 763,82 $ l'once. GOL/ Chris Weston, responsable de la recherche chez le courtier Pepperstone, a déclaré que les investisseurs couvraient leur exposition aux actions en achetant de l'or. Les actions mondiales ont été soutenues par les attentes de nouvelles réductions des taux d'intérêt de la Fed après qu'elle ait assoupli sa politique la semaine dernière. les marchés sont optimistes dans ce "rallye de tout", attendant plus de preuves que l'assouplissement de la Fed éloignera l'économie de tout atterrissage brutal", a déclaré Bob Savage, responsable de la stratégie macroéconomique des marchés chez BNY, dans une note. Les marchés sont restés pessimistes malgré les messages contradictoires de la Fed elle-même. Avant le discours du président, la vice-présidente chargée de la supervision, Michelle Bowman , a largement écarté les risques d'inflation et a déclaré que les taux pourraient devoir baisser plus rapidement pour soutenir le marché du travail. Le nouveau gouverneur de la Fed, Stephen Miran , a appelé à de fortes baisses de taux lundi, tandis que trois de ses collègues ont appelé à la prudence en ce qui concerne l'inflation. L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises dont le yen et l'euro, a peu varié à 97,24. Le pétrole a augmenté de plus d'un dollar le baril après qu'un accord pour reprendre les exportations du Kurdistan irakien ait été bloqué. Cela a réduit les inquiétudes concernant la surabondance de l'offre. O/R