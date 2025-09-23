 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nikkei 225
45 493,66
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions rompent avec le rallye initié par l'IA ; la prudence de Powell tempère les rendements américains
information fournie par Reuters 23/09/2025 à 23:36

Les indices boursiers de Wall Street
ont battu une série de trois jours de records alimentés par
l'intelligence artificielle mardi, et les rendements du Trésor
américain ont glissé après que le président de la Réserve
fédérale Jerome Powell a indiqué une approche prudente pour la
prochaine décision sur les taux d'intérêt américains.
    Le directeur de la banque centrale a donné peu d'indications
sur la date à laquelle la Fed pourrait réitérer sa décision de
la semaine dernière de réduire les taux d'intérêt , et a
souligné à quel point l'équilibre est délicat entre la menace de
l'inflation et les signes de faiblesse du marché du travail.
    Les valeurs technologiques ont clôturé en baisse après avoir
enregistré des records de clôture lors de chacune des trois
dernières séances. Les actions de Nvidia  NVDA.O  ont chuté de
2,8 % le lendemain du jour où le fabricant de puces a secoué les
marchés et atteint son propre record de prix en bourse grâce à
ses projets d'investissement dans l'OpenAI.
    Le Nasdaq Composite  .IXIC  a été en tête des baisses, avec
un recul de 0,95%.  Le Dow Jones Industrial Average  .DJI  a
baissé de 0,19%, le S&P 500  .SPX  a baissé de 0,55%.
    Le marché digère le fait que l'économie a fait preuve de
résilience mais que les données ont été incohérentes "et qu'elle
est maintenant en train de ralentir", a déclaré Oliver Pursche,
vice-président senior de Wealthspire Advisors à New York.
    "Alors que le S&P 500 en est à sa troisième année de
rendement à deux chiffres, il faut un autre catalyseur fort pour
faire grimper les actions de manière significative. Et pour
l'instant, ce catalyseur n'apparaît pas clairement", a déclaré
M. Pursche. 
    Les actions d'Amazon  AMZN.O , de Microsoft  MSFT.O  et
d'Apple  AAPL.O  étaient également en baisse.
    L'indice MSCI des actions de 49 pays  .MIWD00000PUS  a
baissé de 0,3 %.
    Les investisseurs étaient à l'affût de signaux de la part de
Powell sur les futures baisses de taux. Après son discours de
mardi, ils ont légèrement modifié leurs attentes d'une réduction
de 25 points de base en octobre à 94 % de chances, contre 89,8 %
lundi. L'outil Fedwatch du CME indique maintenant une
probabilité de 5,9 % d'une pause.
    
    LES RENDEMENTS BAISSENT, L'OR MONTE EN FLÈCHE
    Les rendements des obligations du Trésor, qui influencent
les coûts d'emprunt, ont baissé.
    Le rendement des obligations américaines de référence à 10
ans  US10YT=RR  a baissé de 3,9 points de base à 4,106%, contre
4,145% lundi en fin de journée. Il avait atteint son niveau le
plus élevé depuis le 5 septembre au cours de cette session.
    Le rendement de l'obligation à 2 ans  US2YT=RR , qui évolue
généralement en fonction des attentes de la Fed en matière de
taux d'intérêt, a perdu 1,3 point de base à 3,588%, contre
3,601% lundi en fin de journée.
    L'or a profité de son statut de valeur refuge pour atteindre
des records, avec un prix au comptant  XAU=  en hausse de 0,47%
à 3 763,82 $ l'once.  GOL/  
    Chris Weston, responsable de la recherche chez le courtier
Pepperstone, a déclaré que les investisseurs couvraient leur
exposition aux actions en achetant de l'or.
    Les actions mondiales ont été soutenues par les attentes de
nouvelles réductions des taux d'intérêt de la Fed après qu'elle
ait assoupli sa politique la semaine dernière.
    les marchés sont optimistes dans ce "rallye de tout",
attendant plus de preuves que l'assouplissement de la Fed
éloignera l'économie de tout atterrissage brutal", a déclaré Bob
Savage, responsable de la stratégie macroéconomique des marchés
chez BNY, dans une note.
    Les marchés sont restés pessimistes malgré les messages
contradictoires de la Fed elle-même. 
    Avant le discours du président, la vice-présidente chargée
de la supervision, Michelle Bowman , a largement écarté
les risques d'inflation et a déclaré que les taux pourraient
devoir baisser plus rapidement pour soutenir le marché du
travail.
    Le nouveau gouverneur de la Fed, Stephen Miran , a
appelé à de fortes baisses de taux lundi, tandis que trois de
ses collègues ont appelé à la prudence en ce qui concerne
l'inflation.
    L'indice du dollar  =USD , qui mesure le billet vert par
rapport à un panier de devises dont le yen et l'euro, a peu
varié à 97,24.
    Le pétrole a augmenté de plus d'un dollar le baril après
qu'un accord pour reprendre les exportations du Kurdistan
irakien ait été bloqué. Cela a réduit les inquiétudes concernant
la surabondance de l'offre.  O/R

Valeurs associées

AMAZON.COM
220,7100 USD NASDAQ -3,04%
APPLE
254,4300 USD NASDAQ -0,64%
CAC 40
7 872,02 Pts Euronext Paris +0,54%
CSI 300 INDEX
4 519,78 Pts Six - Forex 1 0,00%
DAX
23 611,33 Pts XETRA +0,36%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 292,78 Pts Index Ex -0,19%
EUR/USD SPOT
1,1818 USD Six - Forex 1 +0,15%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MICROSOFT
509,2300 USD NASDAQ -1,01%
NASDAQ 100 INDEX
24 580,17 Pts Index Ex -0,73%
NASDAQ Composite
22 573,47 Pts Index Ex -0,95%
NVIDIA
178,4300 USD NASDAQ -2,82%
Nikkei 225
45 493,66 Pts Six - Forex 1 0,00%
Or
3 764,26 USD Six - Forex 1 0,00%
Pétrole Brent
67,84 USD Ice Europ +1,92%
Pétrole WTI
63,66 USD Ice Europ +2,07%
S&P 500 INDEX
6 656,92 Pts CBOE -0,55%
STOXX Europe 600
554,95 Pts DJ STOXX +0,28%
TAIEX
26 247,37 Pts Six - Forex 1 0,00%
USA BENCHMARK 10A
4,167 Rates 0,00%
USA BENCHMARK 2A
3,586 Rates +0,35%
USD/JPY SPOT
147,5860 Six - Forex 1 -0,52%
