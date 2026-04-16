Les actions retrouvent leur niveau record grâce à l'espoir d'une trêve au Moyen-Orient

Les actions mondiales ont progressé pour la dixième journée consécutive et ont atteint de nouveaux records jeudi, alors que les marchés boursiers ont terminé un remarquable aller-retour de six semaines après les fortes baisses déclenchées par les attaques des États-Unis et d'Israël contre l'Iran. L'optimisme quant à un accord pour mettre fin à la guerre a été renforcé par les commentaires de Washington et de Téhéran. Avec un baril de pétrole à 95 dollars LCOc1 , bien loin des sommets de près de 120 dollars atteints en mars, le principal indice mondial des actions MSCI .MIWD00000PUS a progressé de 0,25 %. Il s'agit de son premier plus haut historique depuis le début des hostilités à la fin du mois de février, et après que les résultats rassurants des banques mondiales aient porté le S&P 500 .SPX américain au-dessus de 7.000 points mercredi, le MSCI World a enregistré un rebond de 11 %. "Cela ressemble presque à une reprise parfaite en forme de V", a déclaré Manpreet Gill, directeur des investissements de Standard Chartered pour l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe, expliquant que les valeurs technologiques américaines et la baisse des prix du pétrole avaient été les principaux moteurs de ce rebond. Les actions européennes n'ont pas retrouvé leurs sommets d'avant-guerre, mais elles ont également progressé de 0,2 % .EU . Les coûts d'emprunt des gouvernements de la région ont également baissé, les traders ayant réduit leurs paris sur des taux d'intérêt plus élevés, bien que les obligations restent bien en deçà des niveaux d'avant le conflit. Manpreet Gill a ajouté que si la flambée des prix de l'énergie s'estompe et que l'impact sur l'inflation s'avère temporaire et ponctuel, les principales banques centrales essaieront probablement de "regarder à travers" le mouvement. "Je pense que tout le monde sera évidemment très prudent quant à la question de savoir s'il y a des effets de second tour qui se manifestent plus tard", a-t-il déclaré. LE PÉTROLE EN ÉBULLITION De retour sur les marchés pétroliers, le Brent LCOc1 s'est maintenu juste au-dessus de 95 dollars le baril après qu'une source informée par Téhéran a déclaré à Reuters que l'Iran pourrait envisager d'autoriser les navires à naviguer librement à travers le côté omanais du détroit d'Ormuz sans risque d'attaque, dans le cadre des propositions qu'il a offertes dans les négociations avec les Etats-Unis. L'indice du dollar américain .DXY , qui mesure la force du billet vert par rapport à un panier de six devises, s'est renforcé d'environ 0,1%, après huit jours consécutifs de baisse. Outre l'observation de la guerre, le président américain Donald Trump a ravivé sa querelle avec le président de la Fed Jerome Powell, menaçant de le renvoyer de son siège autonome au Conseil des gouverneurs de la banque centrale américaine si Jerome Powell ne le libère pas à la fin de son mandat en tant que chef de la Fed le 15 mai. Le mouvement du dollar a également signifié que l'euro EUR= a perdu de la traction, après avoir frôlé son plus haut niveau depuis le début de la guerre à 1,182325 $. Le yen japonais JPY= s'est raffermi à 158,71 après que la ministre des finances du pays ait déclaré que Tokyo et les Etats-Unis avaient convenu d'intensifier la communication sur les taux de change à la suite de sa rencontre avec le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent mercredi. "Les marchés regardent maintenant au-delà du conflit et estiment qu'il y aura une sorte d'accord", a déclaré Khoon Goh, responsable de la recherche sur l'Asie chez ANZ. "Alors que les marchés ne tiennent plus compte de la prime de guerre, nous pourrions voir le dollar subir de nouvelles pressions et reprendre la tendance baissière qui s'est établie depuis l'année dernière." Le yuan chinois s'est échangé à un plus haut de trois ans de 6,8152 pour un dollar sur les marchés offshore CNH= et les actions chinoises ont augmenté de plus de 1% après que les données supérieures aux prévisions aient montré que l'économie a augmenté de 5,0% au premier trimestre, les exportations fortes ayant compensé la consommation intérieure toujours atone. LE DOLLAR AUSTRALIEN ET L'OR GAGNENT DU TERRAIN L'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique .MIAP00000PUS a augmenté de 1,2%, tandis que le Nikkei 225 du Japon a bondi de 2,4% pour atteindre un nouveau record. Les marchés taïwanais et coréens .KOSPI n'ont pas été très loin derrière non plus, alors que Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) 2330.TW TSM.N , un pilier du secteur de l'intelligence artificielle, a affiché une hausse de 58% de ses bénéfices trimestriels . les analystes de Goldman Sachs ont écrit dans un rapport de recherche: "Nous restons globalement constructifs" sur les actions des marchés émergents car "la croissance sous-jacente des bénéfices devrait être forte". L'or XAU= a regagné 0,8% à 4 825,79 dollars tandis que dans les crypto-monnaies, le bitcoin BTC= était en hausse de 0,3% à 75 084,56 dollars et l'éther ETH= était en baisse de 0,2% à 2 359,89 dollars. Le dollar australien AUD= a également augmenté de 0,3% à un plus haut de quatre ans de 0,71890 $ après que les données ont montré que l'emploi australien a augmenté largement en ligne avec les attentes en mars, alors que les entreprises ont embauché plus de travailleurs à temps plein, tandis que le taux de chômage est resté stable à 4,3%. "Les dernières données renforceront l'évaluation de la RBA selon laquelle les risques à la hausse pour l'inflation sont plus importants que les risques à la baisse pour le marché du travail", ont écrit les analystes de Capital Economics dans un rapport de recherche, faisant référence à la Reserve Bank of Australia (RBA).