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Les actions retrouvent leur niveau record grâce à l'espoir d'une trêve au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 16/04/2026 à 11:50

Les actions mondiales
ont progressé pour la dixième journée consécutive et ont atteint
de nouveaux records jeudi, alors que les marchés boursiers ont
terminé un remarquable aller-retour de six semaines après les
fortes baisses déclenchées par les attaques des États-Unis et
d'Israël contre l'Iran.
L'optimisme quant à un accord pour mettre fin à  la guerre
 a été renforcé par les commentaires de Washington et de
Téhéran. Avec un baril de pétrole à 95 dollars  LCOc1 , bien
loin des sommets de près de 120 dollars atteints en mars, le
principal indice mondial des actions MSCI  .MIWD00000PUS  a
progressé de 0,25 %.
    Il s'agit de son premier plus haut historique depuis le
début des hostilités à la fin du mois de février, et après que
les résultats rassurants des banques mondiales aient porté le
S&P 500  .SPX  américain au-dessus de 7.000 points mercredi, le
MSCI World a enregistré un rebond de 11 %.
    "Cela ressemble presque à une reprise parfaite en forme de
V", a déclaré Manpreet Gill, directeur des investissements de
Standard Chartered pour l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe,
expliquant que les valeurs technologiques américaines et la
baisse des prix du pétrole avaient été les principaux moteurs de
ce rebond.
    Les actions européennes n'ont pas retrouvé leurs sommets
d'avant-guerre, mais elles ont également progressé de 0,2 %
 .EU . Les coûts d'emprunt des gouvernements de la région ont
également baissé, les traders ayant réduit leurs paris sur des
taux d'intérêt plus élevés, bien que les obligations restent
bien en deçà des niveaux d'avant le conflit.
    Manpreet Gill a ajouté que si la flambée des prix de
l'énergie s'estompe et que l'impact sur l'inflation s'avère
temporaire et ponctuel, les principales banques centrales
essaieront probablement de "regarder à travers" le mouvement.
    "Je pense que tout le monde sera évidemment très prudent
quant à la question de savoir s'il y a des effets de second tour
qui se manifestent plus tard", a-t-il déclaré.
    
    
    LE PÉTROLE EN ÉBULLITION
De retour sur les marchés pétroliers, le Brent   LCOc1 
s'est maintenu juste au-dessus de 95 dollars le baril après
qu'une source informée par Téhéran a déclaré à Reuters que
l'Iran pourrait envisager d'autoriser les navires à naviguer
librement  à travers le côté omanais du détroit d'Ormuz
sans risque d'attaque, dans le cadre des propositions qu'il a
offertes dans les négociations avec les Etats-Unis.
    L'indice du dollar américain  .DXY , qui mesure la force du
billet vert par rapport à un panier de six devises, s'est
renforcé d'environ 0,1%, après huit jours consécutifs de baisse.
Outre l'observation de la guerre, le président américain Donald
Trump a ravivé sa querelle avec le président de la Fed Jerome
Powell, menaçant de le renvoyer de son siège autonome au Conseil
des gouverneurs de la banque centrale américaine si Jerome
Powell ne le libère pas  à la fin de son mandat en tant
que chef de la Fed le 15 mai.
    Le mouvement du dollar a également signifié que l'euro
 EUR=  a perdu de la traction, après avoir frôlé son plus haut
niveau depuis le début de la guerre à 1,182325 $.
    Le yen japonais  JPY=  s'est raffermi à 158,71 après que la
ministre des finances du pays ait déclaré que Tokyo et les
Etats-Unis avaient convenu d'intensifier la communication sur
les taux de change à la suite de sa rencontre avec le secrétaire
au Trésor américain Scott Bessent mercredi.
    "Les marchés regardent maintenant au-delà du conflit et
estiment qu'il y aura une sorte d'accord", a déclaré Khoon Goh,
responsable de la recherche sur l'Asie chez ANZ.
    "Alors que les marchés ne tiennent plus compte de la prime
de guerre, nous pourrions voir le dollar subir de nouvelles
pressions et reprendre la tendance baissière qui s'est établie
depuis l'année dernière."
    Le yuan chinois s'est échangé à un plus haut de trois ans de
6,8152 pour un dollar sur les marchés offshore  CNH=  et les
actions chinoises ont augmenté de plus de 1% après que les
données supérieures aux prévisions aient montré que l'économie a
augmenté de 5,0% au premier trimestre, les exportations fortes
ayant compensé la consommation intérieure toujours atone.
    
    LE DOLLAR AUSTRALIEN ET L'OR GAGNENT DU TERRAIN
    L'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique
 .MIAP00000PUS  a augmenté de 1,2%, tandis que le Nikkei 225 du
Japon a bondi de 2,4% pour atteindre un nouveau record. 
Les marchés taïwanais et coréens  .KOSPI  n'ont pas été très
loin derrière non plus, alors que Taiwan Semiconductor
Manufacturing Co (TSMC)  2330.TW  TSM.N , un pilier du secteur
de l'intelligence artificielle, a affiché une hausse de 58% de
ses bénéfices trimestriels .
    les analystes de Goldman Sachs ont écrit dans un rapport de
recherche: "Nous restons globalement constructifs" sur les
actions des marchés émergents car "la croissance sous-jacente
des bénéfices devrait être forte".
    L'or  XAU=  a regagné 0,8% à 4 825,79 dollars tandis que
dans les crypto-monnaies, le bitcoin  BTC=  était en hausse de
0,3% à 75 084,56 dollars et l'éther  ETH=  était en baisse de
0,2% à 2 359,89 dollars.
Le dollar australien  AUD=  a également augmenté de 0,3% à un
plus haut de quatre ans de 0,71890 $ après que les données ont
montré que l'emploi australien  a augmenté largement en
ligne avec les attentes en mars, alors que les entreprises ont
embauché plus de travailleurs à temps plein, tandis que le taux
de chômage est resté stable à 4,3%.
    "Les dernières données renforceront l'évaluation de la RBA
selon laquelle les risques à la hausse pour l'inflation sont
plus importants que les risques à la baisse pour le marché du
travail", ont écrit les analystes de Capital Economics dans un
rapport de recherche, faisant référence à la Reserve Bank of
Australia (RBA).

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AUD/USD SPOT
0,7170 Six - Forex 1 +0,16%
BANK OF AMERICA
53,485 USD NYSE -1,53%
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EUR/USD SPOT
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Light Sweet Crude Oil
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MORGAN STANLEY
187,240 USD NYSE -2,28%
NASDAQ Composite
24 102,70 Pts Index Ex +0,36%
Nikkei 225
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Or
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Pétrole Brent
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Pétrole WTI
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