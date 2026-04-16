Wall Street vue en hausse, l'Europe dans le vert, optimisme au Moyen-Orient

Des traders travaillent sur le parquet du New York Stock Exchange (NYSE) peu après la cloche d'ouverture à New York

par Claude Chendjou

Wall Street est attendue en légère hausse jeudi et les Bourses européennes sont ‌également dans le vert à la mi-séance dans un contexte d'optimisme grandissant sur la résolution par voie diplomatique du conflit au Moyen-Orient, tandis que la saison des résultats d'entreprises se poursuit.

Les futures sur ​indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street avec une hausse de 0,02% pour le Dow Jones, de 0,09% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,31% pour le Nasdaq au lendemain d'une séance où ces deux derniers indices ont touché des records avec l'espoir d'une reprise imminente des négociations entre les Etats-Unis et l'Iran.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,40% à 8.307,53 points vers 10h10 ​GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,32% et à Londres, le FTSE prend 0,31%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 progresse de 0,12% et l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,43%. Le Stoxx 600 avance de 0,26%, tiré principalement par le compartiment technologique (+1,76%) dans le ​sillage des résultats de TSMC, tandis que le pétrole et gaz est dans le rouge.

Le président ⁠américain Donald Trump a annoncé sur son réseau Social Truth la tenue de discussions entre dirigeants israéliens et libanais dans le courant de la journée, sans plus de précisions, ‌ravivant l'espoir d'un accord pour mettre fin à la guerre en Iran et plus globalement au Moyen-Orient.

L'indice phare paneuropéen Stoxx 600 est ainsi en passe de recouvrer toutes les pertes subies depuis le début du conflit au Moyen-Orient, tandis que les indices de la volatilité aux Etats-Unis et en Europe reculent encore ​jeudi, respectivement à 18 points et 20 points.

Parallèlement, la saison des résultats ‌des entreprises européennes bat son plein, fournissant aux investisseurs des informations cruciales sur les performances des entreprises dans un contexte d'incertitudes géopolitiques ⁠persistantes.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

PepsiCo prend 1% en avant-Bourse après avoir dépassé les attentes des analystes sur le chiffre d'affaires trimestriel et maintenu ses objectifs annuels.

VALEURS EN EUROPE

Kering, qui a dévoilé un nouveau plan stratégique visant à relancer la croissance, perd 2,75%.

EasyJet chute de 4,68%, le transporteur aérien anticipant une perte avant impôts plus importante que prévu au premier semestre en raison de la ⁠flambée des prix du carburant et de ‌la hausse des provisions pour litiges.

Tesco prend 1,79% grâce à la croissance de ses ventes sur l'ensemble de l'année et à un programme de rachat d'actions ⁠d'un milliard de dollars.

Barry Callebaut plonge de 15,11%, le fabricant suisse de chocolat ayant revu à la baisse sa prévision de bénéfice d'exploitation pour l'ensemble de l'année.

Monte dei Paschi (MPS) progresse de près de ‌3% après le vote des actionnaires en faveur d'une réintégration de Luigi Lovaglio au poste d'administrateur délégué, ce qui met fin à un conflit au sein du conseil ⁠d'administration de la banque italienne.

Gerresheimer grimpe de 17,51% après que les créanciers du fabricant allemand de produits médicaux ont renoncé aux clauses ⁠restrictives de la dette jusqu'au troisième trimestre 2026.

TAUX

Les ‌rendements obligataires souverains en zone euro reculent légèrement jeudi, les opérateurs ayant encore réduit leurs paris sur une hausse imminente des taux directeurs de la Banque centrale européenne (BCE) sur fond d'optimisme quant à ​la fin prochaine de la guerre au Moyen-Orient.

Le rendement du Bund allemand à dix ans cède 2,1 ‌points de base, à 3,02%, s'éloignant ainsi du sommet de 3,13% atteint fin mars. Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est stable à 4,27%, en attendant trois indicateurs prévus dans la journée outre Atlantique: les ​inscriptions hebdomadaires au chômage, l'indice mensuel Philly Fed et la production industrielle pour le mois de mars.

CHANGES

Le dollar se raffermit jeudi, de 0,19% face à un panier de devises internationales, mais le billet vert reste proche de son plus bas niveau depuis début mars, les marchés étant dans l'attente de nouvelles informations sur un possible accord de paix entre les Etats-Unis et l'Iran.

L'euro recule de ⁠0,20%, à 1,1774 dollar, après huit séances consécutives de hausse. Côté indicateur, l'inflation en zone euro a augmenté plus que prévu initialement en mars, à 2,6%, dépassant largement l'objectif de 2% de la BCE, montrent les données définitives d'Eurostat.

La livre sterling s'échange à 1,3532 dollar, cédant 0,21%, malgré des données qui ont montré que la croissance britannique avait dépassé les attentes en février, avec une hausse du PIB de 0,5% sur la période décembre-février.

PÉTROLE

Le marché pétrolier repart à la hausse jeudi en raison de doutes quant à l'apaisement des perturbations dans le détroit d'Ormuz.

Le Brent monte de 1,55% à 96,4 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 1,26% à 92,44 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 16 AVRIL:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 12h30 Inscriptions hebdomadaires au sem. au 11 215.000 219.000

chômage avril

USA 12h30 Indice Philly Fed avril 10,0 18,1

USA 13h15 Production industrielle mars +0,1% +0,2%

- sur ​un an n.d. +1,44%

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)