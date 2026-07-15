Les actions restent stables, la flambée des cours du pétrole contrebalançant la hausse d'ASML dans le secteur technologique

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* Les marchés boursiers mondiaux restent stables, ASML tire le secteur technologique vers le haut

* La faiblesse de l'inflation aux États-Unis tempère les anticipations de hausse des taux

* L'attention se porte sur Warsh, l'IPP américain et les résultats d'entreprises

* La croissance chinoise déçoit, le Brent dépasse les 85 dollars le baril

par Danilo Masoni et Tom Westbrook

Les marchés boursiers mondiaux se sont stabilisés mercredi, les résultats encourageants du fabricant d’équipements pour semi-conducteurs ASML ayant relancé le secteur de l’IA, contribuant ainsi à atténuer les inquiétudes liées aux répercussions des nouvelles tensions impliquant l’Iran et à la flambée des cours du pétrole.

L'indice européen STOXX 600 .STOXX se situait juste en dessous de la parité à 11h42 GMT, après avoir rebondi la veille, lorsque des données sur l'inflation américaine plus faibles que prévu ont apaisé les craintes d'une hausse des taux d'intérêt, entraînant une baisse du dollar et des rendements obligataires.

Les marchés à forte composante technologique aux États-Unis et en Asie se sont mieux comportés.

Les contrats à terme sur l’indice Nasdaq NQc1 ont progressé de 0,5%, tandis que ceux sur l’indice S&P 500 ESc1 gagnaient 0,1%, laissant présager une ouverture en hausse à Wall Street alors que les investisseurs évaluaient une nouvelle vague de résultats d’entreprises.

“La divergence entre les États-Unis et l’Europe semble principalement due aux valeurs technologiques, qui affichent à nouveau de meilleures performances”, a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste senior chez Swissquote. “Les résultats d’ASML ont été très satisfaisants.”

Le plus grand fournisseur mondial d’équipements pour la fabrication de puces ASML.AS a revu à la hausse ses prévisions pour 2026 et annoncé des plans d’augmentation de sa capacité de production, la demande liée à l’intelligence artificielle ayant permis à l’entreprise de dépasser les attentes en matière de résultats trimestriels.

Son titre a progressé jusqu’à 8% à Amsterdam .AEX , contribuant à la remontée d’autres valeurs liées à l’IA après la récente volatilité provoquée par les craintes que les valorisations et les prévisions de dépenses en matière d’IA aient dépassé les fondamentaux. Ces titres ont ensuite réduit leurs gains pour terminer en hausse de 4%.

L’indice MSCI World .MIWO00000PUS est resté globalement inchangé. L’indice sud-coréen KOSPI .KS11 , fortement orienté vers les technologies, a progressé de plus de 6%, le fabricant de puces mémoire SK Hynix 000660.KS bondissant de 8,8% à Séoul. Le Nikkei japonais .N225 a gagné 1,5%.

Mardi, l’indice global des prix à la consommation américain a reculé de 0,4% en juin, sa première baisse depuis le début de la pandémie de COVID-19, tandis que l’inflation sous-jacente est restée stable ce mois-ci.

Les rendements obligataires et le dollar ont baissé à la suite de ces données, laissant l’euro EUR= stable au-dessus de 1,14 dollar mercredi.

Les rendements des bons du Trésor à deux ans US2YT=RR ont légèrement progressé de 2,4 points de base (pb) pour s’établir à 4,21% mercredi, mais sont restés à environ 8 pb en dessous du plus haut niveau atteint mardi depuis 17 mois.

“Pour les optimistes du marché, c’est encore mieux que ce que Goldilocks aurait pu imaginer”, ont déclaré les analystes de J.P. Morgan dans une note adressée à leurs clients.

“Ces chiffres devraient dissiper toute crainte d’une hausse des taux en juillet et pourraient également apaiser les inquiétudes concernant le mois de septembre. Cela ouvre la voie à une poursuite de la hausse du marché et à un élargissement de son périmètre.”

La poursuite de la hausse a toutefois été freinée après que le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a déclaré au Congrès qu’un seul chiffre d’inflation favorable ne suffisait pas pour crier victoire face à l’inflation.

Les investisseurs suivront de près son témoignage plus tard dans la journée de mercredi, ainsi que les données sur les prix à la production aux États-Unis et le “Beige Book” de la Fed, à la recherche d’indices supplémentaires sur les perspectives de politique monétaire.

En Europe, le rendement des obligations allemandes à 2 ans

DE2YT=RR a progressé de 1 point de base à 2,75%, tout en restant en dessous de son plus haut niveau depuis deux ans atteint mardi.

LES RÉSULTATS FINANCIERS À SURVEILLER

Par ailleurs, la saison des résultats aux États-Unis a continué de surprendre à la hausse après un début de saison marqué par de solides résultats de certaines banques de Wall Street , ce qui a soutenu l’appétit pour le risque.

Morgan Stanley MS.N a annoncé une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, portée par une forte activité de fusions-acquisitions malgré les incertitudes macroéconomiques, ce qui a fait grimper son titre de 2,8% en pré-ouverture.

BlackRock BLK.N a également annoncé une forte hausse de son bénéfice trimestriel, le rebond des marchés boursiers ayant fait grimper la valeur des actifs de ses clients, tandis que le conglomérat de la santé Johnson & Johnson JNJ.N a dépassé les estimations de Wall Street en matière de chiffre d’affaires et de bénéfices.

La décision de politique monétaire de la Banque du Canada est également attendue plus tard dans la journée de mercredi, le taux directeur devant, selon les prévisions générales, rester inchangé. Le dollar canadien est resté globalement stable au-dessus de 1,40.

Le pétrole a poursuivi sa progression mercredi, alors que le président Donald Trump a réimposé un blocus naval sur les ports iraniens et que le Corps des gardiens de la révolution islamique iranien a menacé de fermer les couloirs d'exportation dont bénéficient les États-Unis et leurs alliés.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont grimpé de 0,7% à 85,3 dollars le baril.

En Chine , la croissance économique annuelle a fortement ralenti pour s’établir à 4,3% au deuxième trimestre, manquant les prévisions des analystes, la faiblesse de la demande intérieure ayant pris le pas sur le renforcement de la production et des exportations.

Le rebond des ventes au détail chinoises en juin, un PIB nominal relativement solide et l’espoir d’une réaction des autorités ont constitué des éléments positifs pour les investisseurs.

“Je ne pense pas qu’ils soient suffisamment inquiets pour annoncer un plan de relance de grande envergure, mais celui-ci sera ciblé, car ils sont conscients que la croissance ne concerne que les secteurs technologiques, tandis que l’économie dans son ensemble continue d’afficher des performances en deçà des attentes”, a déclaré Woei Chen Ho, économiste chez UOB.

Le yuan chinois CNY=CFXS s'échangeait à 6,771 pour un dollar, juste en dessous de son plus haut niveau depuis un mois.

L'or au comptant XAU= a reculé de 0,6% à 4.029,3 dollars l'once, effaçant une partie de la hausse de plus de 2% enregistrée mardi, alors que la hausse des prix du pétrole a alimenté les craintes inflationnistes et les incertitudes quant aux perspectives des taux américains.