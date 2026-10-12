Les actions restent stables alors que le pétrole rebondit, dans un contexte marqué par les résultats d'entreprise et l'inflation

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* Les actions européennes progressent, les contrats à terme de Wall Street restent stables

* Le pétrole, après une séance mouvementée, repart à la hausse sur fond d'attaques dans le Golfe

* Les banques américaines donneront le coup d'envoi de la saison des résultats mardi

* Le dollar conserve ses gains récents, l'euro reste sur la défensive

(Mises à jour après l'ouverture des marchés boursiers américains)

par Sinéad Carew et Danilo Masoni

L'indice mondial des actions MSCI a légèrement reculé lundi, tandis que le dollar s'est raffermi et que les cours du pétrole ont grimpé, les attaques contre l'Arabie saoudite ayant éclipsé les espoirs d'une amélioration de l'offre après que le président américain Donald Trump a salué la reprise des exportations russes de diesel et un cessez-le-feu énergétique entre la Russie et l'Ukraine.

Alors que le marché obligataire américain était fermé pour le Columbus Day, les investisseurs attendaient avec prudence les chiffres de l’inflation de septembre et la saison des résultats du troisième trimestre, qui débute mardi avec les résultats des grandes banques américaines.

« Il y a de nombreuses raisons d’être prudent », a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth Management. « C’est comme si vous marchiez le long d’une voie ferrée et que, comme il fait sombre, vous ne saviez pas si un train arrivait; vous faites donc très attention aujourd’hui. »

Outre l’attente des résultats et des données économiques, M. Pavlik a souligné que les actions étaient également « freinées par la hausse du prix du pétrole » et par l’absence de signal clair du marché obligataire, qui a tendance à influencer les actions et d’autres actifs.

Les rendements des bons du Trésor américain ont atteint ce mois-ci leur plus haut niveau depuis 24 ans, les coûts élevés de l’énergie ayant alimenté les craintes d’une inflation qui pourrait rester élevée, ce qui incite les décideurs politiques à adopter une politique monétaire restrictive et exerce une pression sur les valorisations boursières.

À Wall Street à 10 h 43 (heure de l’Est) (14 h 43 GMT), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 248,59 points, soit 0,49 %, à 51 907,31, le S&P 500 .SPX a reculé de 3,84 points, soit 0,05 %, à 7 807,55 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 90,35 points, soit 0,33 %, à 27 274,78.

L'indice MSCI, qui mesure l'évolution des actions à l'échelle mondiale .MIWD00000PUS , a perdu 0,68 point, soit 0,06 %, pour s'établir à 1 146,58.

En revanche, l’indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,61 %, grâce à la hausse des valeurs bancaires en Europe. Par ailleurs , les rendements des Bunds, référence de la zone euro, ont légèrement baissé et les primes de risque sur la dette française et italienne ont légèrement reculé.

GVD/EUR

Du côté des résultats, JPMorgan JPM.N et Goldman Sachs

GS.N doivent publier leurs résultats mardi, et Bank of America

BAC.N mercredi.

Selon LSEG IBES, les bénéfices du S&P 500 devraient progresser de plus de 30 % au troisième trimestre, même si l’essentiel de cette hausse devrait provenir du secteur technologique. Les bénéfices de l’indice STOXX devraient augmenter de 21 %, soit 9,7 % hors secteur de l’énergie.

Du côté des données, la hausse des coûts de l’énergie devrait faire grimper l’indice des prix à la consommation (CPI) de 0,6 % (une hausse considérable), pour atteindre 3,7 % en glissement annuel, même si l’inflation sous-jacente devrait rester plus modérée, à 0,2 % et 2,5 % en glissement annuel.

Sur le marché des devises , le dollar américain s’est maintenu près de son plus haut niveau depuis 18 mois, soutenu par la demande de valeur refuge, l’escalade du conflit au Moyen-Orient incitant les investisseurs à la prudence avant la publication des chiffres de l’inflation.

L’indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l’euro, a progressé de 0,24 % à 102,44, tandis que l’euro

EUR= reculait de 0,23 % à 1,1175 $.

Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est raffermi de 0,23 % à 158,67.

Les marchés n'évaluent à 19 % que la probabilité d'une hausse des taux par la Réserve fédérale ce mois-ci, ce chiffre passant à environ 71 % pour une hausse de 25 points de base en décembre, selon l'outil FedWatch du CME Group. Les investisseurs parient également sur des hausses dans l'Union européenne, au Japon et au Royaume-Uni avant la fin de l'année.

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Sur les marchés de l'énergie , le brut américain

CLc1 a progressé de 2,14 % à 93,82 dollars le baril et le Brent LCOc1 s'est établi à 106,95 dollars le baril, en hausse de 2,13 % sur la journée.

Sur le marché des métaux précieux , l’or au comptant

XAU= a reculé de 0,62 % à 4 167,98 dollars l’once.