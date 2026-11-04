Les actions remontent, le dollar recule après la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat

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* Les contrats à terme sur les actions américaines repassent dans le vert après avoir chuté de près de 2 % pendant la nuit

* Les actions Tesla et SpaceX reculent d'environ 4,5 % à 5 % sur Tradegate

* Le rendement de référence des bons du Trésor américain à 10 ans recule de 3 points de base à 4,92 %

(Mises à jour tout au long de l'article)

par Amanda Cooper

Les marchés boursiers mondiaux et le dollar se sont redressés mercredi après avoir atteint des plus bas dans la nuit, suite à la victoire des démocrates qui ont pris le contrôle du Sénat et de la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat aux États-Unis, ce qui a alimenté les craintes que la croissance rapide du secteur de l'IA ne soit freinée par un contrôle réglementaire .

Marquant un revers majeur pour le président Donald Trump , les démocrates ont remporté des victoires écrasantes dans des bastions républicains pour la première fois depuis des générations.

L’ampleur du succès du parti a été soulignée par des gains dans des circonscriptions longtemps considérées comme solidement conservatrices, mettant en évidence un glissement politique qui a peut-être pris certains investisseurs au dépourvu.

« Les démocrates ont remporté une double victoire lors des élections de mi-mandat américaines, que peu de gens avaient prévue en début d’année. Cette vague bleue signifie que le gouvernement fédéral sera à coup sûr divisé sur la plupart des questions », a déclaré Deborah Cunningham, directrice des investissements pour les marchés de liquidité mondiaux chez Federated Hermes.

« Cela crée généralement un blocage face à de nouvelles législations — un environnement que les marchés financiers dans leur ensemble considèrent traditionnellement comme favorable, car les variables diminuent. »

Les sondages d’opinion ont montré que les électeurs démocrates étaient favorables à un contrôle accru de l’IA, et les investisseurs s’attendent à ce que le Congrès, contrôlé par les démocrates, exerce une surveillance plus stricte sur ce secteur.

En Asie, les valeurs liées à l’IA ont dans un premier temps entraîné la baisse des marchés boursiers, tandis que les obligations et les devises refuges, telles que le franc suisse, ont progressé.

Au moment où la plupart des résultats des élections de mi-mandat ont été connus dans la matinée en Europe, les actions avaient repris le chemin de la hausse. L’indice MSCI All-World

.MIWD00000PUS était en hausse de 0,13 %, tandis que l’indice européen STOXX 600 .STOXX , qui a servi de couverture contre les risques liés à l’IA, progressait de 0,5 %. Les contrats à terme sur les actions américaines ESc1 NQc1 se sont également installés en territoire positif, après avoir chuté de près de 2 % pendant la nuit.

Les actions de Tesla TSLA.O et de SpaceX SPXC.O , les sociétés d’Elon Musk qu’il a l’intention de fusionner, ont reculé d’environ 4,5 % à 5 % sur la plateforme européenne Tradegate, contre des baisses d’environ 0,3 % à 0,9 % pour les autres valeurs des géants de la tech.

« Dans l’ensemble, ces résultats n’ont eu jusqu’à présent qu’un impact modéré sur les marchés. Les investisseurs vont passer de la spéculation sur l’incertitude liée aux résultats électoraux à celle sur les implications concrètes de ces résultats en matière de politique », a déclaré Kathleen Brooks, directrice de la recherche chez XTB.

« C’est une mauvaise nouvelle pour Tesla et SpaceX ce mercredi, mais les valeurs du secteur des semi-conducteurs, qui constituent l’épine dorsale du marché de l’IA, pourraient faire fi des inquiétudes liées à la réglementation de l’IA et poursuivre leur ascension après le spectaculaire rebond enregistré mardi par le secteur », a-t-elle ajouté.

L’essor de l’IA a contribué à propulser les marchés mondiaux ces dernières années, porté par les dépenses massives des géants de la technologie qui se livrent à une course effrénée pour construire des centres de données et accroître leur capacité de calcul. Cela a rendu les investisseurs extrêmement sensibles à tout ce qui pourrait freiner l’expansion rapide de cette technologie.

Le résultat des élections pourrait également avoir de vastes répercussions sur les perspectives budgétaires américaines ainsi que sur des secteurs tels que la défense, la santé et le secteur bancaire.

Les contrats à terme sur l’indice Russell 2000 des petites capitalisations RTYc1 , plus exposé à l’économie intérieure américaine, affichaient en fin de séance une hausse de 0,7 %, après avoir perdu 1 % plus tôt dans la journée.

LES INVESTISSEURS SE RUEENT VERS LES VALEURS REFUGE

Les bons du Trésor ont rebondi, les investisseurs s’attendant à ce que l’impasse à Washington entraîne une réduction des dépenses publiques, la réglementation en matière d’IA pouvant également ralentir la croissance et réduire la nécessité de hausses de taux.

Le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans de référence US10YT=TWEB a reculé de 3 points de base sur la journée à 4,92 %, après avoir chuté de 6 points de base pour atteindre un plus bas à 4,89 % pendant la nuit, ce qui a pesé sur le dollar =USD .

« Les obligations apparaissent comme les grandes gagnantes, alors que les marchés mettent de côté les opérations liées à l’IA et envisagent de plus en plus la possibilité que de nouvelles baisses d’impôts soient gelées et que les dépenses publiques ralentissent », a déclaré Prashant Newnaha, stratège senior en taux chez TD Securities à Singapour.

Sur le marché des devises, le dollar s’est globalement affaibli, permettant à l’euro EUR= de progresser de 0,4 % à 1,133 dollar et à la livre sterling de gagner 0,5 % à 1,348 dollar GBP= .

Le yen JPY= et le franc suisse CHF= — deux devises refuges — ont également enregistré des gains. Le franc suisse

CHF= s’est particulièrement distingué, le dollar reculant de 0,6 % face à lui, à 0,8163 franc. Le dollar a également reculé de 0,4 % face au yen japonais JPY= , à 158,12.

Sur le marché pétrolier, les cours ont connu une journée mouvementée mercredi après avoir atteint leur plus bas niveau en quatre semaines lors de la séance précédente, les investisseurs évaluant d’un côté les négociations visant à mettre fin aux guerres en Ukraine et en Iran, et de l’autre les craintes que les récentes attaques dans ces deux conflits ne perturbent davantage l’approvisionnement. Le Brent LCOc1 a reculé de 0,4 % sur la journée, à 103,17 dollars le baril.