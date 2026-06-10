Les actions reculent tandis que le pétrole remonte, sur fond de tensions entre l'Iran et les États-Unis et d'inflation élevée

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* Les marchés boursiers européens terminent en baisse, Wall Street recule

* L'Iran et les États-Unis s'échangent des représailles commerciales

* L'Iran « en paiera le prix » après avoir trop tardé à négocier, déclare Trump

* Les chiffres de l'inflation américaine sont en hausse, comme prévu

(Mise à jour des cours à la clôture de la séance boursière américaine) par Sinéad Carew et Tom Wilson

L'indice mondial des actions MSCI a chuté de 1,5 % mercredi après la publication de données économiques indiquant que l'inflation américaine était élevée mais conforme aux attentes, et alors que les prix du pétrole ont augmenté à mesure que les espoirs de progrès vers la paix au Moyen-Orient s'amenuisaient, suite à un échange de frappes et de menaces entre l'Iran et les États-Unis. Les cours du pétrole ont prolongé leur hausse après que le président américain Donald Trump a menacé que les États-Unis attaqueraient l'Iran « très durement » si aucun accord de paix n'était conclu. Plus tôt, Trump avait écrit dans un message sur les réseaux sociaux que l'Iran « en paierait le prix » après avoir pris trop de temps pour négocier.

Après que Fox News eut rapporté que Trump envisageait d'ordonner de nouvelles frappes contre les centrales électriques et les ponts iraniens, le président iranien a déclaré que de telles menaces étaient un signe de désespoir plutôt qu'une démonstration de force. Par ailleurs, le secrétaire américain à l'Énergie, Chris Wright, a déclaré mercredi lors d'une audition au Congrès qu'il n'avait pas connaissance que les États-Unis aient retiré des millions de barils de pétrole d'Iran, contrairement à ce qu'avait déclaré Trump aux journalistes.

Alors que l'incertitude liée à la guerre avec l'Iran a fait grimper les prix du pétrole, la chute des actions s'est accentuée, parallèlement à la poursuite du dénouement des positions sur l'IA, selon Michael O'Rourke, stratège en chef des marchés chez JonesTrading à Stamford, dans le Connecticut.

Le contrat à terme sur le brut américain ( CLc1 ) a clôturé en hausse d'environ 2,1 % à 98,03 dollars le baril, tandis que le contrat sur le Brent ( LCOc1 ) a clôturé à 93,10 dollars le baril, en hausse de 1,8 %.

« Les prix du pétrole sont passés de l'inquiétude à l'apathie, puis sont revenus à l'inquiétude, dans un contexte de nouvelles escarmouches entre les États-Unis et l'Iran », a déclaré Phil Flynn, analyste de marché senior chez The Price Futures Group.

Les réactions des investisseurs ont été plus modérées en début de journée après la publication de données économiques indiquant que l'inflation à la consommation aux États-Unis avait augmenté le mois dernier à son rythme le plus rapide depuis avril 2023. Le Bureau of Labor Statistics du ministère du Travail a fait état d'une hausse de 4,2 % de l'indice des prix à la consommation sur les 12 mois jusqu'en mai. Les traders ont maintenu leurs paris sur le fait que la Réserve fédérale maintiendrait ses taux inchangés après sa réunion du 17 juin et ont intégré une probabilité de près de 43 % d’une hausse de 25 points de base, contre moins de 32 % de chances que les taux restent inchangés d’ici décembre, selon l’outil d’ s FedWatch du CME Group.

Steve Kolano, directeur des investissements chez Integrated Partners, a déclaré que ce rapport « ne fait rien pour réduire la probabilité d’une éventuelle hausse des taux à un moment donné cette année », compte tenu des prix élevés de l’énergie et du conflit avec l’Iran toujours non résolu.

L'inflation élevée souligne la nécessité d'une résolution du conflit en Iran afin que les livraisons de pétrole et de gaz naturel liquéfié puissent reprendre via le détroit d'Ormuz, a déclaré Brian Jacobsen, stratège économique en chef chez Annex Wealth Management.

« Le temps presse pour rouvrir le détroit d’Ormuz, que ce soit par la force ou par une trêve. La Fed ne va pas essayer de deviner quand cela se produira, le président Trump doit donc leur apporter des certitudes avant leur réunion », a déclaré M. Jacobsen.

WALL STREET EN BAISSE

À Wall Street, le S&P 500 a reculé de 1,62 % pour clôturer la séance à 7 266,99 points. Le Nasdaq a perdu 1,98 % à 25 169,50 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a reculé de 1,87 % à 49 918,78 points.

L'indice MSCI, qui mesure l'évolution des actions à l'échelle mondiale .MIWD00000PUS , a perdu 16,44 points, soit 1,49 %, pour s'établir à 1 086,98.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a clôturé en baisse de 0,08 % après avoir réduit ses pertes antérieures.

Dans la nuit, l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS avait chuté de 2,3 %, tandis que le KOSPI sud-coréen .KS11 , à forte composante technologique, perdait 4,5 % sous la pression des valeurs liées à l'IA.

L'indice de volatilité du CBOE.VIX , parfois qualifié de « baromètre de la peur » de Wall Street, a progressé mercredi à 22,22, mais est resté en dessous de son pic intrajournalier de mardi à 23,34, son plus haut niveau depuis le 7 avril.

Sur le marché des devises , l'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, est resté pratiquement inchangé à 100,01, tandis que l'euro EUR= reculait de 0,03 % à 1,1539 $.

Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est raffermi de 0,1 % à 160,52, restant proche du seuil des 160, largement considéré comme le déclencheur d'une éventuelle intervention officielle. L'inflation de gros au Japon s'est accélérée en mai à son rythme le plus rapide depuis trois ans, les pressions sur les prix liées à la guerre s'étant amplifiées, selon des données publiées mercredi, ce qui renforce les arguments en faveur de nouvelles hausses des taux d'intérêt par la Banque du Japon.

Du côté des obligations d'État, le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans de référence US10YT=RR a augmenté de 2 points de base, passant de 4,528 % mardi soir à 4,548 %.

Le rendement de l'obligation à 30 ans US30YT=RR a augmenté de 1,7 point de base, passant de 5,011 % mardi soir à 5,0282 %.

Le rendement des obligations à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement au rythme des anticipations de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a augmenté de 1,5 point de base pour atteindre 4,139 %, contre 4,124 % mardi en fin de journée.

Parmi les métaux précieux , le cours de l'or a connu des fluctuations après la publication des données sur l'inflation et a encore perdu du terrain en raison des incertitudes au Moyen-Orient. Le cours au comptant de l'or

XAU= a chuté de 4,32 % à 4 078,49 dollars l'once.