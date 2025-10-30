Les actions reculent sous l'effet des mégacaps, le yen plus faible après l'annonce de la BOJ

Les actions mondiales ont reculé jeudi et étaient sur le point de connaître leur plus forte baisse journalière en trois semaines, en raison des mégacaps Microsoft et Meta Platforms, tandis que le dollar s'est renforcé face au yen suite aux nouvelles politiques de la Réserve Fédérale et de la Banque du Japon. Les marchés ont digéré les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, qui a atténué les attentes selon lesquelles la banque centrale américaine réduira les taux d'intérêt lors de sa réunion de décembre, après avoir assoupli de 25 points de base mercredi. La réaction du marché a été modérée après que le président américain Donald Trump a déclaré avoir conclu un accord avec le président Xi Jinping pour réduire les droits de douane sur la Chine en échange de la lutte de Pékin contre le commerce illicite de fentanyl, de la reprise des achats de soja américain et du maintien des exportations de terres rares, ce que les marchés avaient anticipé ces derniers jours. À Wall Street, le S&P 500 était en baisse, Meta Platforms META.O , l'une des sept grandes capitalisations boursières, ayant plongé de près de 11 % après avoir publié ses résultats trimestriels et prévu des coûts d'investissement plus élevés après la clôture du marché mercredi. Bloomberg a rapporté jeudi que la société mère de Facebook et Instagram visait au moins 25 milliards de dollars dans une vente d'obligations. Le recul de 3,2 % de Microsoft après la publication de ses résultats trimestriels a également pesé sur les actions. Ces baisses ont été quelque peu compensées par une hausse de 3,1 % d'Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, dont les bénéfices ont dépassé les attentes en partie grâce à une forte demande d'intelligence artificielle . "Si le marché fait preuve d'un peu plus de discernement, entreprise par entreprise, sur la base de leurs résultats réels, par opposition à ces MAG7 ou aux actions liées à l'intelligence artificielle qui évoluent toutes en même temps, cela pourrait être considéré comme un élément positif", a déclaré Ron Albahary, directeur des investissements chez LNW à Philadelphie. "Les investisseurs commencent au moins à être plus sensibles à la question de savoir où se situe la ligne de mire du retour sur investissement. Et la réaction de Meta, en dépit du dépassement des attentes, pourrait être un signe précoce que ce discours va être remis en question." Les autres poids lourds Apple AAPL.O et Amazon AMZN.O devraient publier leurs résultats après la clôture du marché américain jeudi. Les marchés évaluent à 72,8 % la probabilité d'une réduction de 25 points de base lors de la réunion de décembre de la Fed, contre plus de 90 % il y a une semaine, selon l'outil FedWatch du CME . Le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 141,30 points, soit 0,30%, à 47 773,30, le S&P 500 .SPX a perdu 27,02 points, soit 0,39%, à 6 863,39 et le Nasdaq Composite .IXIC a chuté de 213,42 points, soit 0,89%, à 23 745,05. L'indice MSCI des valeurs mondiales .MIWD00000PUS a perdu 5,10 points, soit 0,50%, à 1 009,32 et était en passe de connaître sa plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis le 10 octobre, tandis que l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a clôturé en baisse de 0,1% . La Banque centrale européenne (ECB) a maintenu ses taux d'intérêt inchangés à 2% pour la troisième réunion consécutive et n'a donné aucune indication sur ses futures décisions, alors qu'elle bénéficie d'une rare période de faible inflation et de croissance régulière, malgré les turbulences commerciales. En ce qui concerne les devises, l'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, a progressé de 0,39% à 99,52, avec l'euro EUR= en baisse de 0,34% à 1,1566 $. La livre sterling GBP= s'est affaiblie de 0,31% à 1,3154 $. Le dollar s'est renforcé de 0,92% à 154,11 yens JPY= après que la Banque du Japon (BOJ) ait maintenu ses taux d'intérêt inchangés . Les investisseurs s'attendaient à un ton plus hawkish de la part du gouverneur Kazuo Ueda, même s'il a envoyé le signal le plus fort à ce jour qu'une augmentation des taux était possible dès le mois de décembre. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a augmenté de 3,5 points de base (bps) à 4,093% après avoir bondi de 7,5 points de base mercredi à la suite des commentaires de Powell, sa plus forte hausse quotidienne depuis le 11 juillet. Le rendement du billet à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement au rythme des anticipations de taux de la Fed, a progressé de 2,4 points de base à 3,61% après une hausse de 9,2 pdb mercredi, sa plus forte hausse depuis le 3 juillet. Le brut américain CLc1 a augmenté de 0,26% à 60,64 dollars le baril et le Brent LCOc1 a progressé à 65,03 dollars le baril, en hausse de 0,17% sur la journée, les investisseurs évaluant l'accord commercial entre les États-Unis et la Chine.