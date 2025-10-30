 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 162,50
-0,63%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions reculent sous l'effet des mégacaps, le yen plus faible après l'annonce de la BOJ
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 19:53

Les actions mondiales ont
reculé jeudi et étaient sur le point de connaître leur plus
forte baisse journalière en trois semaines, en raison des
mégacaps Microsoft et Meta Platforms, tandis que le dollar s'est
renforcé face au yen suite aux  nouvelles politiques de la
Réserve Fédérale et de la Banque du Japon.
Les marchés ont digéré les commentaires  du président de
la Fed, Jerome Powell, qui a atténué les attentes selon
lesquelles la banque centrale américaine  réduira les taux
d'intérêt lors de sa réunion de décembre, après avoir assoupli
de 25 points de base mercredi.
    La réaction du marché a été modérée après que le président
américain Donald Trump a déclaré avoir conclu un accord 
avec le président Xi Jinping pour réduire les droits de douane
sur la Chine en échange de la lutte de Pékin contre le commerce
illicite de fentanyl, de la reprise des achats de soja américain
et du maintien des exportations de terres rares, ce que les
marchés avaient anticipé ces derniers jours.
À Wall Street, le S&P 500 était en baisse, Meta Platforms
 META.O , l'une des sept grandes capitalisations boursières,
ayant plongé de près de 11 % après avoir publié ses résultats
trimestriels  et prévu des coûts d'investissement plus
élevés après la clôture du marché mercredi. Bloomberg a rapporté
 jeudi que la société mère de Facebook et Instagram visait
au moins 25 milliards de dollars dans une vente d'obligations.
Le recul de 3,2 % de Microsoft après la publication de ses
résultats trimestriels  a également pesé sur les actions.
Ces baisses ont été quelque peu compensées par une hausse de 3,1
% d'Alphabet  GOOGL.O , la société mère de Google, dont les
bénéfices ont dépassé les attentes  en partie grâce à une
forte demande d'intelligence artificielle .
"Si le marché fait preuve d'un peu plus de discernement,
entreprise par entreprise, sur la base de leurs résultats réels,
par opposition à ces MAG7 ou aux actions liées à l'intelligence
artificielle qui évoluent toutes en même temps, cela pourrait
être considéré comme un élément positif", a déclaré Ron
Albahary, directeur des investissements chez LNW à Philadelphie.
     "Les investisseurs commencent au moins à être plus
sensibles à la question de savoir où se situe la ligne de mire
du retour sur investissement. Et la réaction de Meta, en dépit
du dépassement des attentes, pourrait être un signe précoce que
ce discours va être remis en question."
  
    Les autres poids lourds Apple  AAPL.O  et Amazon  AMZN.O 
devraient publier leurs résultats après la clôture du marché
américain jeudi.
    
Les marchés évaluent à 72,8 % la probabilité d'une réduction de
25 points de base lors de la réunion de décembre de la Fed,
contre plus de 90 % il y a une semaine, selon l'outil FedWatch
du CME .
Le Dow Jones Industrial Average  .DJI  a gagné 141,30 points,
soit 0,30%, à 47 773,30, le S&P 500  .SPX  a perdu 27,02 points,
soit 0,39%, à 6 863,39 et le Nasdaq Composite  .IXIC  a chuté de
213,42 points, soit 0,89%, à 23 745,05.
L'indice MSCI des valeurs mondiales  .MIWD00000PUS  a perdu 5,10
points, soit 0,50%, à 1 009,32 et était en passe de connaître sa
plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis le 10
octobre, tandis que l'indice paneuropéen STOXX 600  .STOXX  a
clôturé en baisse de 0,1% .
La Banque centrale européenne (ECB) a maintenu ses taux
d'intérêt inchangés  à 2% pour la troisième réunion
consécutive et n'a donné aucune indication sur ses futures
décisions, alors qu'elle bénéficie d'une rare période de faible
inflation et de croissance régulière, malgré les turbulences
commerciales.
    En ce qui concerne les devises, l'indice du dollar  =USD ,
qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, a
progressé de 0,39% à 99,52, avec l'euro  EUR=  en baisse de
0,34% à 1,1566 $. La livre sterling  GBP=  s'est affaiblie de
0,31% à 1,3154 $.
    Le dollar s'est renforcé de 0,92% à 154,11 yens  JPY=  après
que la Banque du Japon (BOJ) ait maintenu ses taux d'intérêt
inchangés . Les investisseurs s'attendaient à un ton plus
hawkish de la part du gouverneur Kazuo Ueda, même s'il a envoyé
le signal le plus fort à ce jour qu'une augmentation des taux
était possible dès le mois de décembre. 
    Le rendement des obligations américaines de référence à 10
ans  US10YT=RR  a augmenté de 3,5 points de base (bps) à 4,093%
après avoir bondi de 7,5 points de base mercredi à la suite des
commentaires de Powell, sa plus forte hausse quotidienne depuis
le 11 juillet.
    Le rendement du billet à 2 ans  US2YT=RR , qui évolue
généralement au rythme des anticipations de taux de la Fed, a
progressé de 2,4 points de base à 3,61% après une hausse de 9,2
pdb mercredi, sa plus forte hausse depuis le 3 juillet.
Le brut américain  CLc1  a augmenté de 0,26% à 60,64 dollars le
baril et le Brent  LCOc1  a progressé à 65,03 dollars le baril,
en hausse de 0,17% sur la journée, les investisseurs évaluant
 l'accord commercial entre les États-Unis et la Chine.

Valeurs associées

ALPHABET-A
283,4400 USD NASDAQ +3,23%
AMAZON.COM
225,0550 USD NASDAQ -2,28%
APPLE
271,5100 USD NASDAQ +0,67%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
47 618,37 Pts Index Ex -0,03%
EUR/USD SPOT
1,1565 USD Six - Forex 1 -0,41%
GBP/USD SPOT
1,3146 Six - Forex 1 -1,84%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
664,5000 USD NASDAQ -11,60%
MICROSOFT
523,2100 USD NASDAQ -3,39%
NASDAQ Composite
23 660,87 Pts Index Ex -1,24%
Or
4 024,44 USD Six - Forex 1 +2,01%
Pétrole Brent
64,95 USD Ice Europ +0,08%
Pétrole WTI
60,46 USD Ice Europ +0,02%
S&P 500
6 842,74 Pts CBOE -0,69%
S&P 500 INDEX
6 842,74 Pts CBOE -0,69%
SAMSUNG ELECTRON
42,3300 USD OTCBB 0,00%
STOXX Europe 600
574,83 Pts DJ STOXX -0,10%
USA BENCHMARK 10A
4,104 Rates +2,54%
USA BENCHMARK 2A
3,511 Rates +0,11%
USD/JPY SPOT
154,0570 Six - Forex 1 +3,84%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank