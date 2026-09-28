Les actions reculent sous l'effet de la hausse des cours du pétrole et des rendements des bons du Trésor

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(Augmente le volume des échanges et l'ampleur du marché)

* Le pétrole recule par rapport à ses plus hauts mais reste à un niveau élevé

* Nvidia progresse après l'annonce d'un rachat d'actions record de 150 milliards de dollars

* Tesla recule après que J.P. Morgan a revu son objectif de cours à la baisse

* Les indices reculent: Dow Jones -0,67 %, S&P -0,77 %, Nasdaq -0,92 %

par Chuck Mikolajczak et Johann M Cherian

Les actions américaines ont reculé lundi, dans un contexte de hausse des cours du pétrole et des rendements des bons du Trésor, les investisseurs évaluant les incertitudes liées aux perspectives d’un accord de paix avec l’Iran et à son impact sur la trajectoire des taux de la Réserve fédérale.

Les cours du brut avaient bondi après que le président américain Donald Trump eut rejeté une proposition d’accord de paix émanant de l’Iran, mais ils ont ensuite réduit leurs gains , les marchés s’attendant à ce que les médiateurs qatariens mènent des pourparlers avec les deux pays afin de trouver un éventuel accord.

Après s’être éloignés de leurs plus hauts niveaux atteints en début de mois, les cours du pétrole ont accéléré leur hausse ces derniers jours, à mesure que s’amenuisaient les espoirs d’un accord de paix imminent.

La hausse des prix du brut et du gazole a attisé les craintes inflationnistes et poussé à la hausse les rendements des bons du Trésor américain , parallèlement aux déclarations de responsables de la Fed laissant entendre que de nouvelles hausses des taux pourraient s’avérer nécessaires si les pressions sur les prix ne s’atténuaient pas après que la banque centrale eut relevé ses taux d’intérêt de 25 points de base au début du mois.

« L’Iran fait grimper les cours du pétrole, les cours du pétrole alimentent l’inflation, et l’inflation fait grimper les taux d’intérêt », a déclaré Jack Ablin, stratège en chef des investissements et associé fondateur chez Cresset Capital Management à Chicago. « Nous arrivons à un point où les taux d’intérêt semblent désormais assez attractifs par rapport aux actions, ce qui est en réalité une première depuis près de 20 ans; c’est donc un élément auquel nous prêtons bien sûr une attention particulière. »

« À l’heure actuelle, ce n’est pas tant une question de bénéfices que de valorisation », a-t-il ajouté. « Lorsqu’une classe d’actifs a dû se battre les mains liées pendant 20 ans, elle apparaît soudainement très compétitive. »

LES INDICES DE WALL STREET EN BAISSE

L’indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 347,11 points, soit 0,67 %, pour clôturer à 51 481,51, le S&P 500

.SPX a perdu 59,72 points, soit 0,77 %, à 7 683,69 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 248,34 points, soit 0,92 %, à 26 820,38.

Cette baisse du S&P représente sa plus forte chute quotidienne en pourcentage depuis le 20 août.

L'action Boeing BA.N a chuté de 6,9 %, pesant fortement sur le Dow Jones, après que l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a annoncé qu'elle reporterait la certification de l' du 737 MAX 10 de Boeing, dont le lancement est déjà fortement retardé, jusqu'à ce qu'un problème logiciel récemment révélé soit résolu.

À contre-courant de cette tendance générale, l’action Nvidia

NVDA.O a progressé de 1,6 % après que le géant des puces électroniques a annoncé une autorisation d’ de rachat d’actions à hauteur de 150 milliards de dollars, ce qui représente le plus important programme de rachat d’actions jamais mis en place par une entreprise.

L’Iran a annoncé une proposition de paix lors de l’Assemblée générale des Nations unies qui s’est tenue la semaine dernière à New York, précisant qu’elle avait été transmise aux États-Unis par l’intermédiaire de médiateurs qataris. Alors que Donald Trump avait déclaré samedi avoir rejeté cette offre, il a indiqué dimanche à Axios qu’il s’attendait à ce que les négociateurs américains poursuivent les pourparlers cette semaine.

La gouverneure de la Réserve fédérale, Lisa Cook, a déclaré lundi à l’ qu’elle s’attendait à ce que les pressions inflationnistes se maintiennent dans les mois à venir, en raison de la demande liée à l’intelligence artificielle et de la hausse des prix du pétrole, sans pour autant affirmer que de nouvelles hausses des taux d’intérêt seraient nécessaires.

Les anticipations d'une hausse des taux de la Fed lors de sa réunion d'octobre se sont renforcées ces derniers jours, en partie en raison de données économiques indiquant que l'économie progressait à un rythme soutenu. Les marchés anticipent actuellement une probabilité de 70,3 % d’une hausse d’au moins 25 points de base lors de la réunion de la banque centrale le mois prochain, contre 57,6 % il y a une semaine et 17,7 % il y a un mois, selon l’ CME FedWatch.

Plusieurs publications économiques clés sont attendues cette semaine, qui pourraient contribuer à définir l’orientation de la politique de la Fed, notamment des chiffres sur l’inflation et le marché du travail, avec en point d’orgue le rapport sur l’emploi publié vendredi par le gouvernement.

L'action Tesla TSLA.O a chuté de 3,9 % après que la société de courtage J.P. Morgan a abaissé son objectif de cours, invoquant la faiblesse des livraisons au troisième trimestre.

Les titres en baisse ont été 3,55 fois plus nombreux que les titres en hausse à la Bourse de New York et 2,56 fois plus nombreux au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré quatre nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 29 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 40 nouveaux plus hauts et 249 nouveaux plus bas.

Le volume des échanges sur les places boursières américaines s'est élevé à 16,71 milliards d'actions, contre une moyenne de 16,85 milliards pour l'ensemble des séances des 20 derniers jours de cotation.