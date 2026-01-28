 Aller au contenu principal
Les actions reculent par rapport à leur niveau record, le dollar est en hausse après le maintien des taux par la Fed
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 20:48

Les actions mondiales
étaient sur le point de mettre fin à une série de cinq séances
de gains mercredi, tandis que le dollar américain a maintenu ses
gains après que la Réserve fédérale ait maintenu ses taux, comme
cela était largement attendu.
En maintenant les taux inchangés, la Fed a cité  une
inflation toujours élevée ainsi qu'une croissance économique
solide, et a donné peu d'indications dans sa dernière
déclaration de politique générale sur la date à laquelle les
coûts d'emprunt pourraient être à nouveau réduits.
    Les investisseurs vont maintenant se tourner vers les
commentaires du président Jerome Powell, dont le mandat se
termine en mai, pour obtenir des indices sur la trajectoire des
taux d'intérêt. 
Les actions américaines ont peu réagi à la déclaration de la
Fed, le S&P 500 affichant de légères pertes après avoir franchi
pour la première fois la barre des 7 000 points avant les
résultats des mégacapitales  Microsoft  MSFT.O , Tesla
 TSLA.O  et Meta Platforms  META.O  après la cloche de clôture,
tandis que les résultats d'Apple  AAPL.O  sont attendus jeudi. 
    "La Fed n'a pas fait de vagues. On s'attendait à ce qu'elle
fasse une pause. La réalité est que nous ne verrons probablement
pas de réductions avant que Powell ne quitte la Fed quelque part
après le mois de mai", a déclaré Ryan Detrick, stratège en chef
du marché chez Carson Group à Omaha.
    "Ils ont cité quelques points positifs sur le marché du
travail, mais il est clair que l'inflation est un sujet de
préoccupation. Il suffit de regarder la flambée des prix des
matières premières que nous avons connue récemment."
    Le Dow Jones Industrial Average  .DJI  a gagné 24,74 points,
soit 0,05%, à 49 028,15, le S&P 500  .SPX  a perdu 4,39 points,
soit 0,06%, à 6 974,21 et le Nasdaq Composite  .IXIC  a gagné
28,14 points, soit 0,12%, à 23 845,24. 
    L'indice MSCI des valeurs mondiales  .MIWD00000PUS  a perdu
0,73 point, soit 0,07%, à 1 050,35 après avoir atteint un record
intrajournalier de 1 055,04, marquant ainsi son troisième record
intrajournalier consécutif.
L'indice paneuropéen STOXX 600  .STOXX  a clôturé en baisse de
0,75%, pesé  par une baisse d'environ 8% de LVMH  LVMH.PA 
après que le propriétaire de Louis Vuitton et Tiffany ait publié
ses résultats trimestriels, mais le directeur général Bernard
Arnault a déclaré  qu'il était prudent quant à l'année à
venir. 
    
    SURVEILLANCE DES CHANGES
Le dollar a montré des signes de stabilisation après sa plus
forte baisse quotidienne en pourcentage depuis le 1er août,
alors que le président américain Donald Trump a semblé ignorer
sa récente faiblesse , envoyant le billet vert à son plus
bas niveau depuis quatre ans. 
    Le dollar s'est effondré récemment en raison des attentes de
nouvelles baisses de taux de la Fed cette année, de
l'incertitude tarifaire, de la volatilité politique, y compris
des menaces sur l'indépendance de la banque centrale, et de
l'augmentation des déficits budgétaires, autant de facteurs qui
ont entamé la confiance des investisseurs dans la stabilité de
l'économie américaine.
L'indice du dollar  =USD , qui mesure le billet vert par rapport
à un panier de devises, a augmenté de 0,79 % à 96,66, avec
l'euro  EUR=  en baisse de 1,07 % à 1,1911 $ après avoir franchi
la barre de  1,20 $ à la suite des commentaires de Trump. 
Les décideurs de la Banque centrale européenne ont signalé
 les préoccupations croissantes concernant l'appréciation
rapide de l'euro par rapport au dollar, avertissant qu'elle
pourrait faire baisser l'inflation alors que la croissance des
prix devrait déjà être inférieure à l'objectif de 2 % de la BCE.
    
    La réunion de la Fed intervient alors que l'administration
Trump poursuit une enquête criminelle sur Powell, un effort
évolutif pour renvoyer la gouverneure de la Fed, Lisa Cook, et
la nomination d'un nouveau chef.
Les marchés n'évaluent pas à plus de 50 % la probabilité d'une
baisse des taux avant la réunion de juin de la banque centrale,
selon l'outil FedWatch de CME . 
    Face au yen japonais  JPY= , le dollar s'est renforcé de
1,08% à 153,84, tandis que la livre sterling  GBP=  s'est
affaiblie de 0,56% à 1,3768 $.
Les Etats-Unis ont une politique de dollar fort et cela signifie
qu'il faut établir les bons fondamentaux, a déclaré le
secrétaire américain au Trésor Scott Bessent , tout en
niant que les Etats-Unis intervenaient sur les marchés des
devises pour soutenir le yen après que la devise japonaise ait
fait un bond contre le billet vert la semaine dernière. 
La récente faiblesse du dollar a soutenu d'autres matières
premières, aidant l'or  XAU=  à atteindre un record au-dessus de
 5 300 dollars l'once. Le pétrole brut américain  CLc1  a
augmenté de 1,07% à 63,07 dollars le baril, et le Brent  LCOc1 
a grimpé à 68,27 dollars le baril, en hausse de 1,04% sur la
journée après avoir atteint un plus haut de quatre mois 
de 68,53 dollars.
Véhicules électriques

Valeurs associées

APPLE
256,4900 USD NASDAQ -0,69%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 961,88 Pts Index Ex -0,08%
EUR/USD SPOT
1,1947 USD Six - Forex 1 -0,79%
GBP/USD SPOT
1,3800 Six - Forex 1 -0,33%
LVMH
542,800 EUR Euronext Paris -7,89%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
META PLATFORMS
671,4350 USD NASDAQ -0,23%
MICROSOFT
479,9500 USD NASDAQ -0,13%
NASDAQ Composite
23 864,10 Pts Index Ex +0,20%
Or
5 376,14 USD Six - Forex 1 +3,77%
Pétrole Brent
68,61 USD Ice Europ +1,34%
Pétrole WTI
63,45 USD Ice Europ +1,42%
S&P 500
6 975,57 Pts CBOE -0,04%
S&P 500 INDEX
6 975,57 Pts CBOE -0,04%
STOXX Europe 600
608,51 Pts DJ STOXX -0,75%
TESLA
433,6350 USD NASDAQ +0,63%
USA BENCHMARK 10A
4,264 Rates +0,49%
USD/JPY SPOT
153,3410 Six - Forex 1 +0,69%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
