Les actions reculent par rapport à leur niveau record, le dollar est en hausse après le maintien des taux par la Fed

Les actions mondiales étaient sur le point de mettre fin à une série de cinq séances de gains mercredi, tandis que le dollar américain a maintenu ses gains après que la Réserve fédérale ait maintenu ses taux, comme cela était largement attendu. En maintenant les taux inchangés, la Fed a cité une inflation toujours élevée ainsi qu'une croissance économique solide, et a donné peu d'indications dans sa dernière déclaration de politique générale sur la date à laquelle les coûts d'emprunt pourraient être à nouveau réduits. Les investisseurs vont maintenant se tourner vers les commentaires du président Jerome Powell, dont le mandat se termine en mai, pour obtenir des indices sur la trajectoire des taux d'intérêt. Les actions américaines ont peu réagi à la déclaration de la Fed, le S&P 500 affichant de légères pertes après avoir franchi pour la première fois la barre des 7 000 points avant les résultats des mégacapitales Microsoft MSFT.O , Tesla TSLA.O et Meta Platforms META.O après la cloche de clôture, tandis que les résultats d'Apple AAPL.O sont attendus jeudi. "La Fed n'a pas fait de vagues. On s'attendait à ce qu'elle fasse une pause. La réalité est que nous ne verrons probablement pas de réductions avant que Powell ne quitte la Fed quelque part après le mois de mai", a déclaré Ryan Detrick, stratège en chef du marché chez Carson Group à Omaha. "Ils ont cité quelques points positifs sur le marché du travail, mais il est clair que l'inflation est un sujet de préoccupation. Il suffit de regarder la flambée des prix des matières premières que nous avons connue récemment." Le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 24,74 points, soit 0,05%, à 49 028,15, le S&P 500 .SPX a perdu 4,39 points, soit 0,06%, à 6 974,21 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 28,14 points, soit 0,12%, à 23 845,24. L'indice MSCI des valeurs mondiales .MIWD00000PUS a perdu 0,73 point, soit 0,07%, à 1 050,35 après avoir atteint un record intrajournalier de 1 055,04, marquant ainsi son troisième record intrajournalier consécutif. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a clôturé en baisse de 0,75%, pesé par une baisse d'environ 8% de LVMH LVMH.PA après que le propriétaire de Louis Vuitton et Tiffany ait publié ses résultats trimestriels, mais le directeur général Bernard Arnault a déclaré qu'il était prudent quant à l'année à venir. SURVEILLANCE DES CHANGES Le dollar a montré des signes de stabilisation après sa plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis le 1er août, alors que le président américain Donald Trump a semblé ignorer sa récente faiblesse , envoyant le billet vert à son plus bas niveau depuis quatre ans. Le dollar s'est effondré récemment en raison des attentes de nouvelles baisses de taux de la Fed cette année, de l'incertitude tarifaire, de la volatilité politique, y compris des menaces sur l'indépendance de la banque centrale, et de l'augmentation des déficits budgétaires, autant de facteurs qui ont entamé la confiance des investisseurs dans la stabilité de l'économie américaine. L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, a augmenté de 0,79 % à 96,66, avec l'euro EUR= en baisse de 1,07 % à 1,1911 $ après avoir franchi la barre de 1,20 $ à la suite des commentaires de Trump. Les décideurs de la Banque centrale européenne ont signalé les préoccupations croissantes concernant l'appréciation rapide de l'euro par rapport au dollar, avertissant qu'elle pourrait faire baisser l'inflation alors que la croissance des prix devrait déjà être inférieure à l'objectif de 2 % de la BCE. La réunion de la Fed intervient alors que l'administration Trump poursuit une enquête criminelle sur Powell, un effort évolutif pour renvoyer la gouverneure de la Fed, Lisa Cook, et la nomination d'un nouveau chef. Les marchés n'évaluent pas à plus de 50 % la probabilité d'une baisse des taux avant la réunion de juin de la banque centrale, selon l'outil FedWatch de CME . Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est renforcé de 1,08% à 153,84, tandis que la livre sterling GBP= s'est affaiblie de 0,56% à 1,3768 $. Les Etats-Unis ont une politique de dollar fort et cela signifie qu'il faut établir les bons fondamentaux, a déclaré le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent , tout en niant que les Etats-Unis intervenaient sur les marchés des devises pour soutenir le yen après que la devise japonaise ait fait un bond contre le billet vert la semaine dernière. La récente faiblesse du dollar a soutenu d'autres matières premières, aidant l'or XAU= à atteindre un record au-dessus de 5 300 dollars l'once. Le pétrole brut américain CLc1 a augmenté de 1,07% à 63,07 dollars le baril, et le Brent LCOc1 a grimpé à 68,27 dollars le baril, en hausse de 1,04% sur la journée après avoir atteint un plus haut de quatre mois de 68,53 dollars.