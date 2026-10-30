Les actions reculent en raison des craintes liées à la consommation de trésorerie dans le secteur de l'IA, tandis que les obligations remontent dans le sillage du pétrole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des cours en début d'après-midi aux États-Unis)

* L'action Intel plonge de 28 % et celle d'Amazon recule de 1,9 % après la publication de résultats montrant que les investissements dans l'IA grèvent les caisses

* Le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans recule de 4,36 points de base à 4,945 %, les investisseurs se tournant vers des valeurs refuges

* L'indice boursier mondial MSCI recule de 1,38 % tandis que le Nasdaq perd 2,61 % en début d'après-midi aux États-Unis

par Sinéad Carew et Iain Withers

Une forte vague de ventes sur les valeurs technologiques de Wall Street a fait chuter l'indice mondial MSCI de plus de 1 % vendredi, poussant les investisseurs à se réfugier dans la sécurité des obligations américaines, craignant que les investissements massifs dans l'IA, qui grèvent les trésoreries, ne génèrent pas des rendements suffisants.

L'action du fabricant de puces Intel INTC.O a plongé de 28 % et celle d'Amazon AMZN.O a reculé de 1,9 % après que leurs résultats ont respectivement montré qu'elles avaient brûlé des liquidités tout en investissant massivement dans le développement lié à l'IA. Intel a également indiqué que la demande en PC avait ralenti et que cette tendance pourrait persister jusqu'à l'année prochaine.

Les actions d’Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google , après avoir chuté de 12,6 % jeudi, ont encore creusé leurs pertes vendredi. Ses dépenses massives en IA ont plongé l’entreprise dans une situation de flux de trésorerie négatifs , tandis que son activité de recherche faisait face à une concurrence acharnée.

« Ce fut vraiment un véritable cauchemar ce matin, et le véritable coupable, ce sont les dépenses en IA », a déclaré Gene Goldman, directeur des investissements chez Cetera, ajoutant que la forte consommation de trésorerie et le niveau élevé des dépenses d’investissement soulèvent des questions quant à savoir si les rendements sur investissement en matière d’IA « justifieront ces dépenses ».

M. Goldman a également indiqué que la pression exercée par la hausse des prix du pétrole, due à la multiplication des attaques au Moyen-Orient, ainsi que les inquiétudes liées à un piratage de Binance , la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde, ont aggravé le climat de morosité. Le cours du bitcoin BTC= et celui d’autres cryptomonnaies ont chuté.

En dehors du secteur technologique, d’autres secteurs ont bien résisté, notamment celui de l’énergie, qui a progressé à la suite des résultats publiés par Exxon Mobil XOM.N et Chevron

CVX.N . Les géants pétroliers ont enregistré de solides bénéfices grâce à d’importantes marges de raffinage , alimentées par les perturbations de l’approvisionnement liées aux attaques ukrainiennes contre les raffineries russes et à la guerre menée conjointement par les États-Unis et Israël contre l’Iran. Leurs actions ont respectivement progressé de 1,3 % et 3 %.

À Wall Street à 12 h 09 (heure de l’Est) (16 h 09 GMT), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 384,61 points, soit 0,73 %, pour s’établir à 51 957,95, le S&P 500 .SPX a perdu 124,20 points, soit 1,61 %, à 7 595,93 et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 684,06 points, soit 2,61 %, à 25 500,67.

L'indice MSCI, qui recense les actions du monde entier

.MIWD00000PUS , a perdu 15,62 points, soit 1,4 %, pour s'établir à 1 117,00.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a reculé de 0,46 %.

Sur le marché des devises , le yen s'apprêtait à enregistrer vendredi sa troisième hausse quotidienne consécutive après que la Banque du Japon a maintenu ses taux inchangés tout en révisant à la hausse ses prévisions d'inflation, tandis qu'une nouvelle vague de ventes sur les actions du secteur de l'IA a stimulé la demande de valeurs refuges autres que le dollar.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, a reculé de 0,03 % à 101,85, tandis que l'euro

EUR= s'est déprécié de 0,07 % à 1,117 $.

Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est affaibli de 0,2 % à 157,37.

Le bitcoin BTC= a chuté de 1,80 % à 77 424,37 $.

Les bons du Trésor américain ont progressé, mettant les rendements de référence à 10 ans en passe d’enregistrer leur plus forte baisse mensuelle depuis fin 2023, la vague de ventes sur les valeurs technologiques ayant poussé les investisseurs vers des valeurs refuges.

Le rendement des bons du Trésor américain de référence à 10 ans US10YT=RR a baissé de 4,36 points de base à 4,945 %, tandis que le rendement de l’ US30YT=RR , une obligation à 30 ans, a reculé de 0,69 point de base à 5,3221 %.

Le rendement des obligations à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement au rythme des anticipations de taux d’intérêt de la Réserve fédérale, a reculé de 5,4 points de base à 4,602 %.

Les cours du pétrole étaient en passe d’enregistrer une quatrième hausse mensuelle consécutive. Les opérateurs se préparent à une éventuelle escalade du conflit entre les États-Unis et l’Iran après les élections de mi-mandat américaines. Le conflit perdure depuis huit mois sans qu’une solution ne soit trouvée, et vendredi, un pétrolier a été attaqué dans le détroit d’Ormuz, soulignant les risques persistants pesant sur l’approvisionnement. O/R

Le brut américain CLc1 a progressé de 2 % à 104,09 dollars le baril et le Brent LCOc1 a atteint 117,58 dollars le baril, en hausse de 2,4 % sur la journée.

Les cours des métaux précieux ont reculé. L’or a atteint vendredi son plus bas niveau depuis un an et l’argent est passé sous la barre des 50 dollars l’once pour la première fois depuis novembre 2025, la hausse des prix de l’énergie et les craintes persistantes d’inflation ayant renforcé les anticipations d’un maintien des taux d’intérêt américains à un niveau élevé.

L' XAU= de l'or au comptant a chuté de 3 % à 3 901,83 dollars l'once. L' XAG= de l'argent au comptant a reculé de 5,9 % à 49,27 dollars l'once.