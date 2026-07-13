Les actions reculent en Asie alors que le prix du pétrole s'envole suite aux attaques dans le Golfe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le prix du pétrole grimpe alors que les États-Unis et l'Iran s'échangent des attaques dans le Golfe

* Les contrats à terme sur le S&P 500 reculent, le Nikkei perd 1%

* Le dollar progresse légèrement alors que les marchés réduisent les probabilités d'une hausse des taux de la Fed

* Le président de la Fed doit témoigner cette semaine, l'IPC américain est au centre de l'attention

par Wayne Cole

Les marchés boursiers asiatiques ont reculé lundi alors que les combats s'intensifiaient dans le Golfe et que l'Iran affirmait avoir fermé le détroit d'Ormuz, une voie de communication vitale, provoquant une flambée des cours du pétrole et ravivant les risques d'inflation à l'échelle mondiale.

Le dollar s’est raffermi, tout comme les rendements obligataires, les investisseurs ayant légèrement revu à la hausse les probabilités d’une hausse des taux d’intérêt de la part de la Réserve fédérale , à la veille de la première comparution du président Kevin Warsh devant le Congrès dans le cadre de ses nouvelles fonctions.

Les chiffres de l’inflation du mois de juin, qui seront publiés mardi, pourraient indiquer un certain ralentissement du taux global de 4,2% en raison de la baisse des prix de l’essence, même si cette tendance devrait en partie s’inverser maintenant que le prix du pétrole remonte.

Le Brent LCOc1 a grimpé de 3,3% en début de séance pour atteindre 78,50 dollars le baril, après avoir touché récemment un plus bas à 70,14 dollars, tandis que le brut américain CLc1 a progressé de 3,4% à 73,83 dollars le baril. O/R

Des responsables américains ont indiqué qu’une vingtaine de navires avaient été escortés à travers le détroit au cours des dernières 24 heures, bien que les sites de suivi des navires aient fait état d’un trafic très limité.

Les investisseurs en actions espèrent que la saison des résultats s’avérera aussi positive que prévu, les grandes banques donnant le coup d’envoi mardi, tandis que Netflix

NFLX.O et General Electric GE.N sont également au programme.

“Le secteur technologique continue de se démarquer dans nos modèles, soutenu par une croissance et une dynamique des bénéfices exceptionnelles ainsi que par des valorisations attractives”, ont écrit les analystes de Citi dans une note.

“Même si la volatilité liée à l’IA pourrait rester élevée au cours du prochain trimestre, nous maintenons notre position surpondérée sur le secteur informatique mondial et américain”, ont-ils ajouté. “Nous associons ces expositions à la croissance à des surpondérations dans des régions et secteurs cycliques, notamment le Japon, la finance et les matériaux.”

En début de séance, les contrats à terme sur le S&P 500

ESc1 ont reculé de 0,3%, tandis que les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 ont perdu 0,5%. L’indice japonais Nikkei

.N225 a chuté de 1,0%, après avoir cédé 1,7% la semaine dernière, tandis que l’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a reculé de 0,2%.

LA BULLE DES SEMI-CONDUCTEURS À L'ÉPREUVE

Le marché sud-coréen .KS11 , en pleine effervescence, a reculé de 0,4% et sera au centre de l’attention après avoir perdu près de 8% la semaine dernière, les paris à effet de levier sur les actions des semi-conducteurs ayant été mis sous pression. Ce marché est récemment devenu une sorte de baromètre pour le secteur mondial des semi-conducteurs et de nouvelles pertes pourraient avoir des répercussions plus larges.

Les actions du fabricant sud-coréen de puces SK Hynix

000660.KS , cotées aux États-Unis, ont bondi de près de 14% lors de leur entrée au Nasdaq vendredi. La nouvelle selon laquelle Apple AAPL.O avait poursuivi OpenAI et deux de ses anciens employés pour vol de secrets d’affaires a été annoncée après la clôture des marchés.

La flambée des cours du pétrole a poussé les rendements des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR à la hausse de 2 points de base, à 4,59%, tandis que les contrats à terme sur les fonds fédéraux 0#FF: ont reculé de 2 ticks, ce qui implique un resserrement monétaire de 34 points de base d’ici la fin de l’année. 0#USDIRPR

Cela a permis à l’indice du dollar =USD de se maintenir à 101,12. L’euro a légèrement reculé à 1,1403 $ EUR=EBS , l’Europe étant bien plus dépendante du pétrole étranger que les États-Unis.

Le dollar a gagné 0,1% face au yen, à 161,96 JPY=EBS , regagnant ainsi une partie du terrain perdu vendredi lorsque la ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama , a évoqué l’idée d’encourager le Fonds de pension public (GPIF), doté de 1 800 milliards de dollars, ainsi que d’autres organismes de retraite, à rapatrier une partie de leurs capitaux.

“Le GPIF répartit actuellement ses investissements à parts égales entre le marché national et les marchés étrangers, et un retour ne serait-ce qu’à la norme d’avant la pandémie, plus proche de 60/40, s’accompagnerait d’un important afflux d’achats de yens”, a déclaré Taylor Nugent, économiste senior chez NAB.

“Il convient toutefois de noter que, même si les répartitions peuvent théoriquement être revues à tout moment, elles évoluent généralement lentement, et que le plan d’investissement pour l’exercice fiscal 2026 est déjà en place.”

Sur les marchés des matières premières, la hausse des rendements a pesé sur l’or, qui ne rapporte pas d’intérêts, et dont le cours a reculé de 1,1% à 4 076 dollars l’once XAU= .

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