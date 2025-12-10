Les actions reculent avant l'annonce de la Fed ; les rendements et le dollar sont en légère hausse

La plupart des principaux indices boursiers ont baissé, tandis que le dollar et les rendements du Trésor américain ont légèrement augmenté mardi, avant une baisse probable des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, mais aussi des commentaires éventuellement de fermeté de la part des décideurs politiques. Les rendements du Trésor et le dollar ont augmenté après la publication des données sur le marché du travail américain, qui ont montré que les ouvertures d'emplois aux États-Unis ont augmenté modestement en octobre, tandis que les embauches sont restées modérées. La Fed devrait annoncer mercredi une baisse de ses taux, mais les investisseurs s'attendent à ce que les décideurs politiques restent divisés. Certains d'entre eux ont prévenu que les pressions sur les prix pourraient facilement reprendre, tandis que d'autres se sont montrés plus préoccupés par la santé du marché de l'emploi. "C'est le calme avant la tempête. Nous avons une grande réunion de la Fed demain - un grand catalyseur", et il est donc normal d'avoir des mouvements de marché légers en ce moment, a déclaré Adam Sarhan, directeur général de 50 Park Investments à New York. Plus tôt, la Banque de réserve d'Australie a maintenu ses taux comme prévu mardi. Toutefois, elle a exclu tout nouvel assouplissement de sa politique et averti que les taux pourraient augmenter si les pressions inflationnistes s'avéraient tenaces. Le dollar australien AUD= a progressé de 0,3 % à 0,6641 $US. La Banque du Canada et la Banque nationale suisse devraient toutes deux maintenir leurs taux lors de leurs réunions respectives de mercredi et jeudi. Les investisseurs ont également digéré la nouvelle selon laquelle Washington autorisera l'exportation vers la Chine des processeurs H200 de Nvidia NVDA.O , ses deuxièmes meilleures puces d'intelligence artificielle, en percevant une redevance de 25 % sur ces ventes. Les actions de Nvidia ont baissé de 0,3 %. Les actions de JPMorgan Chase JPM.N ont chuté de 4,7 %. Marianne Lake, responsable des services bancaires aux consommateurs et aux collectivités de JPMorgan Chase, a déclaré que la banque s'attendait à ce que les dépenses atteignent environ 105 milliards de dollars en 2026. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 179,03 points, soit 0,38%, à 47 560,29, le S&P 500 .SPX a perdu 6,00 points, soit 0,09%, à 6 840,51 et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 30,58 points, soit 0,13%, à 23 576,49. L'indice MSCI des valeurs mondiales .MIWD00000PUS a perdu 1,60 point, soit 0,16%, à 1 006,44. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a reculé de 0,1%. PERSPECTIVES POUR LES TAUX L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises dont le yen et l'euro, a progressé de 0,15% à 99,22. Les investisseurs réfléchissent également aux perspectives d'évolution des taux en 2026, non seulement avec la Fed, mais aussi en dehors des États-Unis. "Une revalorisation des attentes restrictives se propage sur les marchés ailleurs – des hausses de taux sont désormais anticipées pour l'Australie, le Canada et la zone euro en 2026 – de sorte que le dollar pourrait subir une pression si (le président de la Fed, Jerome) Powell ne se montre pas plus restrictif que les marchés", a déclaré Karl Schamotta, stratège en chef du marché, chez Corpay à Toronto. Sur le marché du Trésor, le rendement du bon du Trésor américain de référence à 10 ans US10Y=TWEB a augmenté de 1,4 point de base à 4,186% après avoir atteint un plus bas en séance de 4,141% et était en passe de connaître sa première série de quatre séances de gains en cinq semaines. Les prix du pétrole ont chuté, les investisseurs se concentrant sur les négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine. Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 ont chuté de 55 cents, soit 0,88%, pour s'établir à 61,94 dollars le baril. Le brut américain West Texas Intermediate CLc1 a perdu 63 cents, soit 1,07%, pour s'établir à 58,25 dollars. Sur le marché des changes, le yen JPY= s'est affaibli. Il s'est immédiatement affaibli à la suite du puissant tremblement de terre qui a secoué le Japon lundi.