Les actions reculent avant l'annonce de la Fed ; les rendements et le dollar sont en légère hausse
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 00:41

La plupart des principaux
indices boursiers ont baissé, tandis que le dollar et les
rendements du Trésor américain ont légèrement augmenté mardi,
avant une baisse probable des taux d'intérêt de la Réserve
fédérale, mais aussi des commentaires éventuellement de fermeté
de la part des décideurs politiques.
    Les rendements du Trésor et le dollar ont augmenté après la
publication des données sur le marché du travail américain, qui
ont montré que les ouvertures d'emplois aux États-Unis ont
augmenté modestement en octobre, tandis que les embauches sont
restées modérées.
  
    La Fed devrait annoncer mercredi une baisse de ses taux,
mais les investisseurs s'attendent à ce que les décideurs
politiques restent divisés.
    Certains d'entre eux ont prévenu que les pressions sur les
prix pourraient facilement reprendre, tandis que d'autres se
sont montrés plus préoccupés par la santé du marché de l'emploi.
  
    "C'est le calme avant la tempête. Nous avons une grande
réunion de la Fed demain - un grand catalyseur", et il est donc
normal d'avoir des mouvements de marché légers en ce moment, a
déclaré Adam Sarhan, directeur général de 50 Park Investments à
New York.
Plus tôt, la Banque de réserve d'Australie a maintenu ses taux
 comme prévu mardi. Toutefois, elle a exclu tout nouvel
assouplissement de sa politique et averti que les taux
pourraient augmenter si les pressions inflationnistes
s'avéraient tenaces. Le dollar australien  AUD=  a progressé de
0,3 % à 0,6641 $US.
    La Banque du Canada et la Banque nationale suisse devraient
toutes deux maintenir leurs taux lors de leurs réunions
respectives de mercredi et jeudi.
    Les investisseurs ont également digéré la nouvelle selon
laquelle Washington autorisera l'exportation vers la Chine des
processeurs H200 de Nvidia  NVDA.O , ses deuxièmes meilleures
puces d'intelligence artificielle, en percevant une redevance de
25 % sur ces ventes. Les actions de Nvidia  ont baissé de
0,3 %.
    Les actions de JPMorgan Chase  JPM.N  ont chuté de 4,7 %.
Marianne Lake, responsable des services bancaires aux
consommateurs et aux collectivités de JPMorgan Chase, a déclaré
que la banque s'attendait à ce que les dépenses atteignent 
 environ 105 milliards de dollars en 2026.
    Le Dow Jones Industrial Average  .DJI  a perdu 179,03
points, soit 0,38%, à 47 560,29, le S&P 500  .SPX  a perdu 6,00
points, soit 0,09%, à 6 840,51 et le Nasdaq Composite  .IXIC  a
progressé de 30,58 points, soit 0,13%, à 23 576,49.
  
    L'indice MSCI des valeurs mondiales  .MIWD00000PUS  a perdu
1,60 point, soit 0,16%, à 1 006,44.
    
    L'indice paneuropéen STOXX 600  .STOXX  a reculé de 0,1%.
    
    PERSPECTIVES POUR LES TAUX
    L'indice du dollar  =USD , qui mesure le billet vert par
rapport à un panier de devises dont le yen et l'euro, a
progressé de 0,15% à 99,22.
    Les investisseurs réfléchissent également aux perspectives
d'évolution des taux en 2026, non seulement avec la Fed, mais
aussi en dehors des États-Unis. "Une revalorisation des attentes
restrictives se propage sur les marchés ailleurs – des hausses
de taux sont désormais anticipées pour l'Australie, le Canada et
la zone euro en 2026 – de sorte que le dollar pourrait subir une
pression si (le président de la Fed, Jerome) Powell ne se montre
pas plus restrictif que les marchés", a déclaré Karl Schamotta,
stratège en chef du marché, chez Corpay à Toronto.
  
Sur le marché du Trésor, le rendement du bon du Trésor américain
de référence à 10 ans  US10Y=TWEB  a augmenté de 1,4 point de
base à 4,186% après avoir atteint un plus bas en séance de
4,141% et était en passe de connaître sa première série de
quatre séances de gains en cinq semaines.
    Les prix du pétrole ont chuté, les investisseurs se
concentrant sur les négociations de paix entre la Russie et
l'Ukraine. Les contrats à terme sur le pétrole Brent  LCOc1  ont
chuté de 55 cents, soit 0,88%, pour s'établir à 61,94 dollars le
baril. Le brut américain West Texas Intermediate  CLc1  a perdu
63 cents, soit 1,07%, pour s'établir à 58,25 dollars.
    Sur le marché des changes, le yen  JPY=  s'est affaibli. Il
s'est immédiatement affaibli à la suite du puissant tremblement
de terre qui a secoué le Japon lundi.

Valeurs associées

AUD/USD SPOT
0,6640 Six - Forex 1 -0,04%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
47 560,29 Pts Index Ex -0,38%
EUR/USD SPOT
1,1626 USD Six - Forex 1 -0,02%
JPMORGAN CHASE
300,540 USD NYSE -4,68%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NASDAQ Composite
23 576,49 Pts Index Ex +0,13%
NVIDIA
184,9700 USD NASDAQ -0,31%
Nikkei 225
51 060,23 Pts Six - Forex 1 +0,80%
Or
4 209,34 USD Six - Forex 1 +0,02%
Pétrole Brent
62,10 USD Ice Europ -0,69%
Pétrole WTI
58,45 USD Ice Europ -0,66%
S&P 500 INDEX
6 840,51 Pts CBOE -0,09%
STOXX Europe 600
577,77 Pts DJ STOXX -0,10%
USD/JPY SPOT
156,9250 Six - Forex 1 +0,06%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
