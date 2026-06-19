Les actions reculent après le report des pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran ; le yen avoisine ses plus bas niveaux depuis 40 ans

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* Vance se retire des négociations de vendredi avec l'Iran; le pétrole efface ses pertes antérieures

* Les actions reculent, le dollar reste stable; les marchés américains sont fermés pour la fête du Juneteenth

* Le dollar atteint un nouveau plus haut depuis 13 mois; le yen se maintient près de ses plus bas niveaux depuis 40 ans

(Mise à jour avec les échanges européens) par Stella Qiu et Amanda Cooper

Les marchés boursiers mondiaux ont reculé et les cours du pétrole ont rebondi vendredi après l'annulation des pourparlers de paix entre les négociateurs américains et iraniens, tandis que le risque d'une intervention officielle du Japon s'est accru alors que le yen s'échangeait au seuil de son plus bas niveau depuis 40 ans. Le dollar s’est dirigé vers sa plus forte hausse hebdomadaire depuis un mois, principalement aux dépens du yen, qui a reculé pendant cinq des six dernières semaines pour s’échanger près de son plus bas niveau depuis fin 1986, ce qui a suscité une série d’avertissements de la part des responsables à Tokyo, laissant entendre qu’une intervention était envisageable. L’indice MSCI All-World .MIWD00000PUS a reculé de 0,14%, basculant en territoire négatif après que le vice-président américain JD Vance a annulé un voyage prévu vendredi en Suisse pour rencontrer les négociateurs iraniens. Les actions européennes .STOXX , quant à elles, ont réussi à rester en territoire positif, soutenues par les titres des laboratoires pharmaceutiques Novo Nordisk NOVOb.CO , AstraZeneca AZN.L et Novartis NOVN.S .

LA CONFIANCE DANS LE CESSER-LE-FEU S'EFFRITE L'armée israélienne a déclaré avoir mené des frappes pendant la nuit et avoir poursuivi ses attaques contre ce qu'elle a qualifié de militants et d'infrastructures du Hezbollah dans plusieurs zones du sud du Liban.

La confiance dans une trêve durable s'est effritée, entraînant une légère hausse du prix du pétrole à 80 dollars le baril LCOc1 , bien que ce dernier soit toujours en passe d'enregistrer une baisse de 8% cette semaine, après la signature d'un accord entre les États-Unis et l'Iran visant à mettre fin aux combats et à rouvrir le détroit d'Ormuz. Des pétroliers ont commencé à traverser le détroit, que la guerre avait de fait fermé, après que les États-Unis ont levé jeudi leur blocus contre l’Iran. « Nous admettons qu’un certain nombre de navires seront impatients de quitter les eaux chaudes du Golfe, et nous pensons que le brut aura du mal à trouver ses marques au milieu d’une avalanche de gros titres annonçant la “reprise des activités”, mais nous nous interrogeons néanmoins sur la pérennité de l’accord », ont déclaré les analystes de RBC Capital Markets dans une note adressée à leurs clients.

« Si l’accord tient… la trajectoire de réouverture du détroit d’Ormuz pourrait ressembler à celle de la mer Rouge, où le trafic maritime reste inférieur de plus de 50% aux niveaux d’avant la crise, malgré la signature par les Houthis, en mai 2025, d’un accord visant à mettre fin aux hostilités. »

FORCE DU DOLLAR L’indice du dollar a atteint un nouveau plus haut depuis 13 mois, porté par l’engagement ferme du nouveau président de la Réserve fédérale , Kevin Warsh, à lutter contre l’inflation et à garantir la stabilité des prix. Cela a conduit les traders à tabler sur au moins une hausse des taux cette année, alors que cette possibilité était négligeable il y a encore quelques semaines. Ce changement de ton de la Fed a durement touché les bons du Trésor. Les rendements à deux ans US2YT=RR sont en hausse de près de 10 points de base par rapport à la semaine dernière à la même période, tandis que les rendements de référence à 10 ans

US10YT=RR ont baissé de 3 points de base pour s’établir à 4,451 %. Cela reflète le fait que les investisseurs intègrent dans leurs prix les risques de hausses de taux à court terme, tout en reprenant un peu confiance dans le fait que celles-ci pourraient s’avérer de courte durée compte tenu de la baisse du prix du pétrole.

Le marché au comptant des obligations américaines était fermé vendredi à l'occasion de la fête du « Juneteenth ».

LE YEN EN RECUL Face à la remontée du dollar, le yen est resté sur la défensive, s'échangeant autour de 161,3 JPY=EBS , ce qui place la devise américaine à son plus haut niveau depuis juillet dernier, et bien au-delà du seuil des 160 que la plupart considèrent comme un déclencheur d'une intervention japonaise.

« Le jour férié américain d'aujourd'hui crée un contexte de liquidité réduite, une période durant laquelle les autorités japonaises ont par le passé montré une préférence pour intervenir », a déclaré Francesco Pesole, stratège chez ING.

« L’absence d’intervention aujourd’hui laisserait aux spéculateurs la possibilité de pousser le cours vers 162-163, compte tenu du contexte favorable au dollar américain », a-t-il ajouté. La livre sterling GBP= a progressé de 0,1% à 1,321 dollar, après une baisse de 0,7% la veille, la Banque d’Angleterre ayant maintenu ses taux d’intérêt inchangés par un vote de 7 contre 2. Le maire travailliste Andy Burnham a remporté vendredi une élection dans le nord de l’Angleterre, éliminant ainsi un obstacle majeur à une contestation de la direction du parti contre le Premier ministre Keir Starmer.