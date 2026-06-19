La Chine va imposer des droits de douane de 55% sur le boeuf australien

( AFP / PEDRO PARDO )

La Chine a annoncé vendredi qu'elle allait imposer à partir de samedi des droits de douane de 55% sur les importations de bœuf en provenance d'Australie dont les volumes viennent d'atteindre la limite annuelle fixée par Pékin.

Le prix du bœuf en Chine est orienté à la baisse ces dernières années, un recul attribué par les analystes à une surabondance de l'offre et à un manque de demande, sur fond de ralentissement de la deuxième économie mondiale. Parallèlement, les importations ont explosé, la Chine représentant un marché très important pour des pays comme l'Australie.

Le ministère du Commerce chinois avait fixé fin décembre des quotas annuels sur le bœuf en provenance de plusieurs pays, dont l'Australie, après une enquête concluant que ces importations portaient préjudice à l'industrie nationale chinoise.

Le ministère avait averti que le bœuf envoyé en Chine serait soumis à une surtaxe supplémentaire de 55% si les importations dépassaient ces volumes, l'Australie se voyant attribuer un quota de 205.000 tonnes en 2026.

Vendredi, le ministère du Commerce a déclaré que "les importations de bœuf en provenance d'Australie relevant de la mesure de sauvegarde sur le bœuf avaient atteint (jeudi) 100% du volume prescrit pour ce pays".

En conséquence, des droits additionnels de 55% leur seront appliqués à compter de samedi, a-t-il ajouté.

Le ministère avait qualifié en décembre ces prélèvements de "mesures de sauvegarde", assurant qu'ils seraient progressivement assouplis.

Canberra avait déclaré en janvier être "déçu" par la décision de Pékin d'imposer ces nouveaux droits de douane, une organisation professionnelle avertissant que la mesure pourrait nuire à des échanges commerciaux de plus d'1 milliard de dollars australiens entre les deux pays.