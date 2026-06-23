Les actions reculent alors que les fabricants de puces et le secteur technologique s'effondrent sous l'effet des anticipations de hausse des taux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les anticipations croissantes de hausses des taux de la Fed maintiennent le yen près de ses plus bas niveaux depuis 40 ans

* Les valeurs technologiques, notamment Nvidia et Tesla; le Kospi sud-coréen plonge de 10 %

* Le Brent et l'or reculent tous deux

(Article entièrement réécrit, titres mis à jour et commentaires d'analystes ajoutés) par Amanda Cooper et Chibuike Oguh

Les marchés boursiers mondiaux ont reculé mardi, entraînés à la baisse par une vague de ventes massives sur les valeurs technologiques et les semi-conducteurs, alors que les prises de bénéfices se sont intensifiées et que les investisseurs se préparaient à une action plus agressive de la Réserve fédérale face à l’inflation.

À Wall Street, le Nasdaq, fortement orienté vers les valeurs technologiques, a mené la baisse, les valeurs des semi-conducteurs et certaines actions de très grande capitalisation étant sous pression.

Nvidia NVDA.O a reculé de 3 % et Tesla TSLA.O a chuté de 5 %, tandis que l'action SpaceX SPCX a inversé sa tendance baissière initiale pour terminer en hausse de 1,6 %. Les valeurs des semi-conducteurs .SOX ont perdu 7 %.

L’indice Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 0,06 %, le S&P 500 .SPX a reculé de 1 % et le Nasdaq Composite

.IXIC a perdu 1,6 %.

“Si l’on examine les indicateurs techniques, le SOX se trouvait à son niveau de surachat le plus élevé depuis trois ans; on observe donc clairement une surévaluation des anticipations, des positions de marché et des valorisations”, a déclaré Amanda Agati, directrice des investissements chez PNC Asset Management Group.

Les actions européennes ont également reculé, l’indice STOXX 600 .STOXX perdant 0,51 %, pénalisé par les baisses enregistrées par les fabricants de semi-conducteurs et d’équipements pour puces électroniques. Cette faiblesse fait suite aux baisses observées en Asie, où l’indice KOSPI de Séoul

.KS11 a plongé de 10 %, enregistrant sa plus forte chute journalière depuis mars. L’indice MSCI, qui mesure l’évolution des actions à l’échelle mondiale .MIWD00000PUS , a reculé de 1,26 %.

“Des questions se posent à nouveau concernant les dépenses d’infrastructure liées à l’IA, d’autant plus que certaines grandes entreprises prévoient de vendre des actions pour financer leur expansion”, a déclaré David Morrison, analyste de marché senior chez Trade Nation.

“Seul le temps nous dira s’il s’agit là d’une nouvelle occasion d’‘acheter sur la baisse’, ou d’un signe avant-coureur de jours plus sombres à venir.”

LE PÉTROLE RESTE SOUS LA BARRE DES 80 DOLLARS LE BARIL Les cours du pétrole sont restés modérés, le Brent se maintenant sous la barre des 80 dollars le baril, alors que le trafic de pétroliers dans le détroit d’Ormuz s’intensifiait et que les prix sur le marché physique se rapprochaient des niveaux d’avant le conflit.

Les États-Unis ont accepté de suspendre les sanctions contre l’Iran pendant 60 jours à compter de lundi, à l’issue du premier cycle de négociations dans le cadre d’un accord de paix naissant conclu la semaine dernière pour mettre fin à plus de trois mois de guerre.

Alors que la baisse des cours du pétrole devrait normalement soutenir les actions, l’attention des investisseurs s’est tournée vers les perspectives d’inflation et la politique de la banque centrale. Les marchés s’attendent désormais à ce que la Fed adopte une position plus ferme face à l’inflation sous la présidence de Kevin Warsh.

Les rendements des bons du Trésor américain ont bondi ces derniers jours, les rendements à 2 ans — très sensibles aux anticipations de taux — atteignant leur plus haut niveau depuis 16 mois. Mardi, les rendements à 2 et 10 ans ont tous deux légèrement reculé au cours de la journée, s’établissant respectivement à 4,20 % et 4,48 %.

Les marchés monétaires indiquent que les investisseurs ont presque entièrement intégré une hausse des taux d’ici septembre. Dans ce contexte, le dollar atteint son plus haut niveau depuis un an face à un panier de devises.

“Pour moi, les données ne suggèrent pas qu’il faille relever les taux. Elles indiquent plutôt qu’il faut marquer une pause pendant un certain temps et voir si les données d’inflation liées au conflit au Moyen-Orient s’atténuent à la suite des négociations et de l’accord”, a déclaré Agati.

LE YEN À SON PLUS BAS NIVEAU DEPUIS 40 ANS

Les marchés monétaires anticipent désormais presque entièrement une hausse des taux d’ici septembre, ce qui contribue à propulser l’indice du dollar =USD à son plus haut niveau depuis un an face à un panier de devises. L’indice a clôturé en hausse de 0,32 % à 101,33.

La vigueur du dollar a pesé lourdement sur le yen japonais

JPY= , qui a oscillé près de son plus bas niveau depuis 40 ans, à 161,53 yens pour un dollar. L’euro EUR a glissé sous la barre des 1,14 dollar pour atteindre son plus bas niveau depuis un an, les investisseurs ayant revu à la baisse leurs anticipations concernant un nouveau resserrement monétaire de la Banque centrale européenne.

La ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, a déclaré avoir discuté des marchés financiers mondiaux avec le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, lundi, une initiative qui, selon les analystes, pourrait signaler un risque croissant d’intervention visant à soutenir le yen.

Au Royaume-Uni, la livre sterling GBP= a reculé de 0,35 % à 1,3201 dollar à l’occasion du 10e anniversaire du vote sur le Brexit. La livre est restée sous pression après que le Premier ministre Keir Starmer a annoncé sa démission, ouvrant la voie à ce qui devrait être une transition politique en douceur vers Andy Burnham.

L’or XAU= a également reculé, perdant 1,5 % à 4 127 dollars l’once, les anticipations de hausse des taux ayant réduit l’attrait des actifs non productifs de revenus.

Du côté des cryptomonnaies, le cours du bitcoin BTC= a chuté de 2,95 % à 62 475,67 dollars. Celui de l’Ethereum ETH= a reculé de 4,12 % à 1 661,63 dollars.