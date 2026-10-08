Les actions reculent alors que le prix du pétrole s'envole et que les rendements obligataires restent élevés

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(Dernières nouvelles à la clôture des marchés américains)

* Les actions américaines et mondiales reculent alors que le prix du pétrole s'envole

* L'euro remonte légèrement alors que les inquiétudes sur la dette française persistent

* Les rendements des bons du Trésor américain reculent, mais restent proches de leur plus haut niveau depuis 24 ans, alors que les géants de la tech empruntent des milliards

* L'action Samsung recule malgré une multiplication par neuf prévue de ses bénéfices

par Lawrence Delevingne, Marc Jones et Wayne Cole

Les marchés boursiers mondiaux ont reculé jeudi, le léger recul des rendements des obligations d'État ayant été contrebalancé par une flambée des cours du pétrole et par des indicateurs laissant entrevoir l'énorme endettement dont les entreprises technologiques pourraient avoir besoin pour soutenir leur croissance spectaculaire, alimentée par l'intelligence artificielle.

Les principaux indices de Wall Street ont reculé , le S&P 500 .SPX perdant environ 0,5% et le Nasdaq .IXIC près de 1,3%. Les fabricants de puces .SOX , dont les actions ont bondi de plus de 80% depuis le début de l’année, ont clairement sous-performé ce jour-là, à la suite d’un rapport indiquant que le chiffre d’affaires annualisé d’OpenAI était inférieur de 20 milliards de dollars à ce que la société avait précédemment annoncé.

Les coûts d’emprunt de la zone euro ont augmenté jeudi, la flambée des cours du pétrole ayant ravivé les craintes inflationnistes, même si les investisseurs ont marqué une pause dans la vente d’obligations de pays fortement endettés tels que la France et l’Italie. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a également reculé par rapport à ses niveaux élevés, reculant de 5 points de base à 5,227%. Les rendements ont commencé à baisser après qu’une adjudication d’obligations à 30 ans a rencontré une forte demande, montrant que les investisseurs restent disposés à acheter de la dette publique à long terme, malgré la vague de ventes qui sévit actuellement sur les marchés.

"Les marchés resteront vigilants si cette contagion se poursuit", a déclaré Kiran Ganesh, stratège multi-actifs chez UBS Global Wealth Management.

"À ce stade, ce qui rassurerait le plus les marchés, ce serait une intervention monétaire", a-t-il ajouté, faisant référence aux achats d’obligations par la BCE visant à apaiser les tensions sur les marchés.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a reculé de 0,75% pour s'établir à un niveau proche de son plus bas depuis juin, tandis que le CAC 40 français .FCHI a perdu 0,5%, se rapprochant de ses plus bas niveaux de l'année enregistrés en mars. .EU

Dans la nuit, en Asie, le Nikkei japonais .N225 avait perdu 1,4% et le KOSPI sud-coréen .KS11 , fortement orienté vers les fabricants de puces électroniques, s'était effondré de 2,6%.

BOOM DE LA DETTE LIÉE À L'IA

Sur les marchés des matières premières, les cours du pétrole ont clôturé en hausse de 4% , les contrats à terme sur le Brent LCOc1 s’établissant à 104,28 dollars, sur fond de regain d’inquiétudes concernant la guerre au Moyen-Orient et de perturbations croissantes de l’approvisionnement dues à un ouragan qui approche de la côte américaine du golfe du Mexique.

O/R

La saison des résultats trimestriels aux États-Unis s’accélère la semaine prochaine avec la publication des résultats des grandes banques, notamment JPMorgan JPM.N .

L’optimisme suscité par la solidité des résultats a récemment soutenu les actions américaines, malgré une situation géopolitique instable et les inquiétudes liées à la hausse des taux d’intérêt. Les secteurs de la technologie et de l’énergie devraient afficher la plus forte croissance de leurs bénéfices trimestriels, tandis que l’indice S&P 500 .SPX dans son ensemble devrait enregistrer une hausse impressionnante de 30,6% de ses bénéfices trimestriels, selon les données de LSEG.

Vlad Barbalat, directeur des investissements du groupe Liberty Mutual et président de la division Global Risk & Capital Solutions, a déclaré que le rendement d’environ 15% enregistré cette année par le S&P 500 semblait ordinaire à première vue, mais que sa composition était frappante.

"L’indice a progressé alors même que son ratio cours/bénéfice prévisionnel est passé d’environ 22 à 19, soutenu par une croissance exceptionnellement forte des bénéfices prévisionnels glissants, alors que plus d’un tiers des titres du S&P 500 sont en baisse", a écrit M. Barbalat dans un e-mail. "Il en résulte une combinaison historiquement rare: un rebond restreint au cours duquel le marché est devenu moins cher alors même que l’indice oscille près de ses plus hauts historiques."

La dette reste un puissant courant sous-jacent. Le Wall Street Journal a complété mercredi les informations parues dans les médias en indiquant que SpaceX SPCX.O , Broadcom AVGO.O et Oracle ORCL.N cherchaient toutes à lever des fonds importants pour acquérir des puces d’IA haut de gamme.

Broadcom cherchait à lever 50 milliards de dollars, tandis que SpaceX prévoyait d’émettre 30 milliards de dollars de dette notée « investment grade » et de contracter 10 milliards de dollars de prêts pour acheter des puces à Nvidia NVDA.O , qui est l’un des principaux actionnaires de SpaceX. L’assurance contre le défaut de paiement de SpaceX a atteint des niveaux records, tandis que ses actions et ses obligations ont perdu du terrain.

OBLIGATIONS D'ÉTAT CONTRE DETTE D'ENTREPRISE

Néanmoins, le fait qu’une grande partie de ces fonds soit consacrée à des équipements d’IA devrait avoir un impact positif sur les résultats des secteurs des semi-conducteurs et des mémoires.

Samsung Electronics 005930.KS a annoncé jeudi une hausse de 783% de son bénéfice d’exploitation au troisième trimestre, à 107 400 milliards de wons (80,17 milliards de dollars), bien que son action ait reculé de 2,4%.

TSMC 2330.TW , le plus grand fabricant mondial de puces sous contrat, a également annoncé un chiffre d’affaires record au troisième trimestre de 1 490 milliards de T$ (46,71 milliards de dollars), en hausse de 50% par rapport à la même période de l’année précédente. Son action a reculé de 1,35%.

Tout cet endettement des entreprises intervient à un moment où les marchés des obligations souveraines sont mis à rude épreuve par les craintes d’inflation, des déficits budgétaires qui ne cessent de se creuser et la hausse des taux d’intérêt.

Le compte-rendu de la dernière réunion du Comité de politique monétaire de la Réserve fédérale, publié mercredi, a révélé que la "plupart" des membres considéraient qu’une nouvelle hausse des taux était probable d’ici la fin de l’année, même s’ils aborderaient chaque réunion avec un esprit ouvert.

Les marchés n'accordent que 17% de chances à la Fed d'intervenir à nouveau ce mois-ci, mais anticipent à près de83% une hausse en décembre. 0#USDIRPR

"Nous anticipons une deuxième hausse des taux de la Fed en décembre, même si nous estimons qu’il y a de fortes chances que la Fed finisse par conclure qu’un resserrement supplémentaire n’est pas nécessaire", ont écrit les analystes de Goldman Sachs dans une note.

Les tensions sur le marché obligataire français ont conduit le gouverneur de la Banque de France, Emmanuel Moulin à déclarer mercredi que la situation économique du pays était grave, tout en précisant qu’elle ne nécessitait pas l’aide de la Banque centrale européenne.

L’euro s’est néanmoins raffermi face au dollar

=USD , la hausse des rendements obligataires de la zone euro s’étant stabilisée. Le billet vert a également reculé face au yen, la devise japonaise étant protégée par la menace d’une intervention.

L’or, qui ne rapporte pas d’intérêts, a souffert de la hausse des rendements, mais il s’est maintenu à 4 111 dollars l’once XAU= après avoir trouvé des acheteurs à des niveaux de deux mois. GOL/