 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 033,61
-0,23%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions reculent alors que la nervosité monte avant la décision de la Fed et les résultats clés de l'IA
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 09:59

Les actions mondiales ont
chuté mercredi, alors que le moment critique approche pour un
conseil de politique monétaire divisé de la Réserve fédérale
 et des résultats qui pourraient mettre à l'épreuve les
valorisations très élevées du secteur de l'IA.
    La plupart des actifs étant figés dans les phares de la Fed,
l'attention a été attirée par la chute soudaine du yen japonais
et l'ascension vertigineuse des prix de l'argent, qui ont tous
deux atteint des niveaux record.
    Le marché des contrats à terme a montré que les opérateurs
étaient convaincus que la Fed réduirait ses taux d'un quart de
point, à 3,50-3,75 %, plus tard dans la journée de mercredi,
avec une probabilité de 89 %. Cependant, ils ont également
estimé qu'il était peu probable que les directives suggèrent que
d'autres réductions de taux suivraient rapidement, ce qui
implique une probabilité de 21% pour une baisse en janvier.
    
    LES ACTIONS EN BAISSE
    Les actions européennes ont légèrement baissé de 0,1 %
 .STOXX , tandis que les contrats à terme américains  ESc1 
 NQc1  ont augmenté de 0,1 % et que le dollar a baissé par
rapport à un panier de devises  =USD .
    Tout dépendra du nombre de projections des membres de la Fed
qui prévoient une, deux ou aucune réduction supplémentaire
l'année prochaine. Les analystes soupçonnent également qu'au
moins deux des 12 votants pourraient s'opposer à un
assouplissement, ce qui mettrait le président Jerome Powell dans
une position difficile.
    Le manque de données dû à la fermeture du gouvernement
complique encore les choses, ce qui va retarder le très
important rapport sur les salaires de novembre  au 16
décembre, tandis que les chiffres de l'inflation sont attendus
deux jours plus tard.
    "C'est sur les projections que je me concentre. Le marché
prévoit deux réductions, alors que les projections de septembre
n'en prévoyaient qu'une. Que se passe-t-il donc? Allons-nous
assister à un recalibrage?" Fiona Cincotta, stratège chez City
Index, a déclaré.
    "S'ils laissent ces projections inchangées, je pense que
nous devrons assister à une réévaluation hawkish du marché, ce
qui, je pense, mettra en danger le 'Santa rally'", a-t-elle
déclaré.
    D'un point de vue saisonnier, le mois de décembre est l'un
des mois les moins performants pour le S&P 500  .SPX , à
l'exception des deux dernières semaines, lorsque les actions ont
tendance à augmenter jusqu'à la fin de l'année, ce que l'on
appelle le "rallye du Père Noël", car les investisseurs font
leurs comptes pour l'année. 
    
    VOLATILITÉ À VENIR
    Alors que la séance de mercredi devrait être dominée par un
attentisme prudent, la journée de jeudi pourrait être marquée
par un accès de volatilité, les investisseurs en dehors des
États-Unis réagissant à la décision de la Fed et que les
résultats d'Oracle  ORCL.N  et de Broadcom  AVGO.O , désormais
considérés comme des indicateurs de l'intelligence artificielle,
seront publiés après la cloche.
    "Ce qu'ils détaillent sur les intentions d'investissement et
les plans de financement futurs pourrait résonner dans l'espace
de l'IA, et il y a des risques évidents qu'ils soient en deçà
des attentes en matière d'infrastructure cloud", a déclaré Chris
Weston, responsable de la recherche chez le courtier
Pepperstone.
    "Le marché des options prévoit une variation de l'ordre de
-/+10 % lors de la journée de publication des résultats, de
sorte qu'une forte volatilité est certainement attendue."
    Sur les marchés obligataires, les rendements des bons du
Trésor à 10 ans sont restés stables pour le moment à 4,187 %
 US10YT=RR , après avoir augmenté de 17 points de base depuis le
début du mois de décembre, se dirigeant vers leur plus forte
hausse mensuelle depuis le mois de mai.
    Le dollar a bénéficié du soutien de la récente hausse des
rendements qui a ébranlé mercredi le yen, sensible à la
dynamique du marché du Trésor. 
    L'euro était en hausse à 182,46 yens  EURJPY=EBS , après
avoir atteint un record historique de 182,64 dans la nuit. La
livre a atteint des sommets inégalés depuis la mi-2008 à 208,95
yens  GBPJPY=EBS . 
    Le dollar était en baisse de 0,2% à 156,62 yens  JPY=EBS ,
après avoir augmenté de 0,5% mardi.
    
    L'ARGENT ATTEINT UN RECORD
    L'argent a de nouveau été la vedette des matières premières,
ayant franchi la barre des 60 dollars pour atteindre un record
de 61,45 dollars l'once  XAG= . Le prix du métal a plus que
doublé cette année en raison de la diminution des stocks et
d'une tendance haussière qui a attiré la demande des fonds de
momentum.
    La demande augmente également dans des secteurs tels que
l'énergie solaire, les véhicules électriques et leurs
infrastructures, les centres de données et l'intelligence
artificielle, a déclaré l'association industrielle Silver
Institute dans un rapport de recherche.
    L'or était à 4 202 dollars l'once  XAU= , après avoir
culminé à 4 381 dollars en octobre.  GOL/ 
    Les prix du pétrole se sont stabilisés, après avoir perdu du
terrain en début de semaine lorsque l'Irak a rétabli la
production du champ pétrolier West Qurna 2 de Lukoil, l'un des
plus importants au monde. Les contrats à terme sur le pétrole
Brent  LCOc1  étaient en hausse de 0,2% à 62,05 dollars le
baril.

Valeurs associées

Argent
61,04 USD Six - Forex 1 +0,59%
BROADCOM
406,3600 USD NASDAQ +1,31%
EUR/USD SPOT
1,1642 USD Six - Forex 1 +0,12%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
Nikkei 225
50 602,80 Pts Six - Forex 1 -0,10%
ORACLE
221,640 USD NYSE +0,49%
Or
4 194,94 USD Six - Forex 1 -0,32%
Pétrole Brent
62,04 USD Ice Europ -0,13%
Pétrole WTI
58,38 USD Ice Europ -0,12%
S&P 500 INDEX
6 840,51 Pts CBOE -0,09%
STOXX Europe 600
576,56 Pts DJ STOXX -0,21%
USA BENCHMARK 10A
4,186 Rates +0,76%
USD/JPY SPOT
156,8170 Six - Forex 1 -0,01%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • WAVESTONE : Les résistances sont proches
    WAVESTONE : Les résistances sont proches
    information fournie par TEC 10.12.2025 10:44 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. Les stochastiques ne sont ... Lire la suite

  • Des secouristes fouillent les décombres après l'effondrement de deux immeubles à Fès, au Maroc, pendant la nuit du 9 au 10 décembre 2025 ( AFP / Ahmed ALAOUI MRANI )
    Maroc: 19 morts dans l'effondrement de deux immeubles à Fès
    information fournie par AFP 10.12.2025 10:41 

    Dix-neuf personnes ont été tuées dans la nuit de mardi à mercredi dans l'effondrement de deux immeubles contigus de quatre étages à Fès, une grande ville du nord du Maroc, selon un bilan provisoire relayé par l'agence de presse officielle marocaine MAP. "Seize ... Lire la suite

  • Une boutique GameStop. (Crédit: / Adobe Stock)
    L'action de GameStop recule après un chiffre d'affaires du troisième trimestre inférieur aux prévisions
    information fournie par Reuters 10.12.2025 10:22 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 10 décembre - ** Les actions du distributeur de jeux vidéo GameStop GME.N chutent de près ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris attend la Fed
    information fournie par AFP 10.12.2025 10:08 

    La Bourse de Paris évolue sans enthousiasme mercredi, dans l'attente de l'issue de la réunion de la banque centrale américaine (Fed) qui devrait baisser ses taux directeurs et dessiner des perspectives pour 2026. Vers 9H40 (heure de Paris), le CAC 40 cédait 0,33%, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank