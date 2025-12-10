Les actions reculent alors que la nervosité monte avant la décision de la Fed et les résultats clés de l'IA

Les actions mondiales ont chuté mercredi, alors que le moment critique approche pour un conseil de politique monétaire divisé de la Réserve fédérale et des résultats qui pourraient mettre à l'épreuve les valorisations très élevées du secteur de l'IA. La plupart des actifs étant figés dans les phares de la Fed, l'attention a été attirée par la chute soudaine du yen japonais et l'ascension vertigineuse des prix de l'argent, qui ont tous deux atteint des niveaux record. Le marché des contrats à terme a montré que les opérateurs étaient convaincus que la Fed réduirait ses taux d'un quart de point, à 3,50-3,75 %, plus tard dans la journée de mercredi, avec une probabilité de 89 %. Cependant, ils ont également estimé qu'il était peu probable que les directives suggèrent que d'autres réductions de taux suivraient rapidement, ce qui implique une probabilité de 21% pour une baisse en janvier. LES ACTIONS EN BAISSE Les actions européennes ont légèrement baissé de 0,1 % .STOXX , tandis que les contrats à terme américains ESc1 NQc1 ont augmenté de 0,1 % et que le dollar a baissé par rapport à un panier de devises =USD . Tout dépendra du nombre de projections des membres de la Fed qui prévoient une, deux ou aucune réduction supplémentaire l'année prochaine. Les analystes soupçonnent également qu'au moins deux des 12 votants pourraient s'opposer à un assouplissement, ce qui mettrait le président Jerome Powell dans une position difficile. Le manque de données dû à la fermeture du gouvernement complique encore les choses, ce qui va retarder le très important rapport sur les salaires de novembre au 16 décembre, tandis que les chiffres de l'inflation sont attendus deux jours plus tard. "C'est sur les projections que je me concentre. Le marché prévoit deux réductions, alors que les projections de septembre n'en prévoyaient qu'une. Que se passe-t-il donc? Allons-nous assister à un recalibrage?" Fiona Cincotta, stratège chez City Index, a déclaré. "S'ils laissent ces projections inchangées, je pense que nous devrons assister à une réévaluation hawkish du marché, ce qui, je pense, mettra en danger le 'Santa rally'", a-t-elle déclaré. D'un point de vue saisonnier, le mois de décembre est l'un des mois les moins performants pour le S&P 500 .SPX , à l'exception des deux dernières semaines, lorsque les actions ont tendance à augmenter jusqu'à la fin de l'année, ce que l'on appelle le "rallye du Père Noël", car les investisseurs font leurs comptes pour l'année. VOLATILITÉ À VENIR Alors que la séance de mercredi devrait être dominée par un attentisme prudent, la journée de jeudi pourrait être marquée par un accès de volatilité, les investisseurs en dehors des États-Unis réagissant à la décision de la Fed et que les résultats d'Oracle ORCL.N et de Broadcom AVGO.O , désormais considérés comme des indicateurs de l'intelligence artificielle, seront publiés après la cloche. "Ce qu'ils détaillent sur les intentions d'investissement et les plans de financement futurs pourrait résonner dans l'espace de l'IA, et il y a des risques évidents qu'ils soient en deçà des attentes en matière d'infrastructure cloud", a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez le courtier Pepperstone. "Le marché des options prévoit une variation de l'ordre de -/+10 % lors de la journée de publication des résultats, de sorte qu'une forte volatilité est certainement attendue." Sur les marchés obligataires, les rendements des bons du Trésor à 10 ans sont restés stables pour le moment à 4,187 % US10YT=RR , après avoir augmenté de 17 points de base depuis le début du mois de décembre, se dirigeant vers leur plus forte hausse mensuelle depuis le mois de mai. Le dollar a bénéficié du soutien de la récente hausse des rendements qui a ébranlé mercredi le yen, sensible à la dynamique du marché du Trésor. L'euro était en hausse à 182,46 yens EURJPY=EBS , après avoir atteint un record historique de 182,64 dans la nuit. La livre a atteint des sommets inégalés depuis la mi-2008 à 208,95 yens GBPJPY=EBS . Le dollar était en baisse de 0,2% à 156,62 yens JPY=EBS , après avoir augmenté de 0,5% mardi. L'ARGENT ATTEINT UN RECORD L'argent a de nouveau été la vedette des matières premières, ayant franchi la barre des 60 dollars pour atteindre un record de 61,45 dollars l'once XAG= . Le prix du métal a plus que doublé cette année en raison de la diminution des stocks et d'une tendance haussière qui a attiré la demande des fonds de momentum. La demande augmente également dans des secteurs tels que l'énergie solaire, les véhicules électriques et leurs infrastructures, les centres de données et l'intelligence artificielle, a déclaré l'association industrielle Silver Institute dans un rapport de recherche. L'or était à 4 202 dollars l'once XAU= , après avoir culminé à 4 381 dollars en octobre. GOL/ Les prix du pétrole se sont stabilisés, après avoir perdu du terrain en début de semaine lorsque l'Irak a rétabli la production du champ pétrolier West Qurna 2 de Lukoil, l'un des plus importants au monde. Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 étaient en hausse de 0,2% à 62,05 dollars le baril.