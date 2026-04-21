Les actions rebondissent grâce à l'IA, alors que les négociations sur l'Iran et l'audition de M. Warsh sont au cœur de l'actualité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les marchés sont soutenus par de possibles négociations entre l'Iran et les Etats-Unis, mais le cessez-le-feu reste fragile

* L'enthousiasme renouvelé pour l'IA stimule les premiers échanges, le Kospi atteint un record

* L'indépendance du candidat à la Fed, M. Warsh, et sa position politique sont examinées de près lors d'une audition au Sénat

(SK Hynix et Victory Giant sont ajoutés, les marchés sont rafraîchis tout au long de l'après-midi en Asie) par Gregor Stuart Hunter

Les actions ont rebondi sur mardi, les marchés se réjouissant des rapports L'Iran envisage de participer à des pourparlers de paix avec les États-Unis au Pakistan, et les paris renouvelés sur l'intelligence artificielle ont soutenu la demande.

Les investisseurs avaient également les yeux rivés sur l'audience de confirmation au Sénat de Kevin Warsh , le candidat du président américain Donald Trump à la tête de la Réserve fédérale, que ce dernier a critiqué à plusieurs reprises pour ne pas avoir réduit les taux plus tôt et de manière plus agressive.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS était en hausse de 1,1%, tandis que le Kospi sud-coréen .KS11 a augmenté de 2,7% pour atteindre un nouveau record pour la première fois depuis le début de la guerre en Iran. Le S&P 500 e-mini futures EScv1 était en hausse de 0,2 %, tandis que le Brent LCOc1 a glissé de 0,8 % à 94,71 dollars le baril.

"Nous considérons l'IA comme une méga force suralimentée car les dépenses de construction augmentent à partir de niveaux déjà historiques, ce qui soutient notre surpondération des actions américaines et européennes", a écrit le BlackRock Investment Institute dans un rapport de recherche.

"Les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran visant à mettre fin au conflit au Moyen-Orient ont propulsé les actions vers de nouveaux records", ont-ils ajouté. "La technologie a contribué à ces gains - et ce qui devient plus clair, c'est la force croissante du thème de l'intelligence artificielle."

DES GAINS SPECTACULAIRES POUR LES ACTIONS LIÉES À L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Le Kospi .KS11 de Corée du Sud a atteint un niveau record pour la première fois depuis que la guerre américano-israélienne contre l'Iran a éclaté le 1er janvier Les actions taïwanaises

.TWII , l'investisseur technologique Softbank 9984.T et le fabricant de puces mémoire SK Hynix 000660.KS ont atteint de nouveaux records historiques grâce à l'optimisme suscité par l'IA, après qu'Amazon AMZN.O a déclaré lundi qu'il investirait jusqu'à 25 milliards de dollars dans l'entreprise Anthropic.

Les actions de SK Hynix ont bondi de 4,8 %, portant sa valeur de marché à 564,6 milliards de dollars et lui permettant de dépasser le fabricant de médicaments Johnson & Johnson JNJ , soulignant l'appétit croissant des investisseurs pour les fabricants de puces mémoire qui profitent de l'essor de l'IA. Elle s'est rapprochée d'ASML ASML.AS , un fabricant néerlandais d'appareils de lithographie au cœur de la fabrication de puces avancées et l'entreprise la plus précieuse d'Europe.

Les actions du fabricant chinois de circuits imprimés Victory Giant Technology 2476.HK ont fait un bond de 60 % lors de leurs débuts à Hong Kong mardi, après avoir levé 20,1 milliards de dollars HK (2,6 milliards de dollars) lors de la plus importante cotation de la ville depuis plus de six mois.

Le Nikkei 225 .N225 du Japon a gagné 0,9%, tandis que les actions australiennes .AXJO ont suivi la tendance, glissant de 0,1%.

LA GUERRE EN IRAN SUR LES NERFS

Un cessez-le-feu difficile entre les États-Unis et l'Iran s'est effiloché après que les États-Unis aient annoncé la saisie d'un cargo iranien, suscitant des vœux de représailles de la part de Téhéran. L'Iran a déclaré au cours du week-end qu'il ne participerait pas à un deuxième cycle de négociations, mais un haut fonctionnaire a ensuite déclaré à Reuters que le pays pourrait encore envoyer des délégués aux pourparlers prévus à Islamabad.

Pour ajouter à l'incertitude, le vice-président JD Vance est resté aux États-Unis lundi, a déclaré une autre source à Reuters, démentant les informations selon lesquelles il était déjà en route pour le Pakistan pour des négociations.

Le regain de tension a relancé la flambée des prix du pétrole dans la nuit, alors que le trafic dans le détroit d'Ormuz est resté largement paralysé.

"Alors que des discussions potentielles à Islamabad restent probables, la rhétorique de Washington et de Téhéran continue d'indiquer des négociations fragiles et tendues", ont écrit les analystes de Westpac dans un rapport de recherche. Au cours de la nuit, le S&P 500 .SPX a baissé de 0,2 % en raison des inquiétudes concernant le maintien du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran , tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a mis fin à une série de 13 jours de hausse, la plus longue depuis plus de trois décennies.

PRÊT POUR WARSH

L'audience de confirmation de M. Warsh devant le panel du Sénat devrait commencer à 10 heures EDT (1400 GMT) mardi, et son indépendance par rapport à la Maison Blanche de M. Trump devrait être un point clé. Warsh dira qu'il est "engagé à assurer que la conduite de la politique monétaire reste strictement indépendante", selon ses remarques préparées, tandis que les économistes disent que ses attitudes à l'égard du programme d'assouplissement quantitatif de la banque centrale seront également critiques.

dans le passé, M. Warsh a critiqué avec véhémence le bilan "gonflé" de la Fed, comme il l'a appelé, et a fait valoir qu'il créait un effet de distorsion sur les prix des actifs", a déclaré Bansi Madhavani, économiste principal chez ANZ à Londres. "Sa préférence pour un bilan plus réduit est assez claire, mais toute indication sur ce qu'il pense être la taille optimale sera pertinente", a-t-elle déclaré lors d'un podcast.

L'indice du dollar américain =USD , qui mesure la force du billet vert par rapport à un panier de six devises, a augmenté de 0,1% à 98,139, fermement au milieu de la fourchette dans laquelle il s'est maintenu au cours de la semaine dernière.

L'euro EUR= a atteint 1,1784 $ et la livre sterling s'est échangée à 1,3535 $ GBP=D3 , chacun en baisse de 0,1% sur la journée. Le dollar australien AUD=D3 , sensible au risque, a également baissé de 0,2 % à 0,7164 dollar. Le rendement de l'obligation du Trésor américain à 10 ans a augmenté de 0,2 point de base à 4,25 %.

Les paris sur l'affaiblissement du dollar ont stagné. L'or

XAU= était en baisse de 0,8% à 4 782,49 dollars après un mois de mouvement latéral. Les crypto-monnaies ont fluctué dans le canal de transactions dans lequel elles se sont vautrées depuis le début du mois de février, avec le bitcoin BTC= en baisse de 0,7 % à 75 794,99 $ et l'éther ETH= glissant de 1,2 % à 2 310,93 $.