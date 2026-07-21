Les actions rebondissent alors que la médiation au Moyen-Orient fait baisser le cours du pétrole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les actions rebondissent alors que les investisseurs se préparent à l'épreuve des résultats

* Les tensions au Moyen-Orient maintiennent les cours du pétrole près de leur plus haut niveau depuis un mois

* Les craintes inflationnistes font grimper les rendements et les paris sur une hausse des taux

* Les États-Unis imposent de nouveaux droits de douane de 50 % sur 20 milliards de dollars de produits canadiens

(Mise à jour avec les premières cotations européennes) par Ankur Banerjee et Johann M Cherian

Les marchés boursiers mondiaux ont progressé mardi, alors que les cours du pétrole reculaient après avoir atteint leur plus haut niveau depuis un mois, grâce aux efforts de médiation au Moyen-Orient, et que les investisseurs se préparaient à la publication des résultats des entreprises , qui mettront à l'épreuve un marché de l'IA actuellement sous pression.

Les Houthis du Yémen, proches de l’Iran, ont déclaré qu’ils imposeraient un blocus naval à l’Arabie saoudite, une mesure qui pourrait perturber davantage l’approvisionnement énergétique , dans un contexte d’intensification des attaques entre les États-Unis et l’Iran, alors même que des efforts étaient déployés pour relancer un cessez-le-feu fragile.

Un haut responsable iranien a déclaré lundi à Reuters que Téhéran avait reçu une proposition des médiateurs visant un cessez-le-feu de dix jours, destiné à ouvrir la voie à un accord durable pour mettre fin à la guerre qui a débuté le 28 février avec les attaques américano-israéliennes contre l’Iran.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 0,6 % à 88,72 dollars le baril mardi, les investisseurs s'accrochant à l'espoir d'une résolution. Le Brent avait atteint un plus haut sur un mois à 91,42 dollars le baril lors de la séance précédente. O/R

“Cela semble indiquer qu’il ne s’agit pas d’une rupture totale. Il existe encore des voies permettant de poursuivre les pourparlers, ce qui est une excellente nouvelle. Quant à savoir dans quelle mesure ils aboutiront, c’est une autre histoire”, a déclaré David Morrison, analyste de marché senior chez Trade Nation.

Sur les marchés boursiers, l’indice européen STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,2 %, tandis que les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 , à forte composante technologique, ont mené la hausse à Wall Street EScv1 avec une progression de 1,4 %, laissant entrevoir un rebond à l’ouverture de la séance.

Du côté de l’Asie, dans la nuit, le Nikkei japonais

.N225 a clôturé en hausse de 3 % et le KOSPI sud-coréen, très volatil .KS11 , a terminé en hausse de 4,5 %.

Le commerce était également au centre de l’attention après que le président Donald Trump a imposé des droits de douane de 50 % sur les importations canadiennes d’une valeur d’environ 20 milliards de dollars, en réponse à ce que l’administration a qualifié de traitement discriminatoire à l’égard des produits fabriqués aux États-Unis. Les négociations commerciales sur l’USMCA sont en cours, négociations dont les États-Unis ont délibérément exclu le Canada.

Toutefois, la réaction du dollar canadien CAD=EBS et des obligations de référence CA10YT=RR a été modérée, tandis que les contrats à terme sur l’indice boursier de Toronto SXFc1 ont légèrement progressé de 0,3 % après que la Bourse a clôturé lundi à son plus bas niveaudepuis 12 jours.

“Je suppose que l’on a le sentiment que cette mesure va être édulcorée et qu’en fin de compte, elle ne s’élèvera certainement pas à 50 %”, a déclaré M. Morrison à propos de la menace tarifaire de Trump.

LES RÉSULTATS FINANCIERS DE L'IA À L'ÉPREUVE Cette semaine, les investisseurs se concentreront sur les résultats d’entreprises telles qu’Alphabet GOOGL.O et Intel

INTC.O afin d’évaluer l’impact de la guerre et de déterminer si le secteur de l’IA dispose encore d’une marge de progression, compte tenu des prévisions de bénéfices extrêmement élevées pour le deuxième trimestre.

Le mois de juillet a été difficile pour les valeurs technologiques mondiales, les investisseurs s’inquiétant des valorisations élevées et se demandant si les investissements dans les infrastructures d’IA produiront des résultats tangibles. Les solides résultats publiés ces dernières semaines par les leaders asiatiques du secteur des puces électroniques, Samsung Electronics 005930.KS et TSMC 2330.TW , n’ont pas non plus suffi à satisfaire les investisseurs.

“Alors que la demande de matériel dédié à l’IA reste en pleine effervescence, les entreprises peinant à suivre le rythme de la demande, les attentes des investisseurs en matière de bénéfices sont devenues de plus en plus élevées, rendant le secteur vulnérable même à un ajustement marginal des prévisions”, a déclaré Fred Neumann, économiste en chef pour l’Asie chez HSBC à Hong Kong.

“Le contexte économique devient également plus difficile”, a ajouté M. Neumann.

L’escalade des tensions entre les États-Unis et l’Iran a ravivé les craintes d’inflation et fait grimper les rendements des bons du Trésor. Le rendement des bons à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement au rythme des anticipations de taux d’intérêt de la Réserve fédérale, s’établissait à 4,2 %, en baisse de 2 points de base sur la journée, après la vague de ventes de lundi, qui avait fait grimper les rendements de 4 points de base.

Selon les marchés monétaires, les opérateurs anticipent au moins une hausse des taux de la Fed cette année, ainsi qu’une probabilité d’environ 20 % d’une deuxième hausse.

Le dollar s'est légèrement affaibli dans la journée, mais s'est tout de même maintenu près de son plus haut niveau depuis une semaine face à la plupart des principales devises. L'euro

EUR= s'échangeait en dernier à 1,142 dollar, tandis que le yen japonais JPY= s'établissait à 162,67 pour un dollar, toujours à proximité de ses plus bas niveaux depuis 40 ans, ce qui maintient les traders en alerte face à une éventuelle intervention de Tokyo.

La livre sterling GBP= enregistrait des pertes après la nomination par le Premier ministre Andy Burnham de John Healey au poste de ministre des Finances du Royaume-Uni. Elle s’établissait en fin de séance à 1,343 dollar, en baisse sur la journée et en passe d’enregistrer une quatrième baisse quotidienne consécutive.

M. Burnham a déclaré qu’il s’en tiendrait aux règles budgétaires du gouvernement précédent , tout en utilisant toute la marge de manœuvre qu’elles permettent.