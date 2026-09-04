Les actions rebondissent à l'approche des chiffres de l'emploi aux États-Unis ; M. Waller, de la Fed, rassure les marchés obligataires

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* Le Nikkei japonais progresse de 1,3 %, les contrats à terme de Wall Street s'inscrivent en légère hausse

* Les propos accommodants de Waller déclenchent une remontée des actions et des obligations, le dollar en prend un coup

* Les chiffres de l'emploi non agricole approchent: la décision de la Fed sur une hausse des taux ce mois-ci reste incertaine

(Mise à jour des cours avant l'ouverture des marchés européens)

par Stella Qiu

Les marchés asiatiques ont emboîté le pas à Wall Street à la hausse dans l'attente des chiffres de l'emploi américain, tandis que les obligations ont trouvé un répit bienvenu après qu’un haut responsable de la Réserve fédérale a apaisé les craintes d’une hausse des taux et entraîné le dollar à la baisse.

Le recul du dollar a accéléré la remontée du yen, qui devrait afficher une hausse hebdomadaire de 2,3 %, sa meilleure performance depuis fin juillet, lorsque le Japon et les États-Unis avaient mené une rare intervention conjointe pour enrayer la chute inexorable de la devise japonaise.

Les actions européennes s’apprêtent à ouvrir en hausse, l’indice pan-régional STXEc1 affichant une progression de 0,1 %. Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 ont grimpé de 0,3 % et ceux sur le S&P 500 ESc1 ont progressé de 0,1 %.

Lors d’une intervention dans le cadre d’un événement Reuters NEXT Newsmaker, le gouverneur de la Réserve fédérale Christopher Waller a déclaré que les données récentes laissaient entrevoir certains signes de désinflation et que, si les prochains rapports confirmaient cette tendance, il serait favorable à un maintien des taux inchangés lors de la réunion de politique monétaire de ce mois-ci.

Les contrats à terme ont rapidement ramené la probabilité d’une hausse des taux ce mois-ci à seulement 50 %, contre environ 63 % la veille. Ces anticipations avaient bondi lors des dernières séances, alors qu’une chute mondiale des obligations propulsait les rendements à long terme à des plus hauts depuis plusieurs années, alimentée par les inquiétudes liées à une inflation tenace, à l’alourdissement de la dette publique et aux tensions géopolitiques.

« M. Waller conteste l’argument avancé par M. Warsh la semaine dernière, selon lequel il existe peu d’éléments indiquant que l’inflation sous-jacente ait baissé », ont déclaré les analystes de JPMorgan dans une note.

« Nous pensons que le président Warsh obtiendra une hausse s’il plaide en sa faveur. En l’absence d’un tel plaidoyer, le discours du gouverneur Waller renforce notre opinion selon laquelle la barre à franchir pour que les données incitent la majorité, qui s’appuie sur les données, à opter pour une hausse ce mois-ci reste élevée. »

En Asie, l’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a progressé de 1,5 %, compensant ainsi ses pertes antérieures, et affiche une hausse de 0,1 % sur la semaine.

Au Japon, le Nikkei .N225 a gagné 1,4 %, mais affichait tout de même une baisse de 1,9 % sur la semaine. Les valeurs vedettes chinoises .CSI300 ont progressé de 4 % et le KOSPI sud-coréen .KS11 a gagné 2 %. Les valeurs du secteur des logiciels ont bondi à Wall Street après la publication de prévisions optimistes par Snowflake SNOW.N , ce qui a fait grimper son titre de 16,6 %.

Les opérateurs se préparent à la publication, plus tard dans la journée, du rapport sur l’emploi américain du mois d’août, même si M. Waller a déclaré ne pas s’attendre à ce que ces données s’écartent beaucoup de la tendance actuelle d’un marché du travail stable. Les prévisions tablent sur une hausse de 56 000 emplois après une chute surprise de 23 000 le mois précédent. Le taux de chômage devrait se maintenir à 4,1 %.

Les données économiques américaines publiées cette nuit ont montré que l'activité dans le secteur des services s'était accélérée le mois dernier, l'indice des prix payés ayant bondi à son plus haut niveau depuis trois ans. L'enquête du « Beige Book » de la Fed a également révélé que l'activité économique avait légèrement progressé ces dernières semaines.

LES OBLIGATIONS TROUVENT UN PEU DE RÉPIT

Après les commentaires accommodants de Waller, les bons du Trésor ont rebondi, tirés par les échéances courtes, tandis que la courbe des taux s’est pentifiée, les craintes d’une hausse imminente des taux s’estompant. Les rendements à deux ans

US2YT=RR se sont maintenus à 4,3348 % après avoir reculé de 5 points de base cette nuit, s’éloignant ainsi davantage de leur plus haut niveau en 20 mois, à 4,4102 %.

Les rendements à dix ans US10YT=RR sont restés pratiquement inchangés à 4,7581 %, après avoir baissé de 3 points de base pendant la nuit, tandis que les rendements à 30 ans US30YT=RR s'établissaient à 5,2370 % après une baisse de 2 points de base pendant la nuit.

Les investisseurs en obligations à long terme restent méfiants face aux risques d’inflation, alors que les signes de progrès entre les États-Unis et l’Iran pour mettre fin à la guerre et rouvrir le détroit d’Ormuz se font rares. Les cours du pétrole se sont maintenus près de leurs plus hauts niveaux depuis six semaines, les contrats à terme sur le Brent

LCOc1 ayant progressé de 7 % cette semaine pour atteindre 95,52 dollars le baril. O/R

Le dollar a reculé en raison de la baisse des rendements et s’échangeait à 99 face à ses principales devises =USD , après avoir chuté de 0,6 % pendant la nuit. Il devrait afficher une baisse hebdomadaire de 0,7 %.

Cela a permis au yen de consolider ses gains cette semaine, les investisseurs ayant renforcé leurs paris sur une hausse des taux de la Banque du Japon ce mois-ci. Le dollar s’est finalement apprécié de 0,3 % à 156,32 yens JPY=EBS , après avoir perdu 1,8 % pendant la nuit.

Les marchés anticipent désormais une probabilité de 75 % d’une hausse en septembre, tandis qu’une hausse d’ici octobre est déjà entièrement prise en compte, ce qui laisse entrevoir soit une hausse plus importante, soit deux resserrements consécutifs.

« Même si nous ne pouvons pas exclure une nouvelle vague de contrôles des prix, voire une intervention, il pourrait également s’agir d’un positionnement préalable — officiel ou spéculatif — en prévision de chiffres de l’emploi non agricole décevants ce soir et d’une réunion potentiellement belliciste de la Banque du Japon dans deux semaines », a déclaré Tony Sycamore, analyste chez IG.

Sur les marchés des matières premières, l'or s'est maintenu à 4 470 dollars l'once XAU= après avoir progressé de 2 % pendant la nuit. Il devrait toutefois terminer la semaine sans grand changement. GOL/