Les actions progressent malgré les tensions avec l'Iran, le pétrole en hausse, le yen s'affaiblit

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* Les bourses européennes progressent dans le sillage des contrats à terme sur les indices de Wall Street

* Le Brent s'établit autour de 85 dollars le baril après les attaques contre le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz

* La remontée du yen marque le pas après une intervention sur le marché des changes

(Refonte, ajout de commentaires et de contexte) par Stefano Rebaudo

Les actions européennes ont progressé mardi, dans le sillage des contrats à terme américains, même si le rebond des cours du pétrole a souligné le scepticisme des marchés quant à une résolution rapide, par la voie diplomatique, du conflit entre les États-Unis et l’Iran.

Dans le même temps, le yen s'est légèrement affaibli, mais a conservé la majeure partie de ses gains liés à l'intervention, suite à l'action conjointe menée la semaine dernière par Tokyo et Washington pour soutenir la devise.

Les signaux contradictoires émanant des États-Unis et de l’Iran ont renforcé l’incertitude, la dernière attaque contre des navires dans le détroit d’Ormuz mettant en évidence les risques pesant sur les flux énergétiques mondiaux .

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 1,4% à 84,95 dollars le baril, après avoir chuté de 7% lors de la séance précédente pour atteindre leur plus bas niveau en trois semaines.

L'indice européen STOXX 600.STOXX a progressé de 0,55%, les valeurs technologiques .SX8P enregistrant une hausse de 1,7%.

Les contrats à terme sur le Nasdaq NQcv1 ont grimpé de 0,67% et ceux sur le S&P 500 EScv1 ont progressé de 0,22%. L'indice S&P 500 <.SPX > a bondi de 1,48% lundi pour atteindre 7 610,04 points, non loin de son plus haut historique de 7 620,90 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a clôturé à un niveau record.

L'indice mondial des actions de MSCI <.MIWD00000PUS > a progressé de 0,05%. Le Nikkei japonais <.N225 > a gagné 0,32%.

"Nous augmentons l’exposition aux secteurs qui devraient être moins affectés par la hausse des taux. Les technologies et la finance seraient nos secteurs de prédilection pour réintroduire du risque dans le portefeuille", a déclaré Mohit Kumar, économiste chez Jefferies, rappelant la récente remontée des rendements obligataires.

"L’un des facteurs sous-jacents qui continue de soutenir notre vision haussière à moyen terme est le volume de liquidités dans le système", a-t-il ajouté.

Les rendements des bons du Trésor américain à long terme ont atteint la semaine dernière leur plus haut niveau depuis 19 ans, après que les commentaires du président de la Réserve fédérale américaine, Kevin Warsh, ont fait craindre que la Fed n’agisse pas de manière suffisamment énergique pour endiguer l’inflation.

Les acteurs du marché estiment que Kevin Warsh ne souhaite pas relever les taux, et les données à venir pourraient lui fournir une justification suffisante pour maintenir le statu quo. La première série de chiffres de l’emploi américain est attendue mardi en fin de journée.

Alors que près des deux tiers des entreprises du S&P 500 ont publié leurs résultats du deuxième trimestre, 84% d’entre elles ont dépassé les estimations de bénéfices, selon les données de LSEG et les acteurs du marché.

"Le boom des investissements dans l’IA se poursuit", ont écrit dans une note les analystes d’Eastspring Investments, dont le directeur des investissements Vis Nayar.

Toutefois, des inquiétudes persistent concernant l’Europe, certains économistes avertissant que son économie est confrontée à des perspectives plus difficiles que celles d’autres régions, la sécheresse entravant la navigation sur le Rhin et les stocks de gaz restant sous pression.

LE REBOND DU YEN S'ESSOUFLE

Face au yen JPY= , le dollar a progressé de 0,4% à 157,80 yens, regagnant du terrain après l’intervention coordonnée des autorités américaines et japonaises visant à soutenir le yen la semaine dernière.

La devise japonaise reste environ 4% plus forte face au billet vert par rapport aux niveaux enregistrés il y a une semaine, qui avaient déclenché le soutien officiel et marqué la première intervention américaine sur le marché des changes japonais depuis 15 ans.

Toutefois, les acteurs du marché craignent que la politique budgétaire expansionniste du Japon et le rythme progressif des hausses de taux de la Banque du Japon ne pèsent sur le yen.

"Les catalyseurs susceptibles d’amplifier le dénouement des positions courtes sur le yen (soutenant ainsi la devise), sont potentiellement la baisse des cours du pétrole brut, le resserrement de la politique monétaire de la Banque du Japon en septembre et par la suite, ainsi qu’une certaine modération des plans budgétaires de la Première ministre Sanae Takaichi, afin de rétablir la viabilité de la dette", a déclaré Thierry Wizman, stratège mondial en devises et taux d’intérêt chez Macquarie Group.

L’indice du dollar américain =USD , qui mesure la vigueur du billet vert par rapport à un panier de six devises, s’échangeait de manière stable, non loin de ses plus bas niveaux des deux derniers mois, à 99,98.