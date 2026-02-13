Les actions progressent majoritairement, les rendements baissent après les données sur l'inflation aux États-Unis

*

Les actions de Wall Street sont majoritairement en hausse

*

Le dollar est en légère hausse après la publication d'un rapport

*

L'inflation américaine de janvier est plus faible que prévu

(Mise à jour en fin de matinée) par Caroline Valetkevitch

Les indices de Wall Street étaient majoritairement en hausse tandis que les rendements des bons du Trésor ont baissé vendredi, les investisseurs digérant les données sur l'inflation américaine de janvier, plus faibles que prévu, que certains considéraient comme un soutien aux espoirs de réduction des taux d'intérêt.

Le dollar américain était en légère hausse par rapport aux autres devises. Le rapport a montré que l'indice américain des prix à la consommation a augmenté de 2,4 % sur une base annuelle, légèrement en dessous de l'estimation de 2,5 %, selon les économistes interrogés par Reuters. Cette nouvelle a renforcé les paris selon lesquels la Réserve fédérale procédera à au moins deux baisses de taux cette année.

Ces données font suite à un rapport sur l'emploi américain étonnamment fort mercredi.

Le mois dernier, la Fed a laissé son taux d'intérêt de référence au jour le jour dans la fourchette 3,50 %-3,75 %.

"Compte tenu du double mandat de la Fed, à savoir la stabilité des prix et l'emploi maximum, nous pensons que les préoccupations inflationnistes pourraient jouer un rôle plus important que prévu dans la détermination de la politique monétaire cette année", a déclaré Josh Jamner, analyste principal de la stratégie d'investissement chez Clearbridge Investments à New York. À Wall Street , le Dow Jones et le S&P 500 étaient en hausse, mais le Nasdaq était en légère baisse, les inquiétudes concernant les perturbations liées à l'intelligence artificielle persistant.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 49,36 points, soit 0,10%, à 49 501,34, le S&P 500 .SPX a augmenté de 9,72 points, soit 0,14%, à 6 842,48 et le Nasdaq Composite

.IXIC a perdu 17,64 points, soit 0,08%, à 22 579,50.

L'indice MSCI des valeurs mondiales .MIWD00000PUS a progressé de 0,27 point, soit 0,03%, à 1 045,49.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a reculé de 0,03%.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a perdu 3,7 points de base à 4,067%, contre 4,104% jeudi en fin de journée.

Sur le plan des devises, le dollar a légèrement progressé. L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert contre un panier de devises dont le yen et l'euro, a augmenté de 0,05% à 96,98, avec l'euro EUR= en baisse de 0,06% à 1,1862 $.

Le bitcoin BTC= était en forte hausse, gagnant 4,16%. Les investisseurs ont également digéré un rapport du Financial Times selon lequel le président américain Donald Trump envisage de réduire certains droits de douane sur les produits en acier et en aluminium, citant des personnes familières avec le sujet. Les prix de l'aluminium ont chuté à leur plus bas niveau en une semaine vendredi.