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Les actions progressent, les obligations sous pression, la guerre en Iran incitant à repenser les taux d'intérêt
information fournie par Reuters 20/03/2026 à 13:51

Les actions mondiales
et le dollar ont légèrement progressé vendredi, mais ont subi
des pertes hebdomadaires, tandis que les obligations sont
restées sous pression, les banques centrales ayant averti que la
guerre contre l'Iran  pourrait raviver l'inflation.
Les négociations sont restées agitées et les nerfs à vif,
soulignant la fragilité de la confiance des investisseurs et la
sensibilité des marchés aux nouvelles concernant le conflit au
Moyen-Orient. 
     Selon un  rapport d'Axios    publié vendredi,
l'administration Trump envisage d'occuper ou de bloquer l'île
iranienne de Kharg afin de faire pression sur l'Iran pour qu'il
rouvre le détroit d'Ormuz. 
    Dans une séance agitée, l'indice transrégional européen
STOXX 600  .STOXX  était en hausse de 0,34% sur la journée, mais
sur la voie d'une baisse hebdomadaire d'environ 1,7%, tandis que
l'indice MSCI All-World  .MIWD00000PUS  était en passe de chuter
pour la troisième semaine consécutive. 
Les contrats à terme sur le Nasdaq  NQc1  ont chuté de 0,56 % et
les contrats à terme sur le S&P 500  ESc1  ont reculé de 0,39 %,
tandis que l'indice MSCI le plus large des actions de la région
Asie-Pacifique hors Japon  .MIAPJ0000PUS  a chuté de 0,5 %
vendredi , mais a tout de même progressé légèrement au cours de
la semaine.
Après une semaine chargée en réunions de politique monétaire
, le principal enseignement pour les investisseurs 
a été la perspective d'un resserrement plus agressif de la
politique.
    "Les banques centrales ont clairement appris qu'il est très
dangereux de dire qu'un choc énergétique est purement
transitoire", a déclaré Sandra Horsfield, économiste chez
Investec, tout en soulignant le risque d'effets directs et
indirects. 
    "C'est pourquoi nous avons une réaction plus hawkish."
Les traders ne s'attendent plus à une réduction des taux de la
Réserve fédérale  cette année  0#USDIRPR , tandis que les
chances d'une hausse des taux de la Banque d'Angleterre 
 0#GBPIRPR  et de la Banque centrale européenne  lors de
leurs prochaines réunions respectives se sont accrues. Des
sources  ont déclaré que la BCE pourrait commencer à
discuter de hausses de taux en avril et éventuellement resserrer
sa politique en juin  0#EURIRPR .
    "Pour l'instant, cependant, envoyer un message plus hawkish
semble être une chose très sensée. Mais encore une fois, il
s'agit d'un message hawkish, mais il ne s'agit pas d'une action
immédiate", a déclaré Mme Horsfield. 
    Les rendements des obligations d'État de la zone euro ont
augmenté pour la troisième journée consécutive vendredi, après
une déroute la veille, tandis que le rendement des gilts
britanniques à 10 ans  GB10YT=RR  a grimpé en flèche  
pour atteindre son plus haut niveau depuis 2008. Il a augmenté
de 7,6 points de base à 4,93%.
Le rendement allemand à deux ans  DE2YT=RR , qui est en hausse
d'environ 59 points de base pour le mois, était en hausse de 3,2
points de base à 2,61%.
    
    ÉTOUFFEMENT DE L'ÉNERGIE
Les prix du pétrole ont également été agités vendredi, les
contrats à terme sur le pétrole Brent  LCOc1  étant en baisse de
1,32% à 107,22 dollars le baril. Les principales nations
européennes et le Japon ont proposé de se joindre aux efforts
 pour sécuriser le passage des navires dans le détroit
d'Ormuz et les États-Unis ont présenté  des mesures visant
à augmenter l'offre de pétrole.
Les prix du gaz naturel ont également grimpé en flèche ,
jusqu'à 35 % en Europe jeudi, à la suite des frappes iraniennes
et israéliennes  qui ont touché certaines des
infrastructures gazières les plus importantes du Moyen-Orient.
Cela a incité le président américain Donald Trump  à dire
à Israël de ne pas répéter ses attaques contre les
infrastructures de gaz naturel iraniennes.
    "Même si les États-Unis quittent (le conflit), Israël
pourrait ne pas partir, et il pourrait y avoir encore des
frappes et l'Iran ripostera, peut-être à un volume plus faible",
a déclaré Alicia Garcia-Herrero, économiste en chef pour
l'Asie-Pacifique chez Natixis.
    "Mais cela signifie que le Golfe sera toujours sous
pression... les prix du pétrole ne reviendront pas à 60 dollars,
ils resteront peut-être à 90 dollars, au moins jusqu'à la fin de
l'année. Le choc est donc déjà inévitable."
    
    LE DOLLAR S'ÉLOIGNE DE SON SOMMET
Le dollar, qui devait perdre 1,15%  =USD  sur la semaine, a
finalement légèrement progressé , la Fed étant désormais
considérée comme la seule grande banque centrale qui ne devrait
pas relever ses taux d'intérêt cette année.
L'euro  EUR=  a conservé la plupart des gains de 1,2 % réalisés
jeudi pour atteindre  1,1575 $, tandis que la livre sterling
 GBP=  a reculé de 0,22 % à 1,34 $, après une hausse de 1,3 % la
veille.
Le yen  JPY= , qui a frôlé les 160 pour un dollar lors de la
séance précédente, s'est établi à 158,57.
La monnaie japonaise a également été aidée par des commentaires
fermes du gouverneur de la Banque du Japon  Kazuo Ueda,
jeudi, après que la banque centrale a maintenu ses taux, tout en
conservant son orientation vers une politique monétaire plus
restrictive.
Dans les métaux précieux, l'or au comptant  XAU=  était en
hausse de près de 0,8 % à environ 4 684 $ l'once.  GOL/

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