Les actions progressent, les obligations sous pression, la guerre en Iran incitant à repenser les taux d'intérêt

Les actions mondiales et le dollar ont légèrement progressé vendredi, mais ont subi des pertes hebdomadaires, tandis que les obligations sont restées sous pression, les banques centrales ayant averti que la guerre contre l'Iran pourrait raviver l'inflation. Les négociations sont restées agitées et les nerfs à vif, soulignant la fragilité de la confiance des investisseurs et la sensibilité des marchés aux nouvelles concernant le conflit au Moyen-Orient. Selon un rapport d'Axios publié vendredi, l'administration Trump envisage d'occuper ou de bloquer l'île iranienne de Kharg afin de faire pression sur l'Iran pour qu'il rouvre le détroit d'Ormuz. Dans une séance agitée, l'indice transrégional européen STOXX 600 .STOXX était en hausse de 0,34% sur la journée, mais sur la voie d'une baisse hebdomadaire d'environ 1,7%, tandis que l'indice MSCI All-World .MIWD00000PUS était en passe de chuter pour la troisième semaine consécutive. Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 ont chuté de 0,56 % et les contrats à terme sur le S&P 500 ESc1 ont reculé de 0,39 %, tandis que l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a chuté de 0,5 % vendredi , mais a tout de même progressé légèrement au cours de la semaine. Après une semaine chargée en réunions de politique monétaire , le principal enseignement pour les investisseurs a été la perspective d'un resserrement plus agressif de la politique. "Les banques centrales ont clairement appris qu'il est très dangereux de dire qu'un choc énergétique est purement transitoire", a déclaré Sandra Horsfield, économiste chez Investec, tout en soulignant le risque d'effets directs et indirects. "C'est pourquoi nous avons une réaction plus hawkish." Les traders ne s'attendent plus à une réduction des taux de la Réserve fédérale cette année 0#USDIRPR , tandis que les chances d'une hausse des taux de la Banque d'Angleterre 0#GBPIRPR et de la Banque centrale européenne lors de leurs prochaines réunions respectives se sont accrues. Des sources ont déclaré que la BCE pourrait commencer à discuter de hausses de taux en avril et éventuellement resserrer sa politique en juin 0#EURIRPR . "Pour l'instant, cependant, envoyer un message plus hawkish semble être une chose très sensée. Mais encore une fois, il s'agit d'un message hawkish, mais il ne s'agit pas d'une action immédiate", a déclaré Mme Horsfield. Les rendements des obligations d'État de la zone euro ont augmenté pour la troisième journée consécutive vendredi, après une déroute la veille, tandis que le rendement des gilts britanniques à 10 ans GB10YT=RR a grimpé en flèche pour atteindre son plus haut niveau depuis 2008. Il a augmenté de 7,6 points de base à 4,93%. Le rendement allemand à deux ans DE2YT=RR , qui est en hausse d'environ 59 points de base pour le mois, était en hausse de 3,2 points de base à 2,61%. ÉTOUFFEMENT DE L'ÉNERGIE Les prix du pétrole ont également été agités vendredi, les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 étant en baisse de 1,32% à 107,22 dollars le baril. Les principales nations européennes et le Japon ont proposé de se joindre aux efforts pour sécuriser le passage des navires dans le détroit d'Ormuz et les États-Unis ont présenté des mesures visant à augmenter l'offre de pétrole. Les prix du gaz naturel ont également grimpé en flèche , jusqu'à 35 % en Europe jeudi, à la suite des frappes iraniennes et israéliennes qui ont touché certaines des infrastructures gazières les plus importantes du Moyen-Orient. Cela a incité le président américain Donald Trump à dire à Israël de ne pas répéter ses attaques contre les infrastructures de gaz naturel iraniennes. "Même si les États-Unis quittent (le conflit), Israël pourrait ne pas partir, et il pourrait y avoir encore des frappes et l'Iran ripostera, peut-être à un volume plus faible", a déclaré Alicia Garcia-Herrero, économiste en chef pour l'Asie-Pacifique chez Natixis. "Mais cela signifie que le Golfe sera toujours sous pression... les prix du pétrole ne reviendront pas à 60 dollars, ils resteront peut-être à 90 dollars, au moins jusqu'à la fin de l'année. Le choc est donc déjà inévitable." LE DOLLAR S'ÉLOIGNE DE SON SOMMET Le dollar, qui devait perdre 1,15% =USD sur la semaine, a finalement légèrement progressé , la Fed étant désormais considérée comme la seule grande banque centrale qui ne devrait pas relever ses taux d'intérêt cette année. L'euro EUR= a conservé la plupart des gains de 1,2 % réalisés jeudi pour atteindre 1,1575 $, tandis que la livre sterling GBP= a reculé de 0,22 % à 1,34 $, après une hausse de 1,3 % la veille. Le yen JPY= , qui a frôlé les 160 pour un dollar lors de la séance précédente, s'est établi à 158,57. La monnaie japonaise a également été aidée par des commentaires fermes du gouverneur de la Banque du Japon Kazuo Ueda, jeudi, après que la banque centrale a maintenu ses taux, tout en conservant son orientation vers une politique monétaire plus restrictive. Dans les métaux précieux, l'or au comptant XAU= était en hausse de près de 0,8 % à environ 4 684 $ l'once. GOL/