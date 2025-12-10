 Aller au contenu principal
Les actions progressent, le dollar recule, les investisseurs se préparent à la Fed
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 18:45

Les principaux
indices boursiers ont légèrement augmenté tandis que le dollar a
baissé mercredi, à l'approche de l'heure critique pour le
conseil d'administration de la Réserve fédérale  divisée.
    Les investisseurs étaient également impatients de voir les
résultats d'Oracle   ORCL.O  après la clôture de Wall
Street. Ces résultats, ainsi que d'autres, pourraient mettre à
l'épreuve les valorisations élevées de l'intelligence
artificielle.
    On s'attend généralement à ce que la Fed réduise ses taux
d'intérêt lorsqu'elle rendra sa décision à 14 heures ET (1900
GMT), mais les investisseurs sont inquiets quant aux
perspectives de taux pour l'année prochaine.
    Tout dépendra du nombre de prévisions des membres de la Fed
qui prévoient une, deux ou aucune réduction supplémentaire
l'année prochaine. Les analystes soupçonnent également qu'au
moins deux des 12 votants pourraient s'opposer à un
assouplissement, ce qui mettrait le président Jerome Powell dans
une position difficile.
    Les décideurs politiques ont mis en balance les signes de
refroidissement du marché du travail et les inquiétudes
concernant les risques d'inflation. Récemment, les investisseurs
ont revu à la baisse leurs prévisions de réduction des taux en
2026.
    Le manque de données dû à la fermeture du gouvernement
complique encore les choses, ce qui va retarder le très
important rapport sur les salaires de novembre  au 16
décembre, alors que les chiffres de l'inflation sont attendus
deux jours plus tard.
    "La Fed est à moitié aveugle lors de cette réunion parce
qu'elle ne dispose pas encore d'une vue d'ensemble de
l'économie", a déclaré Eugene Epstein, responsable du négoce et
des produits structurés chez Moneycorp dans le New Jersey.
    Selon l'outil FedWatch de CME, les marchés évaluent à
environ 90 % la probabilité d'une réduction de 25 points de
base, et de nombreux acteurs du marché anticipent une "réduction
hawkish", dans laquelle la Fed pourrait indiquer qu'elle a
l'intention de ralentir ou d'interrompre la trajectoire de
réduction des taux d'intérêt.
    À Wall Street, les actions d'Oracle ont baissé de 0,8 %,
tandis que le S&P 500 a légèrement augmenté.
    Le Dow Jones Industrial Average  .DJI  a gagné 215,76
points, soit 0,45%, à 47 776,05, le S&P 500  .SPX  a gagné 2,69
points, soit 0,04%, à 6 843,20 et le Nasdaq Composite  .IXIC  a
perdu 66,29 points, soit 0,28%, à 23 510,20.
    D'un point de vue saisonnier, le mois de décembre est l'un
des mois les moins performants pour le S&P 500, à l'exception
des deux dernières semaines, lorsque les actions ont tendance à
augmenter jusqu'à la fin de l'année, ce que l'on appelle le
rallye du Père Noël, les investisseurs clôturant leurs comptes
de l'année. 
    L'indice MSCI des actions mondiales  .MIWD00000PUS  a
augmenté de 1,18 points, soit 0,12 %, pour atteindre 1 007,62. 
    L'indice paneuropéen STOXX 600  .STOXX  a progressé de
0,07%.
    Le prix de l'or  XAU=  a légèrement baissé, tandis que
l'argent au comptant   XAG=  a augmenté de 0,6% à 61
dollars l'once après avoir atteint un record historique de 61,61
dollars plus tôt dans la séance.
    Le prix de l'argent a plus que doublé cette année en raison
de la diminution des stocks et d'une tendance haussière qui a
attiré la demande des fonds dynamiques.
    La demande augmente également dans des secteurs tels que
l'énergie solaire, les véhicules électriques et leur
infrastructure, les centres de données et l'intelligence
artificielle, a déclaré l'association industrielle Silver
Institute dans un rapport de recherche. 
    Les rendements du Trésor américain  ont baissé avant
l'annonce de la Fed. Le rendement des obligations américaines de
référence à 10 ans  US10YT=RR  a baissé de 2,5 points de base à
4,161%, contre 4,186% mardi en fin de journée.
    Les rendements dans le monde entier ont augmenté ces
dernières semaines, car de nombreuses banques centrales ont
signalé qu'elles étaient soit à la fin de leur propre cycle
d'assouplissement, soit proches de cette fin, tandis que la
Banque du Japon est largement attendue pour augmenter les taux
lors de sa réunion de politique générale la semaine prochaine.
    Le dollar a effacé  deux jours de gains, les
investisseurs ayant réduit leurs positions dans l'attente d'une
baisse des taux de la Fed. L'indice du dollar  =USD , qui mesure
le billet vert contre un panier de devises comprenant le yen et
l'euro, a baissé de 0,25% à 98,97, avec l'euro  EUR=  en hausse
de 0,23% à 1,1652 $. Face au yen japonais  JPY= , le dollar
s'est affaibli de 0,37% à 156,28.

Valeurs associées

Argent
60,72 USD Six - Forex 1 +0,07%
BROADCOM
406,7850 USD NASDAQ +0,12%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
47 704,84 Pts Index Ex +0,30%
EUR/USD SPOT
1,1670 USD Six - Forex 1 +0,36%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NASDAQ Composite
23 532,70 Pts Index Ex -0,19%
Nikkei 225
50 602,80 Pts Six - Forex 1 -0,10%
ORACLE
219,585 USD NYSE -0,93%
Or
4 199,36 USD Six - Forex 1 -0,22%
Pétrole Brent
62,19 USD Ice Europ +0,11%
Pétrole WTI
58,45 USD Ice Europ 0,00%
S&P 500 INDEX
6 839,43 Pts CBOE -0,02%
STOXX Europe 600
578,17 Pts DJ STOXX +0,07%
USA BENCHMARK 10A
4,200 Rates +0,33%
USD/JPY SPOT
156,1535 Six - Forex 1 -0,43%
