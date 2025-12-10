Les actions progressent, le dollar recule, les investisseurs se préparent à la Fed

Les principaux indices boursiers ont légèrement augmenté tandis que le dollar a baissé mercredi, à l'approche de l'heure critique pour le conseil d'administration de la Réserve fédérale divisée. Les investisseurs étaient également impatients de voir les résultats d'Oracle ORCL.O après la clôture de Wall Street. Ces résultats, ainsi que d'autres, pourraient mettre à l'épreuve les valorisations élevées de l'intelligence artificielle. On s'attend généralement à ce que la Fed réduise ses taux d'intérêt lorsqu'elle rendra sa décision à 14 heures ET (1900 GMT), mais les investisseurs sont inquiets quant aux perspectives de taux pour l'année prochaine. Tout dépendra du nombre de prévisions des membres de la Fed qui prévoient une, deux ou aucune réduction supplémentaire l'année prochaine. Les analystes soupçonnent également qu'au moins deux des 12 votants pourraient s'opposer à un assouplissement, ce qui mettrait le président Jerome Powell dans une position difficile. Les décideurs politiques ont mis en balance les signes de refroidissement du marché du travail et les inquiétudes concernant les risques d'inflation. Récemment, les investisseurs ont revu à la baisse leurs prévisions de réduction des taux en 2026. Le manque de données dû à la fermeture du gouvernement complique encore les choses, ce qui va retarder le très important rapport sur les salaires de novembre au 16 décembre, alors que les chiffres de l'inflation sont attendus deux jours plus tard. "La Fed est à moitié aveugle lors de cette réunion parce qu'elle ne dispose pas encore d'une vue d'ensemble de l'économie", a déclaré Eugene Epstein, responsable du négoce et des produits structurés chez Moneycorp dans le New Jersey. Selon l'outil FedWatch de CME, les marchés évaluent à environ 90 % la probabilité d'une réduction de 25 points de base, et de nombreux acteurs du marché anticipent une "réduction hawkish", dans laquelle la Fed pourrait indiquer qu'elle a l'intention de ralentir ou d'interrompre la trajectoire de réduction des taux d'intérêt. À Wall Street, les actions d'Oracle ont baissé de 0,8 %, tandis que le S&P 500 a légèrement augmenté. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 215,76 points, soit 0,45%, à 47 776,05, le S&P 500 .SPX a gagné 2,69 points, soit 0,04%, à 6 843,20 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 66,29 points, soit 0,28%, à 23 510,20. D'un point de vue saisonnier, le mois de décembre est l'un des mois les moins performants pour le S&P 500, à l'exception des deux dernières semaines, lorsque les actions ont tendance à augmenter jusqu'à la fin de l'année, ce que l'on appelle le rallye du Père Noël, les investisseurs clôturant leurs comptes de l'année. L'indice MSCI des actions mondiales .MIWD00000PUS a augmenté de 1,18 points, soit 0,12 %, pour atteindre 1 007,62. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,07%. Le prix de l'or XAU= a légèrement baissé, tandis que l'argent au comptant XAG= a augmenté de 0,6% à 61 dollars l'once après avoir atteint un record historique de 61,61 dollars plus tôt dans la séance. Le prix de l'argent a plus que doublé cette année en raison de la diminution des stocks et d'une tendance haussière qui a attiré la demande des fonds dynamiques. La demande augmente également dans des secteurs tels que l'énergie solaire, les véhicules électriques et leur infrastructure, les centres de données et l'intelligence artificielle, a déclaré l'association industrielle Silver Institute dans un rapport de recherche. Les rendements du Trésor américain ont baissé avant l'annonce de la Fed. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a baissé de 2,5 points de base à 4,161%, contre 4,186% mardi en fin de journée. Les rendements dans le monde entier ont augmenté ces dernières semaines, car de nombreuses banques centrales ont signalé qu'elles étaient soit à la fin de leur propre cycle d'assouplissement, soit proches de cette fin, tandis que la Banque du Japon est largement attendue pour augmenter les taux lors de sa réunion de politique générale la semaine prochaine. Le dollar a effacé deux jours de gains, les investisseurs ayant réduit leurs positions dans l'attente d'une baisse des taux de la Fed. L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert contre un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a baissé de 0,25% à 98,97, avec l'euro EUR= en hausse de 0,23% à 1,1652 $. Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est affaibli de 0,37% à 156,28.