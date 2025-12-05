 Aller au contenu principal
Les actions progressent, le dollar recule, les investisseurs anticipant une réduction de la Fed après des données américaines modérées
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 17:24

Les actions mondiales ont
étendu leurs gains vendredi, après que les données économiques
américaines clés aient renforcé les attentes des investisseurs
quant à une réduction des taux de la Réserve fédérale la semaine
prochaine, une probabilité qui a pesé sur le dollar et stimulé
l'or.
    Les actions de Wall Street ont ajouté à leurs gains dans les
premiers échanges et étaient prêtes à augmenter pour la deuxième
semaine consécutive, avec les services de communication, la
technologie et les actions de l'énergie aux commandes.
    Le Dow Jones Industrial Average  .DJI  a augmenté de 0,46%,
le S&P 500  .SPX  a augmenté de 0,50%, et le Nasdaq Composite
 .IXIC  a augmenté de 0,62%.
    Les marchés boursiers européens ont été propulsés à la
hausse par des gains dans les actions minières après que le prix
du cuivre ait atteint des sommets. Le STOXX 600  .STOXX , qui a
gagné 0,74% cette semaine, était en hausse de 0,32% sur la
journée.
    L'indice MSCI des actions mondiales  .MIWD00000PUS  a
augmenté de 0,39%, sur la voie d'une deuxième session
consécutive de gains.
    
    LA RÉDUCTION DES TAUX D'INTÉRÊT DE LA FED EST PRISE EN
COMPTE
    En septembre, l'indice des prix des dépenses de consommation
personnelle (PCE) - qui est l'indicateur d'inflation préféré de
la Fed - a augmenté  de 0,3 %, conformément aux attentes
des analystes. Les dépenses de consommation aux États-Unis ont
légèrement augmenté en septembre, mais ont diminué par rapport
au mois précédent, ce qui suggère une perte d'élan dans
l'économie, selon les données du département du commerce
américain.
    Le rapport a été retardé par la fermeture record du
gouvernement pendant 43 jours. 
    On s'attend généralement à ce que la Fed réduise ses taux
d'intérêt de 25 points de base à la fin de sa réunion de
politique générale la semaine prochaine. Selon l'outil FedWatch
du CME, les investisseurs évaluent à près de 90 % la probabilité
d'une réduction des taux.
    "La Fed s'est montrée tellement conciliante avec les marchés
- d'autant plus qu'elle télégraphie très bien ses baisses de
taux à l'avance - que ces marchés boursiers semblent en très
bonne forme pour la fin de l'année", a déclaré Andrew Wells,
directeur des investissements chez SanJac Alpha, à Houston.
    "La Fed va réduire ses taux. Je pense qu'il n'y a que très
peu de doutes à ce sujet et que c'est intégré dans les prix", a
déclaré M. Wells.
    Sur les marchés des devises, l'euro  EUR=  était en hausse
de 0,1% contre le dollar à 1,1654 $. Le dollar est resté stable
à 155,14 contre le yen japonais  JPY= .
    Le dollar était en baisse contre les principales devises
après avoir mis fin à une série de 9 jours de pertes lors de la
session précédente. Le billet vert a été affaibli par les
attentes de réduction des taux de la Fed.
    L'indice du dollar  =USD , qui mesure le billet vert par
rapport à un panier de devises dont le yen et l'euro, a baissé
de 0,17% à 98,91.
    
    LES OBLIGATIONS AU CENTRE DE L'ATTENTION
Les obligations d'État japonaises ont été à l'origine d'un
effondrement de la dette mondiale cette semaine. Les rendements
des obligations japonaises à 10 ans ont atteint leur plus haut
niveau depuis la mi-2007 , tandis que les rendements à 30
ans ont atteint des records, après que la Banque du Japon ait
donné son signal le plus fort à ce jour que les taux étaient
susceptibles d'augmenter ce mois-ci.
    "S'ils le font, cela porterait le taux directeur à 0,75 %,
le plus élevé depuis 1995", a déclaré Jim Reid, stratège à la
Deutsche Bank. 
    "Le yen s'est renforcé de 0,18 % ce matin par rapport au
dollar américain, tandis que le Nikkei est en baisse de 1,29 %",
a-t-il ajouté.
    Alors que l'on s'attend à ce que la Banque du Japon relève
ses taux d'intérêt au moment où la Fed recommence à les réduire,
les investisseurs achètent le yen japonais contre le dollar, car
les taux d'intérêt des deux pays se sont rapprochés. 
    Les traders empruntent souvent le yen pour le vendre et
acheter des actifs à haut rendement en dollars, comme des
actions technologiques ou des crypto-monnaies - une pratique
connue sous le nom de "carry trade". Un yen plus fort met en
péril des milliards de dollars investis dans ce commerce.
    Le rendement des obligations américaines de référence à 10
ans  US10YT=RR  a augmenté de 0,4 point de base pour atteindre
4,112 %. Le rendement des obligations à deux ans  US2YT=RR , qui
évolue généralement en fonction des prévisions de taux de la
Fed, a augmenté de 0,9 point de base pour atteindre 3,54%.
    
    LE CUIVRE S'ENVOLE
    Dans le secteur des matières premières, les contrats à terme
sur le cuivre  CMCU3  ont atteint un record historique de 11 705
dollars la tonne métrique, après que Citi ait revu à la hausse
ses prévisions de prix sur la base des inquiétudes concernant
l'offre et des attentes d'une réduction des taux d'intérêt de la
Fed.
    Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent  LCOc1  ont
augmenté de 1% à 63,93 dollars le baril, tandis que l'or  XAU= 
était en hausse de 0,85% à 4 244,63 dollars l'once. L'argent
 XAG=  a augmenté de 3,27% à 58,96 dollars l'once.

