Les actions progressent, le dollar recule, les investisseurs anticipant une réduction de la Fed après des données américaines modérées

Les actions mondiales ont étendu leurs gains vendredi, après que les données économiques américaines clés aient renforcé les attentes des investisseurs quant à une réduction des taux de la Réserve fédérale la semaine prochaine, une probabilité qui a pesé sur le dollar et stimulé l'or. Les actions de Wall Street ont ajouté à leurs gains dans les premiers échanges et étaient prêtes à augmenter pour la deuxième semaine consécutive, avec les services de communication, la technologie et les actions de l'énergie aux commandes. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 0,46%, le S&P 500 .SPX a augmenté de 0,50%, et le Nasdaq Composite .IXIC a augmenté de 0,62%. Les marchés boursiers européens ont été propulsés à la hausse par des gains dans les actions minières après que le prix du cuivre ait atteint des sommets. Le STOXX 600 .STOXX , qui a gagné 0,74% cette semaine, était en hausse de 0,32% sur la journée. L'indice MSCI des actions mondiales .MIWD00000PUS a augmenté de 0,39%, sur la voie d'une deuxième session consécutive de gains. LA RÉDUCTION DES TAUX D'INTÉRÊT DE LA FED EST PRISE EN COMPTE En septembre, l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) - qui est l'indicateur d'inflation préféré de la Fed - a augmenté de 0,3 %, conformément aux attentes des analystes. Les dépenses de consommation aux États-Unis ont légèrement augmenté en septembre, mais ont diminué par rapport au mois précédent, ce qui suggère une perte d'élan dans l'économie, selon les données du département du commerce américain. Le rapport a été retardé par la fermeture record du gouvernement pendant 43 jours. On s'attend généralement à ce que la Fed réduise ses taux d'intérêt de 25 points de base à la fin de sa réunion de politique générale la semaine prochaine. Selon l'outil FedWatch du CME, les investisseurs évaluent à près de 90 % la probabilité d'une réduction des taux. "La Fed s'est montrée tellement conciliante avec les marchés - d'autant plus qu'elle télégraphie très bien ses baisses de taux à l'avance - que ces marchés boursiers semblent en très bonne forme pour la fin de l'année", a déclaré Andrew Wells, directeur des investissements chez SanJac Alpha, à Houston. "La Fed va réduire ses taux. Je pense qu'il n'y a que très peu de doutes à ce sujet et que c'est intégré dans les prix", a déclaré M. Wells. Sur les marchés des devises, l'euro EUR= était en hausse de 0,1% contre le dollar à 1,1654 $. Le dollar est resté stable à 155,14 contre le yen japonais JPY= . Le dollar était en baisse contre les principales devises après avoir mis fin à une série de 9 jours de pertes lors de la session précédente. Le billet vert a été affaibli par les attentes de réduction des taux de la Fed. L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises dont le yen et l'euro, a baissé de 0,17% à 98,91. LES OBLIGATIONS AU CENTRE DE L'ATTENTION Les obligations d'État japonaises ont été à l'origine d'un effondrement de la dette mondiale cette semaine. Les rendements des obligations japonaises à 10 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis la mi-2007 , tandis que les rendements à 30 ans ont atteint des records, après que la Banque du Japon ait donné son signal le plus fort à ce jour que les taux étaient susceptibles d'augmenter ce mois-ci. "S'ils le font, cela porterait le taux directeur à 0,75 %, le plus élevé depuis 1995", a déclaré Jim Reid, stratège à la Deutsche Bank. "Le yen s'est renforcé de 0,18 % ce matin par rapport au dollar américain, tandis que le Nikkei est en baisse de 1,29 %", a-t-il ajouté. Alors que l'on s'attend à ce que la Banque du Japon relève ses taux d'intérêt au moment où la Fed recommence à les réduire, les investisseurs achètent le yen japonais contre le dollar, car les taux d'intérêt des deux pays se sont rapprochés. Les traders empruntent souvent le yen pour le vendre et acheter des actifs à haut rendement en dollars, comme des actions technologiques ou des crypto-monnaies - une pratique connue sous le nom de "carry trade". Un yen plus fort met en péril des milliards de dollars investis dans ce commerce. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a augmenté de 0,4 point de base pour atteindre 4,112 %. Le rendement des obligations à deux ans US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux de la Fed, a augmenté de 0,9 point de base pour atteindre 3,54%. LE CUIVRE S'ENVOLE Dans le secteur des matières premières, les contrats à terme sur le cuivre CMCU3 ont atteint un record historique de 11 705 dollars la tonne métrique, après que Citi ait revu à la hausse ses prévisions de prix sur la base des inquiétudes concernant l'offre et des attentes d'une réduction des taux d'intérêt de la Fed. Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent LCOc1 ont augmenté de 1% à 63,93 dollars le baril, tandis que l'or XAU= était en hausse de 0,85% à 4 244,63 dollars l'once. L'argent XAG= a augmenté de 3,27% à 58,96 dollars l'once.