Les actions progressent grâce aux résultats de Nvidia et à la suspension de la grève chez Samsung

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les résultats de Nvidia dépassent les attentes et stimulent les fournisseurs asiatiques

* Des pétroliers transportant 6 millions de barils de brut traversent le détroit d'Ormuz

* Le titre Samsung s'envole alors que le syndicat suspend sa menace de grève à la dernière minute

* Le dollar australien s'effondre après une baisse inattendue de l'emploi

(Ajout d'un commentaire au paragraphe 6, mise à jour des cours) par Gregor Stuart Hunter

Les marchés boursiers asiatiques ont bondi jeudi alors que certains navires ont repris leur passage dans le détroit d'Ormuz, tandis que les résultats supérieurs aux prévisions de Nvidia et la suspension de la grève des employés de Samsung Electronics ont fait grimper les actions des fabricants de puces.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a grimpé de 2,7%, mettant fin à une série de quatre jours de pertes. Le KOSPI sud-coréen .KS11 a bondi de plus de 8% et les actions taïwanaises .TWII ont progressé de près de 4%. Les actions chinoises ont résisté à la tendance, les valeurs vedettes

.CSI300 perdant 0,5%.

En début de séance en Europe, les contrats à terme paneuropéens STXEc1 étaient en baisse de 0,2%, les contrats à terme sur le DAX allemand FDXc1 reculaient de 0,1% et les contrats à terme sur le FTSE FFIc1 glissaient de 0,4%.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont grimpé de 0,9% à 106 dollars le baril sur les marchés asiatiques, effaçant leurs pertes après le passage de trois superpétroliers dans le détroit mercredi et la consolidation par l'Iran de son contrôle sur cette voie navigable. Les inquiétudes concernant l'approvisionnement ont toutefois persisté, suite à une baisse des stocks américains.

À Wall Street mercredi, le S&P 500 .SPX a progressé de 1,1%, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a rebondi de 1,5% après trois jours de baisse, le président Donald Trump ayant déclaré que les États-Unis étaient prêts à lancer de nouvelles attaques contre l'Iran si Téhéran n'acceptait pas un accord de paix, tout en suggérant que Washington pourrait attendre quelques jours pour “obtenir les bonnes réponses”.

Les contrats à terme e-mini sur le S&P 500 EScv1 ont reculé de 0,1% sur les marchés asiatiques et les contrats à terme e-mini sur le Nasdaq NQcv1 ont enregistré une baisse similaire.

“Les contrats à terme sur le Nasdaq et le S&P 500 sont stables ce matin après les résultats de Nvidia, mais cela intervient après que les marchés ont bondi hier, l'anticipation de bonnes nouvelles concernant l'Iran ayant fait baisser les prix du pétrole et les rendements,” a déclaré Jim Reid, responsable de la recherche macroéconomique mondiale chez Deutsche Bank à Londres. “Cet optimisme s'est répercuté sur les marchés asiatiques.”

Les actions des fabricants de puces asiatiques ont progressé après les prévisions de chiffre d'affaires supérieures aux attentes de Nvidia NVDA.O annoncées mercredi, le directeur général Jensen Huang cherchant à rassurer les investisseurs sur la capacité de la société la plus valorisée au monde à soutenir une croissance spectaculaire de la demande pour ses puces d'IA phares.

“Le paysage des puces reste le domaine de Nvidia, tous les autres acteurs ne faisant que suivre le mouvement, alors que de plus en plus d’États et d’entreprises font la queue pour obtenir les puces de Nvidia,” a déclaré Dan Ives, responsable mondial de la recherche technologique chez Wedbush Securities à New York.

Cependant, l'action Nvidia a reculé de 1,3% en séance prolongée.

“La réaction du marché a été relativement modérée au regard de ses propres standards élevés,” a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG à Sydney. “L'absence de ventes en Chine dans les perspectives et des prévisions qui n'ont que modestement dépassé les attentes ont laissé certains investisseurs sur leur faim.”

Les actions de Samsung Electronics 005930.KS ont bondi de plus de 8% après que le syndicat du géant de l'électronique a annoncé qu'il suspendrait l'action collective après avoir conclu un accord salarial provisoire avec l'entreprise, évitant ainsi une grève de près de 48 000 travailleurs qui menaçait l'économie sud-coréenne et l'approvisionnement mondial en puces.

Toutefois, la reprise a été freinée après qu’un groupe d’actionnaires a déclaré que l’accord salarial provisoire conclu par la direction avec son syndicat était illégal, ajoutant qu’il demanderait une injonction s’il était approuvé par les membres du syndicat, a rapporté jeudi l’agence de presse Yonhap.

L'indice boursier japonais Nikkei 225 .N225 a bondi de 3,2% après que l'indice PMI manufacturier flash de S&P Global a montré une expansion en mai . Par ailleurs, les exportations japonaises ont augmenté de 14,8% en glissement annuel en avril, selon les données du ministère des Finances.

“Dans l'ensemble, la demande extérieure s'est avérée exceptionnellement forte malgré le conflit entre les États-Unis et l'Iran,” ont écrit les analystes de DBS dans un rapport de recherche. “Cela pourrait donner à la Banque du Japon la confiance nécessaire pour relever ses taux en juin, ce qui devrait faire remonter le yen s'il n'y a pas de contretemps budgétaires.”

Face au yen JPY= , le dollar s'est raffermi de 0,1% à 159,015 yens.

Les actions australiennes .AXJO ont progressé de 1,5%, restant à la traîne de la reprise régionale après la publication d'indicateurs économiques mitigés.

Le dollar australien AUD= a chuté de 0,4% à 0,7112 $ après que l'emploi en Australie a chuté de manière inattendue en avril, tandis que le taux de chômage a bondi à son plus haut niveau depuis fin 2021, un signe possible que le marché du travail pourrait se détendre suffisamment pour éviter une hausse des taux à court terme de la part de la Banque centrale australienne.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a augmenté de 1,8 point de base à 4,586%, reprenant sa hausse après avoir mis fin mercredi à une série de trois jours de baisse. Le compte-rendu de la réunion de la Réserve fédérale des 28 et 29 avril a montré que les inquiétudes des décideurs politiques concernant l'inflation s'étaient intensifiées le mois dernier, un nombre croissant d'entre eux étant ouverts à la possibilité qu'ils doivent relever les taux d'intérêt.

L'or XAU= a reculé de 0,2% à 4.533,50 dollars, tandis que le bitcoin BTC= a légèrement progressé de 0,2% à 77.832,41 dollars et que l'ether ETH= a augmenté dans les mêmes proportions à 2.139,64 dollars.