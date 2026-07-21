Les actions progressent grâce aux fabricants de puces ; le pétrole atteint son plus haut niveau depuis cinq semaines

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* Les actions de Wall Street en hausse; le Nasdaq progresse de plus de 1 %

* Les États-Unis imposent de nouveaux droits de douane de 50 % sur 20 milliards de dollars de produits canadiens

* Les rendements des bons du Trésor américain progressent dans un contexte de guerre et d'inquiétudes liées au pétrole

(Mise à jour en début d'après-midi) par Caroline Valetkevitch et Ankur Banerjee

Les principaux indices boursiers ont progressé mardi, le Nasdaq et les valeurs des fabricants de puces électroniques s'envolant, tandis que les cours du pétrole atteignaient leur plus haut niveau depuis cinq semaines sur fond de tensions croissantes dans le conflit avec l'Iran. Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans de référence ont atteint , leur plus haut niveau depuis deux mois, les opérateurs se demandant si la nouvelle flambée des cours du pétrole se répercuterait sur les prix à la consommation et augmenterait encore les probabilités de nouvelles hausses des taux d'intérêt par la Réserve fédérale.

Deux pétroliers transportant du brut saoudien à destination de l'Asie ont fait demi-tour en mer Rouge après avoir reçu des menaces des Houthis du Yémen, alignés sur l'Iran. Le brut américain CLc1 a progressé de 2,32 % à 85,16 dollars le baril et le Brent LCOc1 a atteint 91,08 dollars le baril, en hausse de 2,08 % sur la journée. “Les investisseurs ne pensent pas nécessairement que la guerre va prendre fin de sitôt”, a déclaré Bruce Zaro, directeur général de Granite Wealth Management à Plymouth, dans le Massachusetts, tout en ajoutant que l'impact du conflit sur les cours du pétrole pouvait être considéré comme exagéré. Les investisseurs attendaient également cette semaine l’ des résultats des entreprises, avec la publication des résultats d’Intel INTC.O , d’Alphabet GOOGL.O et d’autres sociétés. Les observateurs du marché se demandent si le secteur de l’IA dispose encore d’une marge de progression, compte tenu des prévisions de bénéfices extrêmement élevées pour le deuxième trimestre. “Les résultats sont vraiment la clé de la performance du marché à court terme”, a déclaré Zaro. Un indice des semi-conducteurs .SOX a progressé de plus de 5 %. Vendredi, cet indice a clôturé à plus de 20 % en dessous de son plus haut historique atteint fin juin. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 395,97 points, soit 0,76 %, pour atteindre 52.235,23, le S&P 500 .SPX a gagné 63,60 points, soit 0,85 %, à 7.506,88 et le Nasdaq Composite

.IXIC a progressé de 342,90 points, soit 1,34 %, à 25.850,97. Les actions européennes ont progressé, les titres technologiques et miniers étant en hausse. L'indice paneuropéen STOXX 600

.STOXX a gagné 0,56 %. L'indice MSCI, qui mesure l'évolution des actions à l'échelle mondiale .MIWD00000PUS , a progressé de 11,29 points, soit 1,02 %, pour atteindre 1.116,79. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans

US10YT=RR a progressé de 3,62 points de base à 4,634 % et a atteint 4,640 %, son plus haut niveau depuis le 20 mai. Selon les marchés monétaires, les opérateurs anticipent au moins une hausse des taux de la Fed cette année.

Le commerce a également été au centre de l’attention. Le dollar canadien CAD= s’est affaibli de 0,15 % face au billet vert, à 1,409 dollar canadien pour un dollar américain, après que les États-Unis ont imposé un nouveau droit de douane de 50 % sur un large éventail de produits canadiens en réponse au “traitement discriminatoire” appliqué par Ottawa aux voitures, à l’alcool et aux produits laitiers de fabrication américaine. Les négociateurs commerciaux américains et mexicains se réuniront pour un troisième cycle de pourparlers bilatéraux afin de tenter de faire avancer la révision de l’accord commercial nord-américain. L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro,

a progressé de 0,17 % à 101,12, tandis que l’euro EUR= reculait de 0,05 % à 1,1408 $.