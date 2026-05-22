Les actions progressent et le dollar avoisine son plus haut niveau depuis six semaines dans un contexte d'incertitude autour des négociations avec l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les investisseurs suivent de près les négociations entre les États-Unis et l'Iran, mais des questions clés subsistent

* Le dollar se maintient à un niveau élevé grâce aux anticipations de hausse des taux et à la demande de valeurs refuges

* Le yen s'établit à 159 pour un dollar, ce qui maintient la nervosité des investisseurs quant à une intervention

(Reformulation du chapeau, ajout de commentaires et de contexte) par Ankur Banerjee et Stefano Rebaudo

Les marchés boursiers mondiaux ont progressé, le dollar américain a oscillé autour de ses plus hauts niveaux depuis plus de six semaines et les cours du pétrole ont légèrement augmenté, alors qu'une grande incertitude entourait les pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré qu'il y avait eu « quelques signes encourageants » dans les négociations visant à mettre fin à la guerre entre les États-Unis et Israël contre l'Iran, qui dure depuis près de trois mois, mais que des divergences subsistaient concernant les stocks d'uranium de Téhéran et le contrôle du détroit.

La crainte des investisseurs reste la fermeture imminente du détroit d'Ormuz, artère vitale pour l'approvisionnement énergétique mondial qui a fait flamber les prix du pétrole et bouleversé les perspectives mondiales en matière de taux d'intérêt en raison des craintes inflationnistes.

L'indice mondial des actions de MSCI .MIWD00000PUS a progressé de 0,22 %. L'indice européen STOXX 600 .STOXX a gagné 0,43 %. Les contrats à terme sur le Nasdaq ont grimpé de 0,31 % et ceux sur le S&P 500 de 0,26 %. L'indice S&P 500 .SPX a légèrement progressé de 0,17 % jeudi, à 7.445,72 points, après avoir atteint 7.517,12 points la semaine dernière, un nouveau record historique. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a progressé de 0,74 %. L'indice japonais Nikkei .N225 a gagné 2,8 %, frôlant un nouveau record, tiré par les actions liées à l'intelligence artificielle . “Les cours du pétrole ont également repris leur ascension, les investisseurs évaluant le risque que les négociations s'éternisent ou échouent”, a déclaré Matt Britzman, analyste actions senior chez Hargreaves Lansdown.

“À vrai dire, personne ne sait vraiment où mènent ces négociations, mais pour l’instant, les marchés réagissent comme ils le font souvent lorsqu’une issue géopolitique potentielle se profile: ils évoluent prudemment, comme si une bonne nouvelle était imminente.”

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 2 % à 104,96 dollars le baril, mais s'apprêtaient à enregistrer une baisse de 6 % sur la semaine. Les contrats à terme sur le West Texas Intermediate américain CLc1 ont gagné 1,35 % à 97,64 dollars. O/R

Les perturbations énergétiques prolongées, alors que la guerre s'éternise, menacent de se répercuter sur les prix à travers le monde, incitant les traders à anticiper des hausses de taux dans les marchés développés et émergents. Les marchés anticipent désormais une probabilité de plus de 50 % d'une hausse des taux de la Réserve fédérale américaine d'ici la fin de l'année, contre des prévisions de deux baisses de taux avant le début de la guerre.

Cela a fait grimper les rendements des bons du Trésor et a stimulé le dollar, qui a également bénéficié de la demande de valeur refuge. L'euro EUR= s'établissait à 1,1614 $, proche du plus bas niveau en six semaines atteint jeudi, et devrait enregistrer une baisse de 1 % ce mois-ci. FRX/

Face à un panier de devises, le dollar =USD s'établissait à 99,247. Le yen japonais JPY= s'établissait à 159,11 pour un dollar, dangereusement proche du seuil crucial de 160 que les traders craignent de voir inciter les autorités japonaises à intervenir à nouveau sur le marché. “Les prix de l'énergie doivent s'inverser rapidement, sinon la combinaison des dépenses budgétaires et d'un boom des investissements en capital fixe est la recette d'une forte inflation, en particulier aux États-Unis”, a déclaré George Saravelos, responsable mondial de la recherche sur le marché des changes à la Deutsche Bank, après avoir évoqué une augmentation mondiale des dépenses budgétaires et des investissements dans l'IA. Le nouveau président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, “devra choisir entre accroître la volatilité des taux à court terme et soutenir le dollar, ou celle des taux à long terme et affaiblir le dollar, mais il ne pourra pas éviter les deux”, a déclaré M. Saravelos. Les hausses de taux de la Fed devraient, en théorie, faire grimper les rendements à court terme, tandis qu’une inaction de la banque centrale pourrait faire grimper les coûts d’emprunt à long terme, les marchés anticipant davantage d’inflation à long terme. Les rendements des bons du Trésor américain à deux ans

US2YT=RR ont augmenté d’un point de base cette semaine pour atteindre 4,09 %, tandis que les rendements des obligations à deux ans sur d’autres grands marchés ont fortement baissé cette semaine.

Dans le même temps, le dollar est resté ferme face au yen après une intervention estimée à 65 milliards de dollars menée par Tokyo il y a quelques semaines pour soutenir la devise. Il a finalement progressé de 0,1 % à 159,125 yens. Les données publiées vendredi ont montré que l'inflation sous-jacente au Japon s'était ralentie en avril pour atteindre son plus bas niveau depuis quatre ans, compliquant les perspectives concernant la trajectoire de hausse des taux de la Banque du Japon.

Selon les analystes, le PIB du premier trimestre, meilleur que prévu, et les données solides sur les exportations d'avril publiées en début de semaine ont démontré la résilience de l'économie japonaise malgré les chocs énergétiques, ce qui a conforté la Banque du Japon dans sa décision de relever ses taux.