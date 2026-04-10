Les actions progressent avant les négociations entre les États-Unis et l'Iran ; le pétrole est en hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les actions augmentent grâce à l'espoir d'une désescalade au Moyen-Orient

* Les marchés à terme de Wall Street stagnent après les gains de jeudi

* Le dollar, valeur refuge, devrait connaître sa pire semaine depuis janvier

* Les prix du pétrole augmentent avec le détroit d'Ormuz largement fermé

* Les données sur l'inflation américaine en ligne de mire sur fond de choc énergétique

(Mise à jour des prix dans les premiers échanges européens) par Tom Wilson et Gregor Stuart Hunter

Les actions ont progressé vendredi, les marchés européens gagnant du terrain dans les premiers échanges et les marchés asiatiques enregistrant leur meilleure semaine depuis plus de trois ans, alors qu'Israël a entamé des pourparlers avec le Liban, suscitant l'espoir d'une pause dans les hostilités au Moyen-Orient et d'une ouverture du détroit d'Ormuz.

L'Irana cité les attaquesisraéliennes en cours contre le Liban ( ) comme l'un des principaux points d'achoppement de son accord de cessez-le-feu avec les États-Unis, qui exige que l'Iran rouvre le détroit, par lequel transite généralement un cinquième de l'approvisionnement mondial en énergie. Des délégations de Téhéran et de Washington doivent s'entretenir au Pakistan samedi. L'indice paneuropéen STOXX a progressé de 0,3 %, en passe de réaliser sa troisième hausse hebdomadaire consécutive. Les titres des secteurs de la santé .SXDP et de la technologie .SX8P ont mené la danse, augmentant respectivement de 1 % et de 0,8 %.

"Pour les marchés au moins, le stress financier a continué à s'atténuer avant les négociations du week-end", ont écrit les analystes de la Deutsche Bank. "Les espoirs d'une désescalade au Liban ont contribué à atténuer les craintes que le cessez-le-feu ne s'effondre avant les négociations de ce week-end

Soulignant le soulagement croissant, un indice clé de la volatilité des options sur actions est retombé aux niveaux d'avant-guerre .VIX , bien qu'il s'agisse du seul indicateur majeur à le faire.

L'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon

.MIAPJ0000PUS a augmenté de 0,9% pour atteindre une hausse de 7,3% sur la semaine, sa plus forte progression depuis novembre 2022.

Les contrats à terme de Wall Street étaient pour la plupart stables EScv1 après avoir inversé les pertes antérieures. Jeudi, le S&P 500 .SPX a augmenté de 0,6%, son septième jour consécutif de gains.

"Nous pensons que cela pourrait être « le début de la fin » de la guerre, et cela représente « une opportunité pour les investisseurs de se concentrer sur les tendances d'avant-guerre et les fondamentaux »", a déclaré Rupal Agarwal, stratège quantitatif pour l'Asie chez Bernstein à Singapour.

Néanmoins, les marchés pétroliers sont restés nerveux, remontant après avoir atteint leurs plus bas niveaux d'un mois cette semaine. Le Brent LCOc1 a augmenté de 1,8 % à 97,67 $ le baril, bien qu'il soit toujours en voie de perdre environ 10 % cette semaine.

Le détroit d'Ormuz reste largement fermé à la navigation, avec un trafic maritime bien inférieur à 10 % des volumes normaux jeudi, alors que Téhéran affirme son contrôle sur cette voie d'eau stratégique.

La fermeture du détroit pendant les six semaines de guerre impliquant l'Iran a provoqué une onde de choc sur les marchés mondiaux, avec une flambée des prix du pétrole et un resserrement de l'approvisionnement en énergie dans le monde entier.

Dans un post sur Truth Social, le président américain Donald Trump a déclaré que l'Iran faisait un "très mauvais travail" en permettant au pétrole de passer par le détroit. "Ce n'est pas l'accord que nous avons!"

L'indice du dollar américain =USD , qui mesure la force du billet vert par rapport à un panier de six devises, était en passe de perdre 1,3% cette semaine, sa pire performance hebdomadaire depuis janvier. Il était en hausse de 0,1% à 98,93.

L'euro EUR= a baissé de 0,2 % à 1,167 $, mais est resté au-dessus d'un indicateur clé appelé la moyenne mobile de 200 jours. La devise a dépassé la ligne pour la première fois en plus d'un mois au début de la semaine, ce qui indique qu'elle est prête pour de nouveaux gains.

Les investisseurs attendaient les données sur l'inflation américaine, prévues plus tard dans la journée, pour obtenir des informations de la manière dont le conflit au Moyen-Orient a affecté la plus grande économie du monde.

Les données publiées jeudi ont montré que les demandes hebdomadaires de chômage aux États-Unis ont augmenté de 16 000 pour atteindre 219 000 et que les demandes continues ont diminué de 38 000 pour atteindre 1,8 million, le niveau le plus bas depuis mai 2024. Dans un signe précoce que le conflit du Moyen-Orient alimente les pressions sur les coûts dans la deuxième plus grande économie du monde, les prix des usines chinoises ont augmenté pour la première fois en 3 ans et demi en mars, les données officielles ont montré.

Sur les marchés obligataires, les rendements des Bunds allemands, uneréférence pour la zone euro, étaient en passe de connaître une hausse hebdomadaire, malgré leur plus forte baisse depuis des années mercredi. Le rendement de l'obligation du Trésor américain à 10 ans était en hausse de 0,4 point de base à 4,295%.