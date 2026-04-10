Guerre au Moyen-Orient : des militaires ukrainiens ont abattu des drones iraniens dans "plusieurs" pays, selon Volodymyr Zelensky

L'Ukraine reçoit, en échange de son assistance aux pays du Moyen-Orient, "des intercepteurs pour protéger nos infrastructures énergétiques" ou des "arrangements financiers".

Volodymyr Zelensky à Boutcha, en Ukraine, le 31 mars 2026. ( AFP / TETIANA DZHAFAROVA )

Des unités ukrainiennes ont participé à la défense de "plusieurs" pays du Moyen-Orient ciblé par des drones iraniens et ont abattu des appareils, a assuré vendredi 10 avril le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dans des déclarations à la presse.

"Nous avons montré à quelques pays comment travailler avec les intercepteurs (de drones, NDLR). Est-ce qu'on les a détruits ? Oui. Est-ce qu'on l'a fait dans un seul pays ? Non, dans plusieurs", a déclaré Volodymyr Zelensky, en référence aux drones iraniens. Le dirigeant ukrainien s'est exprimé lors d'une rencontre avec des journalistes, dont ceux de l' AFP , dont le contenu était sous embargo jusqu'à vendredi.

"Il ne s'agissait pas d'une mission d'entraînement ou d'exercices, mais de soutenir la construction d'un système de défense aérien moderne et qui fonctionne réellement. Oui, il y a eu de l'abattage de Shahed", nom d'un drone de conception iranienne, a-t-il ajouté. Il n'a pas fourni plus de détails sur le nombre de drones qui aurait été abattus par Kiev.

Experience contre les drones Shahed

L'Ukraine a envoyé des équipes spécialisées dans la lutte contre les drones dans au moins quatre pays du Moyen-Orient confrontés aux frappes iraniennes après le déclenchement de la guerre par les bombardements israélo-américains sur l'Iran le 28 février. L'Ukraine a cherché à mettre en avant son expérience dans la défense antiaérienne contre les drones Shahed, fournis par Téhéran à Moscou puis produits par la Russie elle-même pour viser l'Ukraine quotidiennement.

Le dirigeant ukrainien a déclaré cette semaine que les militaires envoyés au Moyen-Orient pour leur expertise dans la lutte contre les drones allaient poursuivre leur travail dans la région, après l'accord de cessez-le-feu temporaire entre les États-Unis et l'Iran.

"En échange de notre soutien et de notre expertise, nous recevrons diverses choses" , a-t-il expliqué.

"Dans certains cas, cela concerne des intercepteurs pour protéger nos infrastructures énergétiques. Dans d'autres, ce sont des arrangements financiers", a-t-il poursuivi, ajoutant que l'Ukraine pourrait aussi recevoir des livraisons de pétrole.