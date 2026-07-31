Les actions progressent alors que les bons résultats du secteur technologique relancent les opérations liées à l'IA, tandis que le yen connaît des fluctuations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sur l'indice Nasdaq 100 ( NQcv1 ) ont progressé de 1,05 %

* Les actions sud-coréennes ont progressé de plus de 17 %; le STOXX 600 a atteint un niveau record

* La Banque du Japon maintient ses taux, mais se montre disposée à procéder à de futures hausses

(Mise à jour des cours, ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 3) par Niket Nishant

Les marchés boursiers mondiaux ont rebondi vendredi, les résultats solides d’Amazon et de Microsoft ayant rassuré les investisseurs ébranlés et les incitant à revenir sur les opérations liées à l’IA, tandis que les traders sur le marché des changes restaient vigilants face à une éventuelle intervention, au lendemain d’une intervention probable des autorités japonaises pour soutenir le yen.

Le renforcementsoudain de la devise japonaiseen début de séance s’est estompé, le dollar clôturant en hausse de 0,35 % à 160,09 yens JPY=EBS , après que la Banque du Japon a maintenu ses taux d’intérêt inchangés.

"Les fondamentaux et les indicateurs techniques du yen sont très faibles. L’intervention n’est pas une solution crédible à long terme", a déclaré Lauren van Biljon, gestionnaire de portefeuille senior, taux et devises, chez Allspring Global Investments.

Par ailleurs, les craintes des investisseurs quant à un éventuel essoufflement prochain de la hausse liée à l’IA se sont apaisées après la publication mercredi des résultats de Microsoft MSFT.O , qui prévoit de générer des flux de trésorerie tout au long de l’exercice 2027.

Amazon AMZN.O a emboîté le pas le lendemain en affichant ses meilleurs résultats de croissance dans le cloud depuis plus de quatre ans, rassurant ainsi les investisseurs avides de signes indiquant que les milliards investis dans le développement de l’IA portent leurs fruits.

En Europe, l’indice STOXX 600 .STOXX a atteint un niveau record et s’apprêtait à enregistrer son quatrième mois consécutif de hausse.

Les contrats à terme sur l’indice Nasdaq 100 NQcv1 , à forte composante technologique, ont progressé de 1,05 %, tandis que ceux sur le S&P 500 EScv1 et le Dow YMcv1 ont respectivement augmenté de 0,32 % et 0,45 %.

Le KOSPI sud-coréen .KS11 , qui avait été malmené, a bondi de 17,91 %, réalisant un rebond record après les lourdes pertes subies en début de semaine. Cette place boursière à forte composante technologique, qui reste toutefois à environ 30 % de son plus haut historique, est devenue emblématique des fluctuations brutales du sentiment des investisseurs à l’égard des valeurs liées à l’IA.

"Les investisseurs se concentrent de plus en plus sur l’efficacité du capital, le financement et la rentabilité à long terme des dépenses en IA des hyperscalers plutôt que sur la demande à court terme", a déclaré Saverio Papagno, gestionnaire de portefeuille du North Square Growth Opportunities ETF.

Alors que les inquiétudes concernant la concurrence chinoise et le recours à l’endettement des hyperscalers de l’IA vont bon train, ces ventes massives pourraient constituer une opportunité d’achat pour les investisseurs à long terme, car "le secteur reprendra le dessus" dès que la situation sera plus claire, a-t-il ajouté.

L’indice MSCI All Country World Price .MIWD00000PUS a progressé de 0,81 % et était en passe de mettre fin à une série de deux semaines de baisse. Il terminera toutefois le mois sur une perte de 0,40 % si les niveaux actuels se maintiennent.

LA BANQUE DU JAPON MAINTIENT SES TAUX AU JOUR SUIVANT SON INTERVENTION

Le yen s’était apprécié jeudi, lorsque le Japon a procédé à une intervention consistant à acheter des yens et à vendre des dollars, a indiqué une source du marché.

Mais ces efforts n’ont eu qu’un succès limité pour inverser la tendance baissière de la devise, et les analystes estiment que la situation ne s’améliorera pas tant que la banque centrale n’aura pas relevé ses taux.

Vendredi, la Banque du Japon a maintenu ses taux d’intérêt inchangés , mais a fait part de sa détermination à relever le coût de l’emprunt.

Lors d’une conférence de presse, le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a déclaré que les risques d’inflation étaient orientés à la hausse et que la banque centrale était prête à accélérer le rythme des hausses de taux si les conditions monétaires s’avéraient accommodantes.

"J’aurais aimé qu’ils annoncent des hausses tous les deux mois environ jusqu’à la fin de l’année. C’est difficile en raison de la hausse des prix du pétrole, mais l’inflation sous-jacente restant plutôt modérée, je pense qu’ils auraient pu le faire", a déclaré Lauren van Biljon, d’Allspring.

LA GUERRE MAINTIENT LES MARCHÉS EN ALERTE

Le conflit au Moyen-Orient reste une menace majeure pour les marchés boursiers mondiaux. De nouvelles frappes dans la région ont anéanti les espoirs d’une résolution imminente, et les efforts diplomatiques visant à mettre fin à la guerre ont avancé par à-coups.

Les cours du pétrole ont fortement augmenté en juillet, le Brent LCOc1 s’orientant vers une hausse mensuelle pour la première fois depuis mars. O/R

"Les amortisseurs des marchés pétroliers s’amenuisent rapidement; par conséquent, l’absence de désescalade serait nettement plus coûteuse que les précédentes vagues de tensions", a écrit Teddy Bunzel, responsable de Lazard Geopolitical Advisory chez Lazard Asset Management.

Les traversées du détroit d’Ormuz, d’une importance cruciale, restent perturbées. La route alternative passant par le détroit de Bab el-Mandeb a également été la cible d’attaques menées par les Houthis, soutenus par l’Iran, ce qui aggrave encore les perspectives.

Le rendement des bons du Trésor américain à 30 ans a reculé de 2,32 points de base, mais s’est maintenu près de ses plus hauts niveaux depuis 19 ans. Les rendements à court terme ont baissé, accentuant la pente de la courbe, alors que les doutes s’amplifient quant à la capacité de la Réserve fédérale à ancrer les anticipations d’inflation. US/

La Fed a maintenu ses taux inchangés en début de semaine, mais les déclarations de son président ont semé la confusion sur les marchés.