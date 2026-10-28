Les actions profitent de l'essor de l'IA, tandis que le dollar reste stable dans l'attente de la décision de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les marchés boursiers asiatiques en hausse grâce à l'optimisme persistant autour de l'IA

* SK Hynix affiche un bénéfice multiplié par 7 au troisième trimestre

* Prochains résultats: Alphabet et Microsoft

* Contre toute attente, la RBNZ maintient ses taux inchangés; le kiwi recule

* Tous les regards sont tournés vers la décision de la Fed attendue plus tard dans la journée de mercredi

par Rae Wee

Les marchés boursiers asiatiques ont rebondi mercredi, portés par un regain d’enthousiasme pour l’IA à l’approche de la publication des résultats des leaders du secteur aux États-Unis plus tard dans la journée, tandis que le dollar s’est raffermi dans l’attente de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale.

Le fabricant sud-coréen de puces SK Hynix 000660.KS , qui a annoncé une multiplication par plus de sept de son résultat d'exploitation trimestriel, a contribué à cette ambiance optimiste.

La reprise liée à l’IA sera soumise à un nouveau test lorsque les géants de la technologie , Alphabet GOOGL.O et Microsoft MSFT.O publieront leurs résultats après la clôture du marché, les investisseurs cherchant des signes de rentabilité qui justifieraient le coût élevé du développement de l’IA.

« Même si nous nous attendons à de solides résultats dans l’ensemble, l’attention se porte moins sur les résultats financiers proprement dits que sur la question de savoir si les dépenses d’investissement consacrées à la croissance de l’IA se traduiront par une croissance durable du chiffre d’affaires pour ces entreprises, ce qui reste une grande inconnue », a déclaré Chris Brigati, directeur des investissements chez SWBC.

« La période où la hausse du marché profitait à toutes les actions a commencé à changer. Les anticipations se concentrent désormais davantage sur le risque lié à la mise en œuvre et sur la mesure dans laquelle le succès futur est déjà intégré dans le cours actuel des actions. »

À la veille de la publication des résultats aux États-Unis, l’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS progressait de 0,85 % en début de séance en Asie, tandis que le Nikkei japonais

.N225 gagnait 1,2 % et que le KOSPI sud-coréen .KS11 bondissait de plus de 3 %.

L'action SK Hynix a progressé de 3 % peu après l'ouverture, avant de réduire ses gains pour terminer en hausse de 1,75 %.

Une série d’annonces de levées de fonds liées à l’IA de la part de Meta META.O , SpaceX SPCX.O et Broadcom

AVGO.O cette semaine a redonné un nouveau souffle au secteur de l’IA, le sentiment des investisseurs étant encore renforcé par le dépôt du dossier d’introduction en bourse d’Anthropic .

Les contrats à terme américains NQc1 ESc1 sont restés pratiquement inchangés, tandis que les contrats à terme sur l'EUROSTOXX 50 STXEc1 ont légèrement reculé de 0,03 %.

QUE VA FAIRE LA FED?

Au-delà des résultats d’entreprise, les investisseurs attendent avec impatience la décision de politique monétaire de la Fed prévue plus tard dans la journée de mercredi, pour laquelle un statu quo est largement anticipé. 0#USDIRPR

L'attention des marchés se portera toutefois sur les déclarations des responsables concernant les perspectives en matière de taux d'intérêt, les craintes liées à l'inflation restant au centre des préoccupations alors que la guerre au Moyen-Orient s'éternise.

Les analystes de JPMorgan ont indiqué dans une note adressée à leurs clients qu’ils s’attendaient à au moins deux voix dissidentes en faveur d’une politique monétaire restrictive.

« Les acteurs du marché se concentreront probablement sur la manière dont le président de la Fed (Kevin) Warsh formulera la décision, et nous pensons que le fait de reporter toute explication sera perçu comme un signe d’orientation accommodante », ont-ils déclaré.

Avant cette décision, l’indice du dollar =USD se maintenait près de son plus haut niveau depuis deux semaines face à six devises majeures, à 102,37.

Dans le même temps, le kiwi NZD= a chuté de plus de 1 % après que la Banque centrale de Nouvelle-Zélande a déjoué les attentes du marché en laissant son taux directeur inchangé.

Le dollar australien AUD= a progressé de 0,25 % à 0,7043 $ à la suite de données indiquant que les prix à la consommation avaient fortement augmenté au troisième trimestre de l’année en raison de la flambée des coûts du carburant, tandis que l’inflation sous-jacente restait à un niveau inquiétant.

En Israël, le shekel ILS= s’est affaibli après que les sondages à la sortie des urnes ont révélé que les élections organisées en période de guerre semblaient dans l’impasse.

Sur les marchés pétroliers, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 0,47 % à 114,42 dollars le baril et ceux sur le brut américain CLc1 ont gagné 0,55 % à 100,45 dollars. O/R

Un accord visant à mettre fin à la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran reste difficile à trouver. Le chef du Conseil de sécurité iranien, Mohsen Rezaei , a rencontré mardi le Guide suprême, l’ayatollah Mojtaba Khamenei, au lendemain de pourparlers avec des représentants de l’Arabie saoudite, de la Turquie et du Pakistan.

Le cours au comptant de l'or XAU= est resté pratiquement inchangé à 4.057,95 dollars l'once. GOL/