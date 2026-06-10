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Les actions pétrolières remontent après que Trump a déclaré que les États-Unis allaient frapper à nouveau fort l'Iran aujourd'hui
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 18:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 juin - ** L'indice S&P 500 du secteur de l'énergie .SPINY progresse de 2,2 %, dans le sillage de la hausse des cours du brut O/R

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 gagnent 2,7 % à 93,93 $ le baril, tandis que le West Texas Intermediate américain CLc1 grimpe de 3,14 % à 90,97 $ le baril

** Les prix grimpent après que le président américain Donald Trump a déclaré qu'ils allaient frapper durement l'Iran à nouveau aujourd'hui, et alors que les données montrent une baisse plus importante que prévu des stocks de brut américains

** Les géants de l'énergie Chevron CVX.N progressent de 2,7 % et Exxon Mobil XOM.N de 1,8 %

** Devon Energy DVN.N progresse de 6,9 %, ARPA Corp

APA.O gagne 4,9 %, ConocoPhillips COP.N s'envole de 3,8 % et ONE KE.NO affiche une hausse de 3,4 %; ces titres figurent parmi les plus fortes hausses de l'indice énergétique

** Société de services pétroliers: SLAB SLB.N gagne 0,8 %

** Raffineurs: Phillips 66 PSX.N en hausse de 2,6 % et Valero Energy VLO.N en hausse de 1,9 %

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