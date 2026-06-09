Les actions perdent de leur élan tandis que le prix du pétrole recule dans un contexte d'incertitude au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours en fonction des échanges de l'après-midi aux États-Unis)

* Les actions reculent, le Nasdaq en tête des pertes

* Les valeurs technologiques s'effondrent, les secteurs défensifs ont la cote

* Les cours du pétrole baissent dans un contexte d'incertitude au Moyen-Orient; l'EIA signale une baisse de la demande

par Sinéad Carew et Amanda Cooper

L'indice mondial des actions MSCI a perdu du terrain mardi, les poids lourds technologiques américains ayant chuté et les investisseurs s'étant tournés vers des valeurs plus sûres, tandis que les cours du pétrole ont baissé, les dernières nouvelles en provenance du Moyen-Orient n'apportant guère de clarté sur les progrès vers la paix. Lundi, l'Iran et Israël avaient ravivé l'espoir d'un apaisement des tensions en annonçant qu'ils cesseraient de s'attaquer mutuellement. Mais le président américain Donald Trump a déclaré mardi que l'Iran avait abattu un hélicoptère Apache américain qui patrouillait dans le détroit d'Ormuz pendant la nuit et s'est engagé à riposter, sans donner de détails.

Cela faisait suite à l'attaque par Israël, mardi, de la ville portuaire historique de Tyr, dans le sud du Liban, qui a fait au moins huit morts. Téhéran avait averti lundi qu'il reprendrait les hostilités si Israël continuait d'attaquer son allié, le Hezbollah, au Liban. Par ailleurs, l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) a indiqué que les stocks de pétrole des plus grandes économies mondiales se dirigeaient vers leurs plus bas niveaux depuis au moins 2003. L'EIA a également déclaré s'attendre à ce que la demande mondiale de pétrole diminue en 2026, revenant ainsi sur ses prévisions antérieures qui tablaient sur une augmentation. Sur les marchés boursiers, les principaux indices de Wall Street ont perdu du terrain au fil de la séance, le secteur technologique, poids lourd du S&P 500 .SPLRCT , enregistrant une forte baisse. Sahak Manuelian, directeur général des opérations sur actions mondiales chez Wedbush Securities, a déclaré que les investisseurs vendaient des actions technologiques pour se tourner vers des secteurs plus défensifs tels que l'immobilier .SPLRCR , les services publics .SPLRCU et la santé .SPXHC .

« Aujourd'hui, nous avons tenté un rebond en début de séance, mais il a été de très, très courte durée », a déclaré M. Manuelian, ajoutant que les investisseurs se débarrassaient des actions qui avaient fortement progressé et se préparaient à l'entrée en bourse très attendue de SpaceX, la société d'Elon Musk, prévue plus tard cette semaine. « Les investisseurs examinent leurs portefeuilles et constatent l’ampleur de la hausse des valeurs technologiques, puis ils prennent conscience de l’introduction en bourse de SpaceX, prévue ce vendredi, et devront probablement mettre de côté des fonds pour cette opération. Ils tentent de prendre des bénéfices sur certains de ces titres qui ont tellement progressé en si peu de temps et cherchent probablement à identifier où ils peuvent rechercher de la surperformance dans d’autres secteurs du marché », a-t-il déclaré.

INFLATION ET INQUIÉTUDES LIÉES AUX TAUX

Une autre source d'inquiétude est la publication prévue des données sur l'inflation des prix à la consommation, attendue mercredi, selon Gene Goldman, directeur des investissements chez Cetera, qui estime que les craintes inflationnistes mettront en avant les prochaines décisions de la Réserve fédérale en matière de taux d'intérêt.

« Une certaine prudence persiste, car les investisseurs s’inquiètent quelque peu des chiffres d’inflation potentiellement élevés attendus demain. Une inflation supérieure aux prévisions place davantage la Fed au premier plan en tant que risque de fond », a déclaré M. Goldman. Depuis la publication vendredi d'un rapport sur l'emploi en mai plus solide que prévu, les traders ont renforcé leurs paris sur une hausse des taux par la Fed, la probabilité d'une hausse de 25 points de base d'ici décembre s'établissant à près de 43 % et les paris sur une hausse de 50 points de base dépassant les 20 %, contre 12 % la semaine dernière, selon l'outil FedWatch du CME Group.

À Wall Street, à 13 h 49 (heure de l'Est) (17 h 49 GMT), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 125,53 points, soit 0,24 %, à 50.662,70, le S&P 500 .SPX a perdu 81,16 points, soit 1,10 %, à 7.324,57 et le Nasdaq Composite

.IXIC a chuté de 539,94 points, soit 2,07 %, à 25.391,55.

L'indice MSCI, qui mesure l'évolution des actions à l'échelle mondiale .MIWD00000PUS , a perdu 4,45 points, soit 0,40 %, pour s'établir à 1.096,51.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a terminé en baisse de 0,5 % après avoir progressé plus tôt dans la journée.

L'indice de volatilité du CBOE .VIX , parfois qualifié de « baromètre de la peur » de Wall Street, a clôturé en hausse de 1,49 point à 20,37 après avoir atteint plus tôt 23,34, son plus haut niveau depuis le 7 avril.

Sur le marché des devises, l'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, a reculé de 0,12 % à 99,92, tandis que l'euro EUR= s'est apprécié de 0,11 % à 1,1547 $.

Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est raffermi de 0,08 % à 160,3.

Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin BTC= a reculé de 2,99 % à 61.576,95 $. L'ethereum ETH= a baissé de 2,97 % à 1.639,16 $.

Les rendements des bons du Trésor américain ont légèrement baissé, les traders attendant le rapport sur l'inflation des prix à la consommation du mois de mai pour savoir si les pressions sur les prix continuent de s'accentuer.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans de référence US10YT=RR a baissé de 1,8 point de base à 4,532 %, contre 4,55 % lundi soir. Le rendement des obligations à 30 ans

US30YT=RR a baissé de 1,5 point de base à 5,0089 %.

Le rendement des obligations à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement au rythme des anticipations de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a reculé de 3,1 points de base à 4,127 %, contre 4,158 % lundi en fin de séance. Sur les marchés de l'énergie , le contrat à terme sur le brut américain CLc1 a clôturé en baisse de 3,4 %, soit 3,10 $, à 88,20 $ le baril. Le Brent LCOc1 s'établissait à 91,62 $ le baril, en baisse de 2,79 % sur la journée. Du côté des métaux précieux , les cours de l'or ont baissé, suivant la tendance générale de vente sur les marchés due à la hausse des anticipations d'une hausse des taux d'intérêt américains cette année, tandis que l'attention des investisseurs s'est tournée vers les données sur l'inflation attendues plus tard dans la semaine.

L'or au comptant XAU= a reculé de 1,68 % à 4.255,99 dollars l'once, tandis que l'argent au comptant XAG= a chuté de 4,7 % à 64,96 dollars l'once.