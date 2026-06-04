Les actions peinent après la chute de Broadcom ; le pétrole recule par rapport à ses plus hauts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les marchés boursiers se replient face aux inquiétudes liées à l'IA et aux tensions entre les États-Unis et l'Iran

* Le pétrole recule par rapport à ses récents sommets suite au cessez-le-feu entre Israël et le Liban

* Le yen s'éloigne de la zone d'intervention; le bitcoin atteint son plus bas niveau depuis quatre mois

(Mises à jour après l'ouverture des marchés européens) par Marc Jones et Gregor Stuart Hunter

Les marchés boursiers mondiaux s'apprêtaient à enregistrer une deuxième journée consécutive de baisse jeudi, alors qu'un accroc dans la reprise liée à l'IA et la reprise des combats entre les États-Unis et l'Iran ont pesé sur le moral des investisseurs, tandis que les prix du pétrole ont reculé après qu'Israël et le Liban se sont mis d'accord sur un cessez-le-feu .

Les bourses européennes ont démarré en douceur, le brut et les rendements obligataires ayant tous deux baissé, mais les contrats à terme de Wall Street EScv1 laissaient entrevoir une nouvelle baisse et la séance avait été difficile en Asie en raison de la faiblesse des valeurs technologiques.

Le marché boursier coréen .KS11 avait chuté de 2,6%, tandis que le Nikkei 225 japonais .N225 , Hong Kong et Taïwan ont tous clôturé en baisse de 1,4% à 1,7% après une chute de 13% des actions du fabricant de puces Broadcom AVGO.O lors des négociations prolongées aux États-Unis mercredi. .N

Non seulement les chiffres d'affaires du deuxième trimestre de l'entreprise ont été inférieurs aux attentes , mais elle a également laissé inchangées ses prévisions de ventes à long terme, décevant les traders, qui y ont vu un signe rare indiquant qu'un grand fabricant de puces d'IA pourrait être en perte de vitesse.

“On a observé un léger fléchissement des marchés boursiers après l'annonce de Broadcom, ce qui suggère qu'il nous faut un peu de temps pour consolider ce qui a été une très forte reprise”, a déclaré James Athey, gestionnaire de fonds chez Marlborough.

“Il ne s’agissait pas d’espoir et d’attentes, cela a fait naître l’idée que la demande de puces ne va pas simplement croître de manière exponentielle à l’avenir.”

Les cours du Brent LCOc1 ont reculé de près de 1% à 97 dollars le baril après que le Liban et Israël se sont mis d'accord sur un cessez-le-feu , subordonné à l'arrêt complet des tirs de la milice du Hezbollah, alignée sur l'Iran.

Il y avait toutefois peu de signes évidents qu'un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran soit imminent, bien que le président américain Donald Trump ait déclaré que des progrès pourraient être réalisés d'ici le week-end.

Le Bahreïn a déclaré avoir intercepté trois missiles et plusieurs drones, tandis que le Koweït a dû suspendre brièvement le trafic aérien après une attaque.

Dans le même temps, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré qu’“aucun progrès tangible” n’avait été réalisé dans les négociations avec les États-Unis et que “tout acte hostile serait accueilli par une réponse immédiate et décisive”.

MESURES COORDONNÉES

Sur les marchés des changes, le yen JPY= s'est légèrement apprécié à 159,9 pour un dollar, s'éloignant ainsi un peu du seuil clé de 160, considéré comme le point de déclenchement d'une intervention de la Banque du Japon sur le marché des changes.

Le secrétaire général du Cabinet, Minoru Kihara, avait déclaré à Tokyo qu’il s’attendait à ce que la banque centrale coordonne ses interventions avec le gouvernement après que le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, eut donné de nouvelles indications selon lesquelles une hausse des taux d’intérêt était envisagée ce mois-ci .

L'indice du dollar américain =USD , qui mesure la vigueur du billet vert par rapport à un panier de six devises, est resté globalement stable près de son plus haut niveau en deux mois, à 99,45, après la publication mercredi de données PMI de l'ISM américain pour le secteur des services meilleures que prévu.

Les chiffres ont montré que les entreprises avaient passé des commandes de manière préventive et reconstitué leurs stocks, anticipant des pénuries et une hausse des prix à la suite de la guerre avec l'Iran.

La Chambre des représentants américaine, à majorité républicaine, a approuvé mercredi une résolution sur les pouvoirs de guerre visant à empêcher Donald Trump de poursuivre le conflit contre l'Iran.

Cette mesure est toutefois largement symbolique, car elle doit encore être adoptée par le Sénat et nécessiterait une majorité des deux tiers dans les deux chambres pour passer outre un veto présidentiel quasi certain.

Sur les marchés obligataires, les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans se sont stabilisés à 4,489%, tandis que le rendement du Bund allemand DE10YT=RR a reculé de 1,5 point de base à 3,02% dans la perspective d'une hausse des taux de la BCE attendue la semaine prochaine. GVD/EUR

Le dollar australien AUD= et l'or ont également connu une brève hausse après qu'un rebond des exportations de matières premières a permis à la balance commerciale de l'Australie de renouer avec l'excédent, bien que le bitcoin BTC= ait chuté de 2,4% pour passer sous la barre des 64 000 dollars, après avoir perdu près de 25% ces dernières semaines.