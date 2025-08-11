Les actions OTC de Fannie Mae et Freddie Mac poursuivent leur progression

11 août - ** Les actions hors cote de Fannie Mae

FNMA.PK et Freddie Mac FMCC.PK augmentent pour la troisième séance consécutive

** FMCC augmente de 11,8 % à 8,91 $ après avoir brièvement atteint son plus haut niveau depuis 2008

** FNMA en hausse de 6,1 % à 10,60 $, au plus haut depuis fin mai lorsque le président américain Donald Trump a déclaré qu'il travaillait à rendre publics les géants de l'immobilier

** L'administration du président Donald Trump envisage une introduction en bourse de Fannie Mae et Freddie Mac dans le courant de l'année, a déclaré vendredi à Reuters un haut responsable de l'administration, confirmant l'information du Wall Street Journal

** L'investisseur milliardaire Bill Ackman a suggéré dimanche dans un billet X de fusionner les deux entreprises parrainées par le gouvernement américain

** Fannie Mae et Freddie Mac sont sous le contrôle du gouvernement américain depuis 2008, après avoir subi de lourdes pertes lors de la crise des prêts hypothécaires à risque