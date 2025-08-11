 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 698,52
-0,57%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions OTC de Fannie Mae et Freddie Mac poursuivent leur progression
information fournie par Reuters 11/08/2025 à 16:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 août - ** Les actions hors cote de Fannie Mae

FNMA.PK et Freddie Mac FMCC.PK augmentent pour la troisième séance consécutive

** FMCC augmente de 11,8 % à 8,91 $ après avoir brièvement atteint son plus haut niveau depuis 2008

** FNMA en hausse de 6,1 % à 10,60 $, au plus haut depuis fin mai lorsque le président américain Donald Trump a déclaré qu'il travaillait à rendre publics les géants de l'immobilier

** L'administration du président Donald Trump envisage une introduction en bourse de Fannie Mae et Freddie Mac dans le courant de l'année, a déclaré vendredi à Reuters un haut responsable de l'administration, confirmant l'information du Wall Street Journal

** L'investisseur milliardaire Bill Ackman a suggéré dimanche dans un billet X de fusionner les deux entreprises parrainées par le gouvernement américain

** Fannie Mae et Freddie Mac sont sous le contrôle du gouvernement américain depuis 2008, après avoir subi de lourdes pertes lors de la crise des prêts hypothécaires à risque

Valeurs associées

FANNIE MAE
10,8000 USD OTCBB +8,16%
FREDDIE MAC
8,8650 USD OTCBB +11,09%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank