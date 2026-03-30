Les actions OTC de Fannie Mae et Freddie Mac bondissent après que l'investisseur Ackman a déclaré qu'elles pourraient bientôt monter en flèche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 mars - ** Les actions hors cote des géants du crédit hypothécaire Fannie Mae FNMA.PK et Freddie Mac FMCC.PK bondissent après que l'investisseur Bill Ackman a déclaré que les actions sont bon marché et pourraient bientôt grimper en flèche

** Fannie et Freddie sont stupidement bon marché. L'asymétrie à son meilleur. Elles pourraient être multipliées par 10 et cela pourrait se produire bientôt", déclare Bill Ackman dans un message sur X.com

** Les actions FNMA ont augmenté de 28,4 % à 6,24 $, tandis que les actions FMCC ont bondi de 24,8 % à 5,47 $

** Fannie et Freddie, créés par le Congrès américain pour soutenir le marché du logement, sont sous le contrôle du gouvernement depuis leur renflouement lors de la crise financière mondiale de 2008

** Le directeur de l'Agence fédérale de financement du logement, William Pulte, a déclaré en octobre 2025 que l'administration Trump évaluait la possibilité d'une introduction en bourse des sociétés dès la fin de 2025, ce qu'Ackman avait déclaré en novembre 2025 et qui n'est pas possible à court terme

** Le président américain Donald Trump a ordonné aux deux sociétés en janvier 2026 d'acheter 200 milliards de dollars d'obligations hypothécaires, ce qui, selon les analystes, soulève des doutes quant à leurs projets d'introduction en bourse.