Les actions mondiales reculent avant les données sur l'inflation aux États-Unis, les inquiétudes concernant la technologie se poursuivent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les marchés à terme de Wall Street perdent 0,2 % après la chute des cours

*

Les traders attendent les résultats de l'IPC américain

*

Rebond de l'or et de l'argent

*

Les prix du pétrole continuent de baisser

(Mise à jour des derniers mouvements de prix et nouvelles de l'OPEP) par Stella Qiu et Lucy Raitano

Les actions mondiales ont reculé vendredi avant les données clés sur l'inflation aux États-Unis, s'éloignant de leurs niveaux record alors que les inquiétudes concernant la réduction des marges des grandes entreprises technologiques et les préoccupations concernant les perturbations causées par l'intelligence artificielle persistent après une semaine de vente.

Les contrats à terme américains sont dans le rouge, le S&P 500 E-minis EScv1 perdant 0,3 % et le Nasdaq 100 E-minis

NQcv1 perdant 0,2 %, ce qui devrait accentuer les pertes de jeudi, lorsque le Nasdaq Composite .IXIC , à forte composante technologique, a enregistré sa plus forte baisse quotidienne en trois semaines, dégringolant de 2 %.

L'indice MSCI tous pays .MIWO00000PUS a glissé de 0,3%, avec des pertes similaires en Europe.

Les inquiétudes concernant les dépenses des grandes entreprises technologiques en matière d'intelligence artificielle ont pesé sur les actions cette semaine, tandis que les récentes baisses dans des secteurs allant des logiciels aux gestionnaires de patrimoine se sont concentrées sur les craintes que l'intelligence artificielle ne perturbe les modèles d'entreprise.

Dans un contexte de marché plus stable vendredi, les observateurs du marché ont souligné une rotation plus large vers des parties plus défensives du marché et un recentrage sur la macroéconomie avant les données sur l'inflation des consommateurs américains de vendredi .

"Les marchés ont connu une correction saine, ils ont écrémé une partie de l'écume", a déclaré Arun Sai, stratège senior multi-actifs chez Pictet Asset Management. Il a noté que les secteurs les plus spéculatifs du marché, tels que les actions "mèmes", les actions à fort sentiment de vente au détail, les crypto-monnaies et les technologies non rentables, avaient été touchés.

"L'accent est mis à nouveau sur la macroéconomie. Le marché de l'emploi a donné de bons résultats. Si nous obtenons une inflation raisonnable aujourd'hui, cela confirmerait mon point de vue selon lequel la macroéconomie mondiale n'est pas en mauvaise posture", a-t-il déclaré.

Avant les chiffres de l'IPC, les métaux précieux ont légèrement rebondi après les lourdes pertes de jeudi, avec l'or

XAU= en hausse de 1,1 % à 4 973,66 $ l'once, après avoir perdu plus de 3 % jeudi, tandis que l'argent XAG= a grimpé de 3,2 %, après avoir plongé de 10 % au cours de la nuit.

Mais les turbulences dues aux inquiétudes liées à l'intelligence artificielle restent au centre de l'attention.

"Il est clair que les investisseurs considèrent les développements de l'IA et de l'AGI à travers une nouvelle lentille, essayant d'évaluer un avenir qui semble plus incertain et structurellement perturbateur qu'auparavant", a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone.

Par ailleurs, le Financial Times a rapporté vendredi que le président américain Donald Trump envisageait de réduire certains droits de douane sur les produits en acier et en aluminium, citant des personnes familières avec le sujet.

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré vendredi que toute décision visant à réduire la portée des droits de douane américains sur les métaux serait prise par M. Trump.

LES TRADERS ATTENDENT UN TEST D'INFLATION AUX ÉTATS-UNIS

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans

US10YT=RR est resté stable à 4,1% après avoir chuté de 7 points de base au cours de la nuit, sa plus forte baisse depuis le 10 octobre.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux ont également progressé pour inverser la plupart des pertes après les données sur les salaires qui ont conduit les marchés à réduire les chances d'une baisse des taux en juin. Un mouvement en juin est maintenant de nouveau en jeu, avec une probabilité d'environ 70 %, et un assouplissement total de 60 points de base attendu cette année. 0#USDIRPR

L'attention sera portée sur les données relatives à l'inflation américaine qui seront publiées plus tard dans la journée. Les prévisions sont centrées sur une augmentation mensuelle de 0,3 % dans la mesure de base, ce qui serait suffisant pour voir le taux annuel ralentir à 2,5 % contre 2,7 % précédemment.

"Même un résultat en ligne refléterait une décélération significative par rapport à décembre, ce qui pourrait soutenir les esprits animaux et redonner de l'énergie au commerce cyclique", a déclaré Jose Torres, économiste principal chez Interactive Brokers.

Les marchés des devises sont restés stables avant le rapport sur l'inflation, l'euro ayant baissé de 0,1 % par rapport au dollar EUR=EBS à 1,186 $. Le yen a perdu 0,4% contre le dollar pour s'échanger à 153,33, mais est resté sur la voie de son plus fort gain hebdomadaire en plus d'un an après la victoire historique de la Première ministre japonaise Sanae Takaichi aux élections le week-end dernier.

Le dollar australien, sensible au risque, a fait un pas en arrière, glissant de 0,5 % à 0,705 $ AUD= , mais se dirigeait toujours vers une hausse hebdomadaire de près de 1 %.

Les prix du pétrole ont encore baissé, après une chute de 3% jeudi. Le brut américain West Texas Intermediate CLc1 était en baisse de 0,7 % à 62,41 dollars le baril, tandis que le Brent

LCOc1 reculait de 0,4 % à 67,19 dollars.

Trois sources de l'OPEP+ ont déclaré que l'OPEP+ s'oriente vers une reprise des augmentations de la production de pétrole à partir d'avril, alors que le groupe se prépare à un pic de la demande estivale et que la force des prix est renforcée par les tensions sur les relations entre les États-Unis et l'Iran.