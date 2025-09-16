Les actions mondiales progressent, les rendements américains baissent à l'approche de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des prix en fonction de la clôture des marchés américains et du règlement pétrolier)

*

Les actions de Wall Street sont en baisse dans un marché agité

*

Les investisseurs parient sur de nouvelles baisses de la Fed

*

L'or atteint un niveau record, le dollar s'affaiblit

*

Baisse des actions européennes

*

Les prix du pétrole augmentent de plus de 1 %

par Chibuike Oguh et Sara Rossi

Un indice des marchés boursiers mondiaux a légèrement augmenté dans des échanges agités après avoir atteint un record mardi avant le début largement attendu du cycle de réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, tandis que les rendements du Trésor américain et le dollar ont chuté.

L'indice MSCI tous pays .MIWD00000PUS était en légère hausse de 0,04% après avoir atteint 978,74, un record. Les actions de Wall Street ont effacé les gains de la session précédente et ont terminé en baisse, les services publics et l'immobilier enregistrant les pertes les plus importantes, tandis que l'énergie et les actions de consommation discrétionnaire ont mené les gains.

Le Dow Industrial Average .DJI a baissé de 0,27% à 45 757,90, le S&P 500 .SPX a baissé de 0,13% à 6 606,76 et le Nasdaq Composite .IXIC a baissé de 0,07% à 22 333,96.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a perdu 1,14%, plombé par le recul des valeurs financières, immobilières et industrielles.

"Aujourd'hui, il s'agit plus d'un mouvement latéral que d'autre chose", a déclaré Mark Hackett, stratège en chef du marché chez Nationwide. "Nous avons eu l'impression qu'hier nous avions eu une petite poussée et qu'aujourd'hui nous avions eu un petit recul. Mais en réalité, nous attendons de voir ce qui se passera demain après-midi."

La Fed devrait réduire son taux d'intérêt de référence d'un quart de point de pourcentage pour le ramener dans la fourchette de 4,00 % à 4,25 % à l'issue de sa réunion de politique monétaire mercredi. Stephen Miran a prêté serment mardi matin, après que le Sénat américain a confirmé de justesse sa nomination au conseil des gouverneurs de la banque centrale avant sa réunion de politique monétaire. Une cour d'appel américaine a séparément refusé de laisser le président Donald Trump renvoyer le gouverneur de la Fed, Lisa Cook.

Le rendement des obligations américaines à 10 ans

US10YT=RR a baissé de 0,6 point à 4,028%. Le rendement du billet à deux ans US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a perdu 2,6 points de base pour s'établir à 3,51 %.

"Nous avons connu une période incroyable au cours des deux dernières semaines: cinq des six dernières semaines ont été positives... des sommets records dans presque tous les domaines. Pour moi, il s'agit simplement d'une pause et d'un mouvement latéral, d'un mouvement d'attente plutôt que d'une baisse significative", a déclaré M. Hackett.

Les paris sur les baisses de la Fed ont à leur tour maintenu la pression sur le dollar, qui est tombé mardi à son plus bas niveau depuis le 4 juillet face à un panier de devises =USD .

Le dollar s'est affaibli de 0,64% contre le yen japonais

JPY=EBS à 146,45 et a chuté de 1,04% à 0,786 contre le franc suisse CHF=EBS .

L'euro EUR=EBS s'est échangé à son plus haut niveau depuis septembre 2021 contre le dollar. Il était en dernière position en hausse de 0,87% à 1,1862 dollar. La livre sterling GBP=D3 a grimpé à son plus haut niveau depuis plus de deux mois, à 1,365 dollar.

L'indice du dollar américain =USD a chuté de 0,714% à 96,653, son niveau le plus bas depuis le 1er juillet.

L'or spot XAU= a augmenté de 0,36% à 3 692,10 dollars l'once.

Les prix du pétrole ont augmenté alors que les marchés ont pris en compte une perturbation potentielle des approvisionnements de la Russie en raison des attaques de drones ukrainiens sur ses ports et ses raffineries.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont augmenté de 1,5% pour s'établir à 68,47 dollars le baril. Le pétrole brut américain West Texas Intermediate CLc1 s'est établi à 64,52 dollars, en hausse de 1,9 %.