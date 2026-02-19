Les actions mondiales font du surplace alors que les craintes liées à l'IA s'estompent mais que les tensions entre les États-Unis et l'Iran couvent

Les actions européennes ont baissé après avoir atteint un niveau record jeudi et les contrats à terme américains ont stagné, les craintes concernant les perturbations de l'IA ayant diminué, mais les tensions entre les États-Unis et l'Iran ont maintenu les marchés sur le qui-vive et ont soutenu les prix du pétrole et de l'or. Ailleurs, les actions asiatiques ont augmenté pendant la nuit et le dollar américain a retrouvé son équilibre après que les minutes de la dernière réunion de la Réserve fédérale aient montré que les décideurs n'étaient pas pressés de réduire les taux d'intérêt. L'indice européen STOXX 600 .STOXX a glissé de 0,24%, les actions du constructeur d'avions Airbus AIR.PA et du mineur Rio Tinto RIO.AX ayant chuté après la publication de leurs résultats. L'indice a atteint un record la veille, car une hausse des actions des secteurs de la défense et de la banque a aidé les investisseurs à se débarrasser de leurs craintes de voir l'intelligence artificielle perturber les entreprises. Les contrats à terme de l'indice américain S&P 500 ESc1 et du Nasdaq NQcv1 , axé sur la technologie, ont peu varié. L'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a augmenté de 0,38% .MIAPJ0000PUS , bien que les échanges aient été faibles, les marchés de Hong Kong, de Chine et de Taïwan étant fermés pour les vacances du Nouvel An lunaire. L'ÉCONOMIE AMÉRICAINE RÉSILIENTE "Les actifs à risque se portent bien dans l'ensemble parce qu'ils ont lu les minutes de la Fed", a déclaré Chris Turner, responsable mondial des marchés chez la banque ING. "La Fed parle d'une économie américaine résiliente, ce qui est bon pour la croissance mondiale", a-t-il ajouté. "Les actions se sont bien comportées en Asie." Wall Street a repris mercredi, sous l'impulsion de Nvidia NVDA.O qui a déclaré avoir signé un accord pluriannuel pour vendre à Meta Platforms META.O des millions de puces d'intelligence artificielle. "Nous avions besoin de bonnes nouvelles. Je pense qu'il y a eu un sentiment général de malaise dans le secteur de la technologie", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG, faisant référence à une chute brutale au début du mois. Il a déclaré que Nvidia, la société la plus précieuse au monde, qui publiera ses résultats la semaine prochaine, pourrait venir à la rescousse des actions américaines. GÉOPOLITIQUE ET FED EN LIGNE DE MIRE Les prix du pétrole ont poursuivi leur hausse après avoir bondi au cours de la session précédente, les investisseurs ayant pris en compte les perturbations potentielles de l'approvisionnement en raison des craintes d'un conflit entre les États-Unis et l'Iran. Des médias américains, dont le New York Times et CNN, ont rapporté le renforcement des forces américaines autour de l'Iran, tout en soulignant que le président Donald Trump n'avait pas décidé d'une ligne de conduite. Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent LCOc1 étaient en hausse de 1,5% à 71,42 dollars le baril - le plus haut depuis fin janvier - après avoir bondi de 4,4% lors de la session précédente. Le pétrole brut américain CLc1 a augmenté de 1,6% à 66,26 dollars. "La balance des risques penche désormais en faveur d'une attaque américaine après la clôture du marché vendredi", a déclaré Michael Every, stratège mondial senior chez Rabobank, ajoutant que toute attaque est susceptible de durer des semaines plutôt que d'être terminée à l'ouverture du marché lundi. L'or XAU= , traditionnellement une valeur refuge, a augmenté de 0,8% à 5 017 dollars l'once. GOL/ Le dollar s'est légèrement replié après s'être redressé dans le sillage de données économiques américaines meilleures que prévu et après que les minutes de la réunion de janvier de la Fed aient révélé que plusieurs décideurs politiques étaient ouverts à des hausses de taux si l'inflation restait élevée. L'indice du dollar =USD , qui suit l'évolution de la monnaie par rapport à six grandes devises, était en baisse de 0,11 % après avoir augmenté de 0,59 % mercredi. "De notre point de vue, les minutes de la Fed soutiennent notre opinion selon laquelle les réductions de taux ne sont pas à l'ordre du jour dans un avenir prévisible", a déclaré Charlie Ripley, stratégiste d'investissement senior chez Allianz Investment Management. "Les décideurs politiques ont spécifiquement noté que la désinflation pourrait être plus lente."