Les actions mondiales font du surplace alors que les craintes liées à l'IA s'estompent mais que les tensions entre les États-Unis et l'Iran couvent
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 10:39

Les actions
européennes ont baissé après avoir atteint un niveau record
jeudi et les contrats à terme américains ont stagné, les
craintes concernant les perturbations de l'IA ayant diminué,
mais les tensions entre les États-Unis et l'Iran ont maintenu
les marchés sur le qui-vive et ont soutenu les prix du pétrole
et de l'or. 
    Ailleurs, les actions asiatiques ont augmenté pendant la
nuit et le dollar américain a retrouvé son équilibre après que
les minutes  de la dernière réunion de la Réserve fédérale
aient montré que les décideurs n'étaient pas pressés de réduire
les taux d'intérêt.
    L'indice européen STOXX 600  .STOXX  a glissé de 0,24%, les
actions du constructeur d'avions Airbus  AIR.PA  et du mineur
Rio Tinto  RIO.AX  ayant chuté après la publication de leurs
résultats. 
    L'indice a atteint un record  la veille, car une
hausse des actions des secteurs de la défense et de la banque a
aidé les investisseurs à se débarrasser de leurs craintes de
voir l'intelligence artificielle perturber les entreprises.
    Les contrats à terme de l'indice américain S&P 500  ESc1  et
du Nasdaq  NQcv1 , axé sur la technologie, ont peu varié.
    L'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique hors
Japon a augmenté de 0,38%  .MIAPJ0000PUS , bien que les échanges
aient été faibles, les marchés de Hong Kong, de Chine et de
Taïwan étant fermés pour les vacances du Nouvel An lunaire.
    
    L'ÉCONOMIE AMÉRICAINE RÉSILIENTE 
    "Les actifs à risque se portent bien dans l'ensemble parce
qu'ils ont lu les minutes de la Fed", a déclaré Chris Turner,
responsable mondial des marchés chez la banque ING. 
    "La Fed parle d'une économie américaine résiliente, ce qui
est bon pour la croissance mondiale", a-t-il ajouté. "Les
actions se sont bien comportées en Asie."
    Wall Street a repris  mercredi, sous l'impulsion de
Nvidia   NVDA.O  qui a déclaré avoir signé un accord
pluriannuel pour vendre à Meta Platforms  META.O  des millions
de puces d'intelligence artificielle.
    "Nous avions besoin de bonnes nouvelles. Je pense qu'il y a
eu un sentiment général de malaise dans le secteur de la
technologie", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez
IG, faisant référence à une chute brutale  au début du
mois.
    Il a déclaré que Nvidia, la société la plus précieuse au
monde, qui publiera ses résultats la semaine prochaine, pourrait
venir à la rescousse des actions américaines.
    
    GÉOPOLITIQUE ET FED EN LIGNE DE MIRE
    Les prix du pétrole ont poursuivi leur hausse après avoir
bondi  au cours de la session précédente, les
investisseurs ayant pris en compte les perturbations
potentielles de l'approvisionnement en raison des craintes d'un
conflit entre les États-Unis et l'Iran. 
    Des médias américains, dont le New York Times et CNN, ont
rapporté le renforcement des forces américaines autour de
l'Iran, tout en soulignant que le président Donald Trump n'avait
pas décidé d'une ligne de conduite.
    Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent  LCOc1 
étaient en hausse de 1,5% à 71,42 dollars le baril - le plus
haut depuis fin janvier - après avoir bondi de 4,4% lors de la
session précédente. Le pétrole brut américain  CLc1  a augmenté
de 1,6% à 66,26 dollars.
    "La balance des risques penche désormais en faveur d'une
attaque américaine après la clôture du marché vendredi", a
déclaré Michael Every, stratège mondial senior chez Rabobank,
ajoutant que toute attaque est susceptible de durer des semaines
plutôt que d'être terminée à l'ouverture du marché lundi.
    L'or  XAU= , traditionnellement une valeur refuge, a
augmenté de 0,8% à 5 017 dollars l'once.  GOL/ 
    Le dollar s'est légèrement replié après s'être redressé dans
le sillage de données économiques américaines meilleures que
prévu  et après que les minutes de la réunion de janvier
de la Fed aient révélé que plusieurs décideurs politiques
étaient ouverts à des hausses de taux si l'inflation restait
élevée.
    L'indice du dollar  =USD , qui suit l'évolution de la
monnaie par rapport à six grandes devises, était en baisse de
0,11 % après avoir augmenté de 0,59 % mercredi.
    "De notre point de vue, les minutes de la Fed soutiennent
notre opinion selon laquelle les réductions de taux ne sont pas
à l'ordre du jour dans un avenir prévisible", a déclaré Charlie
Ripley, stratégiste d'investissement senior chez Allianz
Investment Management.
    "Les décideurs politiques ont spécifiquement noté que la
désinflation pourrait être plus lente."

