Les actions mondiales bondissent alors que les investisseurs envisagent la fin potentielle de la fermeture du gouvernement américain

La fin potentielle de la fermeture du gouvernement américain stimule l'humeur du marché

Les contrats à terme du Nasdaq progressent de plus de 1 %; ceux de l'EUROSTOXX 50 augmentent de 1,5 %

Les rendements américains augmentent, le dollar est soutenu

(Mise à jour de l'après-midi en Asie) par Rae Wee

Les actions mondiales ont augmenté lundi sur l'optimisme qu'une fin à la fermeture historique du gouvernement américain était en vue, tandis que les rendements ont augmenté et le dollar conservait ses pertes de la semaine dernière.

Dimanche, le Sénat américain a avancé sur une mesure visant à rouvrir le gouvernement fédéral et à mettre fin à une fermeture de 40 jours qui a mis à l'écart les travailleurs fédéraux, retardé l'aide alimentaire et entravé les voyages aériens.

Lors d'un vote de procédure, les sénateurs ont avancé un projet de loi adopté par la Chambre des représentants qui sera amendé pour financer le gouvernement jusqu'au 30 janvier et inclure un ensemble de trois projets de loi de crédits pour l'ensemble de l'année.

Cette avancée a permis aux contrats à terme du Nasdaq NQc1 d'augmenter de 1,27 %, tandis que les contrats à terme du S&P 500 ESc1 ont progressé de 0,74 %. Les contrats à terme EUROSTOXX 50 STXEc1 et DAX FDXc1 ont bondi d'environ 1,5 % chacun, tandis que les contrats à terme FTSE FFIc1 ont gagné 0,85 %.

L'indice MSCI des actions Asie-Pacifique hors Japon

.MIAPJ0000PUS a augmenté de 1,36% et le Nikkei japonais

.N225 a progressé de 1,33%.

"La fin possible du plus long shutdown américain est un élément positif pour les marchés. Nous nous attendons à ce que la prochaine étape soit un vote de la Chambre des représentants mercredi, le gouvernement devant rouvrir ce vendredi", a déclaré Prashant Newnaha, stratège principal en matière de taux pour l'Asie-Pacifique chez TD Securities.

Si le Sénat finit par adopter le projet de loi, celui-ci doit encore être approuvé par la Chambre des représentants et envoyé au président Donald Trump pour qu'il le signe, un processus qui pourrait prendre plusieurs jours.

Le shutdown a eu des conséquences de plus en plus graves sur l'économie américaine . Les employés fédéraux des aéroports, des forces de l'ordre et de l'armée ne sont pas payés, tandis que la banque centrale manque de visibilité et que le gouvernement ne communique que très peu de données économiques.

Le conseiller économique de la Maison Blanche, Kevin Hassett , a déclaré dans une interview que le PIB du quatrième trimestre pourrait être négatif si le shutdown se prolongeait. Les données de vendredi ont montré que le sentiment des consommateurs américains s'est effondré pour atteindre son niveau le plus bas en trois ans et demi au début du mois de novembre, les ménages s'inquiétant des retombées économiques.

"Même si un accord serait favorable au marché en rétablissant la confiance et la liquidité, il n'annulera pas les effets négatifs sur la croissance de ce qui est désormais le plus long shutdown de l'histoire des États-Unis", a déclaré Charu Chanana, stratège en chef chez Saxo.

Néanmoins, le sentiment général de risque est resté optimiste lundi.

En Chine, l'indice des valeurs vedettes CSI300 .CSI300 a inversé ses pertes initiales pour s'échanger 0,3 % de plus, tandis que l'indice Hang Seng .HSI de Hong Kong a augmenté de 1,5 %.

Dimanche, des données ont montré que la déflation des prix à la production en Chine s'est atténuée en octobre et que les prix à la consommation sont redevenus positifs, alors que le gouvernement intensifie ses efforts pour réduire les surcapacités et la concurrence acharnée entre les entreprises.

Les rendements du Trésor américain ont légèrement augmenté, le rendement de référence à 10 ans US10YT=RR augmentant deplus de 4 points de base à 4,1355%. Le rendement à deux ans

US2YT=RR a augmenté d'environ 3,8 points de base à 3,5949%.

US/

Sur le marché des changes, le dollar a récupéré une partie de ses pertes de la semaine dernière, les investisseurs évaluant les perspectives de l'économie américaine face à une Réserve Fédérale plus stricte. FRX/

Alors que les données récentes ont alimenté les inquiétudes concernant l'affaiblissement du marché du travail américain , plusieurs responsables de la Fed ont réitéré la semaine dernière leur préférence pour la lenteur en ce qui concerne les nouvelles réductions de taux d'intérêt.

Par rapport au dollar, l'euro EUR= a baissé de 0,04% à 1,1561$. La livre sterling GBP= a baissé de 0,06% à 1,3157 $ tandis que l'indice du dollar =USD s'est stabilisé à 99,62.

Les marchés évaluent actuellement à 63% la probabilité que la Fed réduise ses taux en décembre. 0USDIRPR

"Dans l'ensemble, les discours de la Fed la semaine dernière étaient en faveur d'un report de l'assouplissement en décembre, bien que la plupart des intervenants étaient des présidents régionaux de la Fed qui ne votent pas", ont déclaré les économistes d'ANZ dans une note.

"Pour l'instant, nous voyons le panel de vote de 12 membres, composé de sept gouverneurs et de cinq présidents régionaux de la Fed, voter pour une réduction des taux de 25 points de base, avec des dissidences hawkish et dovish. Nous ne considérons pas encore la baisse des taux comme une conclusion acquise et reconnaissons que la décision dépendra des données à venir et de l'équilibre des risques associés aux perspectives."

Contre le yen JPY= , le dollar a augmenté de 0,33% à 153,96.

Les décideurs de la Banque du Japon ont vu une augmentation des arguments en faveur d'une augmentation des taux d'intérêt à court terme, avec certains appelant à la nécessité de s'assurer que l'élan de la hausse des salaires des entreprises sera soutenu, un résumé des opinions lors de la réunion d'octobre a montré lundi.

Dans les matières premières, les prix du pétrole ont augmenté, les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 ont augmenté de 0,83% à 64,15 $ le baril, tandis que le pétrole brut américain CLc1 a gagné 0,92% à 60,31 $. O/R

L'or au comptant XAU= est en hausse de 1,9% à 4 074,81 dollars l'once. GOL/