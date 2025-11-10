"Quinze mois de travail" : l'Ukraine annonce une vaste opération anti-corruption dans son secteur énergétique

L'Ukraine est depuis longtemps en proie à la corruption et les réformes visant à l'éradiquer sont essentielles pour réaliser ses ambitions d'adhésion à l'Union européenne.

La centrale nucléaire de Khmelnytsky, en Ukraine, en avril 2024 (illustration) ( AFP / SERGEI SUPINSKY )

Pendant que la Russie continue de pilloner les installations énergétiques d'Ukraine à l'approche de l'hiver, les instances ukrainiennes de lutte contre la corruption ont annoncé lundi 10 novembre avoir lancé une "opération à grande échelle" ayant permis de mettre au jour des cas de corruption dans les grands acteurs de l'énergie du pays.

Cette annonce intervient après plusieurs mois de tensions entre ces agences et le gouvernement, sur fond de débats autour des efforts de Kiev en matière de lutte contre la corruption. L'Agence nationale anticorruption (le NABU) a indiqué dans un communiqué mener une "opération à grande échelle visant à révéler la corruption dans le secteur énergétique", conjointement avec le Parquet spécialisé anticorruption (SAP). Selon le NABU, "un vaste système de corruption visant à influencer des entreprises stratégiques du secteur public" aurait été mis en place, notamment au sein de l'opérateur nucléaire ukrainien Energoatom.

"Quinze mois de travail et 1.000 heures d'enregistrements audio. Les activités d'une organisation criminelle de haut niveau ont été documentées", a affirmé l'agence, qui a accompagné son communiqué de photos montrant des sacs remplis de billets de banque en euros et en dollars, mais sans fournir davantage de détails sur l'opération.

Accusations et perquisitions

Le NABU et le SAP ont tous deux été la cible d'une loi portée par le gouvernement et promulguée en juillet, qui prévoyait de les placer sous la tutelle directe du procureur général, lui-même nommé par le président. Face à la contestation de la société civile et de l'Union européenne, et après des manifestations d'ampleur — les premières en Ukraine depuis le début de l'invasion russe en 2022 —, le gouvernement a finalement annoncé qu'il allait "corriger" cette loi.

Le secteur énergétique ukrainien est considéré comme particulièrement stratégique, la Russie le pilonnant à coups de missiles et de drones depuis le début de son invasion. Fin octobre, l'ex-directeur de la compagnie publique Ukrenergo, Volodymyr Koudrytsky, a été accusé d'avoir participé au détournement d'environ 283.000 euros en 2018 et brièvement placé en détention. Une affaire motivée selon lui par des raisons politiques. Les médias ukrainiens ont rapporté que le NABU avait perquisitionné le domicile de Timour Minditch, un proche allié du président Volodymyr Zelensky. Le NABU n'a pas commenté ces informations dans son communiqué.